梁美芬：取消通識必修必考

日前有智庫發表通識科研究報告，其實與筆者和一班教育界人士、家長在2013年成立的「關注通識教育聯席會議」的主張不謀而合。聯席會議對課程範圍、教材、師資培訓、監察投訴機制、考評方式等各方面提出了具體的改善建議，提出將通識科改為選修科，只分及格、不及格兩級，取消卷一必答題，加強監察教材，目標是消除學生的學習壓力，還學生選擇自由，愉快學習。但教育局多年來充耳不聞，通識科的流弊像滾雪球一樣愈滾愈大。

例如教科書問題，筆者過去多次揭發課本事實陳述出錯、觀點偏頗，將社會或學界未有公論的爭議議題納入課本，教育局拖到去年才推出「自願送審」。坊間關於「三權分置」與「三權分立」的爭議，反映「三權分立」的錯誤說法早已透過教科書廣泛流傳，教育局絕對是難辭其咎。

又例如教師操守問題，教育局今年7月表示，自去年6月至今年6月，局方一共接獲222宗有關教師專業失德的投訴；僅19人被書面勸喻，17人被譴責，15人被口頭提示，9人被書面警告，無人被註銷教師資格。通識教師賴得鐘在facebook詛咒「黑警死全家」，戴健暉詛咒警察子女「過唔到7歲」、「死於非命」等，也僅僅譴責了事，與公眾觀感期望有極大落差。通識科的課程設計與時事息息相關，立心不良的害群之馬有很多空子可鑽，散播仇恨和激進政治思想。相當多家長朋友都不惜一切讓子女轉讀國際學校或者到內地升學，對通識科投下不信任票。

新高中學制實施12年，通識作為必修必考科目，佔整個高中課程的一成時間，即約250個課時。教師、教材和教學方式一直為人詬病，投訴不斷，令家長憂心。社會給了非常長的時間待政府和教育界改正，但時間證明小修小補完全行不通，改革通識科不能再得過且過。楊局長不能再護短下去。我呼籲政府作個果斷的決定：通識科不應再列為必修必考科，將選擇權還給學生，讓學生有更大的自由度去選擇他們有興趣的學科。

作者是經民聯副主席、立法會議員

[梁美芬]