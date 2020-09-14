許寶強：「真理」的紅線 「無知」的教師

以「真理」編織的教育紅線

「正確理解」和「真理」這些概念，本地的教育界應該不感陌生，也不一定視之為洪水猛獸。不過，當「正確理解」和「真理」背後，是坐擁巨大經濟資源、能調動各種政治力量、指鹿為馬也不需承擔後果的國家機器，學生、教師甚至校長對這些「正確理解」和「真理」產生憂慮和抗拒，自然好合理好合邏輯。

去年6月至今，已有最少200多位教師因網上或課堂言論，又或涉嫌支持／參與反修例運動，被投訴或舉報，教育局也高調介入調查，除表示不排除取消部分「嚴重個案」的教師註冊外，還考慮增加到學校觀課監督的人次；與此同時，保安局長亦指，特區國安委首要任務是清除「教育界的壞蘋果」，並立刻得到教育局長附和。處身鋪天蓋地整肅浪潮，教育工作者應如何自處？

面對日益強大的政治壓力，教師開始對日常言論作自我審查，大概是意料中事。然而，當過去的政府文件和建制言論都確認香港存在三權分立，而超過六成民眾反對的「香港從來沒有三權分立」斷言，卻仍然成為特首眼中的「真理」，或教育局長要求教科書必須講清楚的「事實」，這些轉變，對過去以至現在仍深信並認真對待「正確理解」和「真理事實」的教師來說，情何以堪？又可如何重新確立其專業的定位？

如教師的專業只是為了講解知識、傳播「真理」，或努力教懂學生對各種事物的「正確理解」，那麼面對受政治操控的「事實」轉化成的「教育紅線」，教師是否只剩下「自我審查」，或不惜代價堅持「真正的」「真理」這兩個選項？還是可另覓蹊徑，透過重新思考教育的根本含意，放棄講授或灌輸「正確理解」這套路，代之以旨在促進學生自由成長、自主發展的教師專業？

如墮入只能在「自我審查」和不惜代價堅持信念中二擇其一的處境，有點令人沮喪，那麼Jacques Rancière在《無知的教師》（The Ignorant Schoolmaster）所引介的教育視野，或許能為我們提供一條另類出路。

講解的虛妄

《無知的教師》以19世紀初就職於比利時魯汶大學（University of Louvain）的法國教師Jacotot為主角，由他展示一種新式的教學方法。Jacotot不懂學生的弗蘭芒語（Flemish），他的學生則不懂法語，因此無法採用傳統的講解式授課。於是，這位富創意的語文教師，找到一本雙語版的小說，作為他與學生的共通之物。通過一位傳譯者，他要求學生自己直接閱讀這雙語版小說，從對讀兩種文字的翻譯中，嘗試學習一種他們不懂得的語言。當中老師的角色，並非提供系統的講解或詳細的語言學指引，而只是設定一些原則和規矩，促進學生的自學。

這種教學法所建基的，是兒童學習母語的經驗。孩子們並不需要跟隨一套十分系統的語言學步驟，而是透過觀察和模仿身邊親友如何使用語言，經不斷的重複練習，就能慢慢掌握。因此，Rancière認為，旨在促進自由成長、自主發展的解放式教育，應鼓勵學生「像孩子一樣盲目探索」，敢於「猜謎」，而非側重授課式的講解。

傳統教育的兩種取向，一是透過框限課程的內容和教學考評安排，訓練民眾尊重並遵守既有秩序；二是希望民眾能學習並掌握精英的知識，追求社會整體的進步。兩者都相信教師講解的重要性，認為透過這種說教式的知識傳遞方法，被假設為無知及沒有能力自學的孩子或民眾，便能夠獲得「精英」所推崇的知識：為了維護秩序或為了「社會進步」的知識，最終就可以逐步縮減教師與「無知的」學生於智性上的差距。

然而Rancière反對這些傳統的教育觀。他認為，宣稱學生必須依賴教師的講解才有能力學習，並據此來設計學校課程、安排教學考評的看法，實是本末倒置。循此產生的效果，是不斷地複製無知、強化無力，令學生無法脫離對教師的依賴，同時亦鞏固師生智力不平等的信條：要想明白課堂講解的內容，學生必須首先承認教師的知識權威，並努力學懂教師的語言。

Rancière進一步指出，教師的講解，不但無法幫助學生擺脫「無能」，縮減他們與教師於知識上的「差距」，相反更會令學生確認自身的確無力自學，必須依賴教師的講解，並不斷將能量投注於這種令人乏力的循環，接受沒有教師講解就不能學習的信條，結果是不斷延續知識和學習能力不平等的想法和制度，為授課式學校的存在提供合理性。Rancière總結，希望從不平等的教學設定、狀况和操作走向平等的教育目標，恐怕只是緣木求魚，永無實現之日。

為打破這樣的惡性循環，Rancière提出一種有助學習者解放的智力平等原則，也就是「無知的教師」所依據的教學原則。

「無知的教師」的任務

「無知的教師」的典型形象，就是Rancière筆下的魯汶大學法語教師，他相信每個學生都能靠自己而學到教師所不懂得的知識。「無知的教師」需要做的，並非是系統的講解，而是掉棄「學生必須聽課才能夠學習」的假設，接受所有人的智力均是平等的前提，並循此來協助學生學習。為此，他只需做兩件事，首先是引入有助學生學習的共通之物，例如上述的雙語小說，並像Jacotot一樣，提出教師不知道答案、真誠向學生學習的問題，如詢問學生想探究什麼、讀了什麼章節和內容等等；同時設定規則，要求學生在表達他從書中讀到些什麼時，都必須指出書內的具體出處，杜絕對己對人蒙混過關、求其了事的逃避心態，令學生將自己的注意力，以及由此而來的智性發展，引入一個沒有講解、只有靠自己才能走出去的學習循環之中。「無知的教師」接着要做的第二件事情，是檢視。與現代考評的要求不同，他不查核學生的學習成果，而是嘗試確保學生的專注是否真正投放於學習過程之上。用Rancière自己的話來說：「教師的基本活動就是這兩項：他去詢問……他要一個本來無知或稚氣的智力去展現自己。他去檢驗這個智力在勞動中的確投入了關注……他不是去檢驗學生的發現，而是去檢驗他是否作出了探究。」（中文版42頁）

問題因此不在於是否能為學生提供一種系統和清晰的講解，而是能否讓他們有動機和意志投入自我學習的過程。孩童初進入世界時都充滿好奇，學生面對社會巨變、集體危難也滿懷焦慮，只要存在這些迫切的需要和強烈探究的意志，學習就能夠在不需依賴學校課程和教師講解的前提下發生。此時，教師只需要依據智力平等的原則，信任學生的能力，確保學生維持專注，鼓勵他們敢於歷險，用自己的方法探索。這樣，一個建基於學生肯定自身學習能力的過程，就能出現，取代之前不斷依賴教師講解、令學生感覺無力的困局。

打破令學生自我貶抑的信條

處身於一個由「正確理解」、「真理事實」所編織的政治「紅線」不斷轉移和擴散的世代，僅想依賴傳統的教育觀念，回歸更「正確」、更「真實」的講授式教學，恐將面對愈來愈艱巨的挑戰；而可作的選項，亦將變得更為狹窄和兩極。當限制教育自由的政治力量變得進取，追求自主學習、知識解放的老師，也就不應保守於過去的教學原則和方法。政權對教學內容的審查，如能產生惡劣效果，必須依靠原先有關教學和智力不平等的假設，以及由此而建立、以教師講解為中心的制度安排。

要有效地跨越「紅線」，除了拒絕接受顛倒黑白的「真理」外，打破「依賴教師講解才能夠學習」這令學生自我貶抑的信條，亦至關重要。因此，如教師都願意並能跳出必須講授「正確」知識的框框，學習做一個Rancière筆下的「無知的教師」，於科技和資訊仍相對開放及多元，政權難以完全改寫所有「事實」、壟斷全部「真理」的全球及在地社會脈絡下，只要學生和教師仍不乏學習的動機和意志、對不同議題的探究仍有強烈需求，並相信自己的能力，建立專注地自學的習慣，那麼以「真理」之名所劃下的「紅線」，未必就能框限教師的專業，也不一定會產生政權所期望的禁制思想、扼殺自由的效果。

參考書目及文章：

（1）Jacques Rancière （1991）: The Ignorant Schoolmaster: Five Lessons in Intellectual Emancipation, Kristin Ross translated, Stanford, CA: Stanford University Press（中譯：《無知的教師：智力解放五講》，趙子龍譯，西北大學出版社，2020）

（2）〈匿名舉報、紅線威嚇，恐懼瀰漫的香港教室〉，端傳媒（bit.ly/2RpA3ec）

作者是嶺南大學文化研究系客席副教授

■稿例

1.論壇版為公開園地，歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com，傳真：2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限，保留文章刪節權，惟以力求保持文章主要論點及立場為原則；如不欲文章被刪節，請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法（可用筆名發表），請勿一稿兩投；若不適用，恕不另行通知，除附回郵資者外，本報將不予退稿。

4. 投稿者注意：當文章被刊登後，本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權，本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體（包括電子媒體，如互聯網站等）。此外，本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

[許寶強]