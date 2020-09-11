周永新：政府應改變思維 設立失業援助金

無論2020年是怎樣的年頭，市民還是要生活下去；有調查發現，因為疫情關係，四成以上港人情緒上受到困擾。港人為何感到抑鬱？實際生活上，市民遭遇了什麼困難？筆者想從以下兩方面探討。

就業市場脆弱 僱員未得足夠保障

第一，市民之所以困擾，因為香港的就業市場十分脆弱，僱員並未得到足夠的職業保障。政府官員經常掛在嘴邊的說話是：香港是外向型的自由經濟社會，香港必須保持高度適應力，這樣才能迎接外來風雲幻變的衝擊；因此，官員認為，香港不能有太多妨礙勞工流動的法例，更不應設立太多加重僱主負擔的勞工保障措施。

今次新冠肺炎疫情開始後，失業率逐步上升，工會組織要求政府設立失業援助金，可惜到了今天，政府只是冷淡的對待。回顧香港過去的就業情况，曾有幾次因經濟不景氣而令失業率飈升：第一次在1973年石油危機爆發後，失業率一度上升至8%以上，當時政府的應對方法，是放寬成年人（15至59歲）申請公援（即今綜援）的資格，間接否定政府過去「在香港有手有腳的人肯做就不餓死」的說法。從1970年代到回歸前，就算有香港前途問題的困擾，香港的就業情况仍十分穩定，失業率維持在1%至5%間。回歸後，香港因一連串金融風暴的打擊，加上「沙士」爆發，失業率再度觸及8%，而綜援個案急升至30萬宗，共50萬市民倚靠綜援過活，是總人口比例的8%，其中因失業和低收入領取綜援的家庭有約5萬個。

失業率上升逾倍 失業綜援只微升

今年7月終的綜援數字：總數是225,945宗，其中長者綜援133,014宗，低收入家庭2767宗，失業18,364宗。長者綜援個案過去幾年不斷減少，原因是部分轉去申請長者生活津貼，而低收入家庭因2011年最低工資的設立及就業家庭津貼，亦有下降的趨勢，但近年失業綜援個案持續維持在約1.2萬至1.6萬宗之間。新冠肺炎疫情出現後，政府提高失業人士申請綜援的資產限額，但失業綜援個案只輕微增加數千宗，上半年的失業率，卻從2.8%（去年6月）上升至6.2%（今年6月），7月下降至6.1%。

自2008年金融海嘯發生後，當時已有不少勞工團體要求政府設立失業援助金，政府的答覆是有關措施並不適合香港。今年失業率與金融海嘯時的約5%相若，建制及泛民政黨同時要求政府設立失業援助金，勞福局長不但拒絕政黨的建議，且認為失業援助金會構成「道德風險」，相信是指失業工人可能因此失去尋找工作的意願和動力，局長只肯提高失業人士申請綜援的資產門檻。

三大理由支持設立失業援助金

筆者認為，政府與其花費千億元設立「保就業、撐經濟」計劃，還是應認認真真的考慮失業援助金在香港是否可行。筆者認為，失業援助金已有設立的必要，理由如下：

（1）香港的就業結構已出現變化，職位已不如過往穩定。香港上世紀70至90年代，曾有四成多勞動人口從事製造業，工作職位變動不大，失業率維持低水平；今天，九成勞動人口從事服務業，一旦經濟出現波動，職位迅速流失，失業率短時間內倍增。

（2）導致失業的原因已非個人性，是整體經濟環境轉變所造成。製造業盛行的年代，失業者多是技術被淘汰，或由於年齡無法應付工作要求；今天，什麼金融風暴、海嘯，什麼「沙士」、新冠肺炎，危機一到，職位驟然消失，誰也擋不了。

（3）失業期由長期轉向短期，失業援助金應是較合適的保障措施。以前失業人士若無法學習新技術，或因年紀無法找回工作，只能長期依賴綜援；今天，失業人士不少有學歷和經驗，年紀也不大，相信只要經濟重回正軌，他們隨時可以找到工作，鼓勵他們申請綜援是牛頭唔搭馬嘴，也有辱他們的尊嚴。

基於以上3個理由，筆者呼籲政府改變思維，設立失業援助金，直接幫助在疫情下失去工作的市民。

「一個城市、兩個世界」現象變得突出

另一方面，新冠肺炎疫情下，「一個城市、兩個世界」（A city of two worlds）的現象變得突出。筆者上篇提到，因應疫情仍然未受控制，學生在新學年未能即時返校上課，仍要「網上教學」數個星期。「網上教學」日後可能成為教學的另一形式，但對基層家庭兒童來說非常不利，勢將拉闊他們與中上層家庭兒童的差別，成為他們成長的障礙，使不同階層的兒童生活在兩個不同世界。

此外，新冠肺炎疫情開始後，政府實施限聚令，最嚴厲時是全日禁止堂食，雖然執行只有兩天，但工人踎在街上吃飯的情景，令人震驚；兩位局長也預想不到，香港原來有這麼多打工仔必須外出「搵食」（大意）。其實，只要官員平日多觀察打工仔終日辛勞的樣子，便知血汗錢並不容易賺。香港近幾年薪金雖有上升，但51.3%僱員月薪仍在2萬元以下，家庭入息中位數在第二季是2.55萬元，比對上一季的2.8萬元下降9%（以上是第二季數字，除去外傭），可見市民生活並不好過，遇上什麼風吹雨打，生活隨時墮入困境。中上階層和基層市民應付危機的能力，根本就是生活在兩個不同世界。

壓在底層市民最需官員關注

今年2、3月，當口罩一個難求的時候，市民的狼狽情况隨處可見，而最需要防疫裝備的一群，例如長者、殘疾人士、基層家庭兒童，卻是最無能為力。當日他們困苦的情况：例如有長者訴說一個口罩用了一個星期；有家庭兩三天才外出購物，免得口罩不夠用；有母親傾訴家裏有幾個小孩，只能着令他們輪流戴口罩外出，如此情景，有購買能力的中上層家庭可能難以想像，但這種兩極化的現象，雖在任何大城市都會發生，但我們的政府不是說要集中資源扶助有需要的市民嗎？不是說要精準扶貧嗎？

新冠肺炎疫情一再反覆，政府的「撐經濟、保就業」計劃，誰得益最大？那24萬失業人士得到什麼幫助？一旦「網上教學」成為新常態，政府有什麼協助基層家庭兒童的政策和措施？政府不要單想着保住自己的權威，總覺得自己的決定才是對的，平日不但沒有體察民情，也不把基層市民的困難放在心裏，政府的管治威信怎會改善？

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授

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[周永新]