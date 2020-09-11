邵家臻：作為職業探監員

「屈婦人」指「天下最奇最筍工作……是職業探監員」，指包括我在內的議員常到各大小監獄探監，跟囚友吹水磨時間。這讓我想起社工面對最頭痛的問題，就是常常有人問：「社工這工作幾好啊，跟人吹水就有糧出。」就是這些不知輔導為何物的人，永遠以為社工的專業是吹水；嬲你又唔知，話你又唔好意思。我是社工出身，在公務探訪時，雖是以議員身分接觸囚友，但溝通過程還是會以社工角色及技巧接觸求助囚友。公務探訪的艱難，在於要短時間內取得信任，展開對話，聆聽內心，分享痛楚，抓到需要，澄清疑團，分析問題，提出建議，計劃未來，跟進支援等等。

「吹水論」是侮辱在囚人士

妳以為我和囚友間的面談是吹水，我們談的範圍其實極廣：經濟支援、家屬安頓、案件跟進、病患治療、教育安排丶公屋被收、車牌續期、投訴呼冤、假釋申請、外國引渡等等。一個人坐監，就是一家人坐監。上至高堂，下至子女，整家人都面對突如其來的轉變，牆內的人往往會抓緊公務探訪這半小時至一小時說不停嘴，就算有時說得有春蠶吐絲的艱辛。所以，「吹水」說法不是對議員不敬，而是侮辱了在囚人士的望穿秋水。公務探訪時間緊湊，妳以為可以東拉西扯隨便拿篇大公報專欄出來吹水攝時間，簡直是癡人說夢。

「屈婦人」又指：「過去議員要探監的情况不多……隨着『佔中』、旺暴以至去年黑暴，被關進懲教所的囚犯越來越多，議員帶政治色彩的探訪也越見頻密。」又說：「由立法會議員到區議員……有些上下午都有人探，一個議員還會一次探幾個囚友。」我同意從前探監的人不多，但不要講到公務探訪是在佔中後才出現的新鮮事，這番話若給梁耀忠聽到肯定大發雷霆，阿忠早在20年前已關注囚權，電影《等候董建華發落》就記錄阿忠跟進囚權的事迹；更遑論民建聯前議員也有公務探訪過程介南前議員。

囚友從來是食物鏈最底層，長居香港弱勢排行榜末席。以前關心囚權的人不多，一方面是在囚者權利被忽略，另一方面是公眾沒有想像到懲教黑箱的離譜，情况就如10年前有幾多人會關注香港警暴？但今天大家都清楚警察濫權濫暴是什麼一回事。

公務探訪還是內地官員探訪負擔大？

「屈婦人」講到公務探訪是政治犯專利，又是犯了未fact checked的低級錯誤。以我為例，過去4年共探監55次，探訪囚友多達201人，其實當中有一半是一般囚友。黃藍是政見，黑白是良知；只要有在囚人士求助，我都不會吝嗇履行議員職務的公權力。至於說到增加懲教員工作的負擔，老實說若懲教員不刻意洗太平地掩瑕藏疾，我看不到安排公務探訪和親友探訪的工作量有何分別？話說回來，有懲教職員告訴我，自從胡英明署長上場，署方便經常舉辦各省市監獄管理局與懲教署的探訪交流；公平一點，大可以問問懲教職員，公務探訪的工作量大，還是要應付內地官員探訪的負擔大？

懲教職員姿態窒礙求助人暢所欲言

最令我氣憤及必須澄清的，是「屈婦人」訛稱「議員經常帶同助理一起探監，因為不少助理的男女朋友就是囚犯，他們利用議員特權，無需跟隨家屬探訪規定，也不用有阻隔設施，而是面對面卿卿我我，還可以不讓懲教員聽到內容，簡直成了高人一等的囚犯」。大概「屈婦人」對探監的想像，均由「CCTVB」劇情而來；實情是帶助理的公務探訪都會有懲教職員在旁拿着文件板落口供般抄寫對話內容，如何可以「面對面卿卿我我」？再講，所有議員帶同助理的公務探訪，事前均要填表聲明是否有親友在獄中，更要出示正式職員證明文件，例如工作證、卡片、僱傭合約，有幾多議員願意為了帶「手足」的親人探訪，而特意聘請一個親屬？而我55次公務探訪的經驗之中，探過幾次後便沒有再帶助理，因為職員那種big brother is watching you的姿態，嚴重窒礙了求助人的暢所欲言，我自此都是單人赴約。

至於「職業探監員」，我更是樂見其成。潮流興「低開」，君不見CEO多謙稱自己是公司打雜，讀書人是晚生，作家是筆者，大官是小吏，自己的意見是愚見，自己的文章是拙作，自己的家是寒舍……所以說我是「探監員」真的沒有任何問題，只要不要一時口快錯說是「探員」就好，否則我一定「四字奉還」。

讀完全篇文，唯一不要零分重作的是：「只是我們一直孤陋寡聞。」知人者智，自知者明。誰說姓屈的沒有得救！

作者是立法會（社福界）議員

[邵家臻]