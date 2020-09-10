梁美芬：取消通識必修必考

【明報文章】行政長官林鄭月娥在選舉政綱承諾任內會優化高中文憑試的評核準則，包括通識科的評分方法、簡化校本評核模式。她在今年5月接受專訪時，承諾今年內一定會交代如何處理通識科。據悉學校課程檢討專責小組的工作已到最後階段，很快就會向政府提交報告。相信全港很多市民和家長都會金睛火眼，關注稍後的《施政報告》，特首會否對通識科推行大刀闊斧的改革。
日前有智庫發表通識科研究報告，其實與筆者和一班教育界人士、家長在2013年成立的「關注通識教育聯席會議」的主張不謀而合。聯席會議對課程範圍、教材、師資培訓、監察投訴機制、考評方式等各方面提出了具體的改善建議，提出將通識科改為選修科，只分及格、不及格兩級，取消卷一必答題，加強監察教材，目標是消除學生的學習壓力，還學生選擇自由，愉快學習。但教育局多年來充耳不聞，通識科的流弊像滾雪球一樣愈滾愈大。
例如教科書問題，筆者過去多次揭發課本事實陳述出錯、觀點偏頗，將社會或學界未有公論的爭議議題納入課本，教育局拖到去年才推出「自願送審」。坊間關於「三權分置」與「三權分立」的爭議，反映「三權分立」的錯誤說法早已透過教科書廣泛流傳，教育局絕對是難辭其咎。
又例如教師操守問題，教育局今年7月表示，自去年6月至今年6月，局方一共接獲222宗有關教師專業失德的投訴；僅19人被書面勸喻，17人被譴責，15人被口頭提示，9人被書面警告，無人被註銷教師資格。通識教師賴得鐘在facebook詛咒「黑警死全家」，戴健暉詛咒警察子女「過唔到7歲」、「死於非命」等，也僅僅譴責了事，與公眾觀感期望有極大落差。通識科的課程設計與時事息息相關，立心不良的害群之馬有很多空子可鑽，散播仇恨和激進政治思想。相當多家長朋友都不惜一切讓子女轉讀國際學校或者到內地升學，對通識科投下不信任票。
新高中學制實施12年，通識作為必修必考科目，佔整個高中課程的一成時間，即約250個課時。教師、教材和教學方式一直為人詬病，投訴不斷，令家長憂心。社會給了非常長的時間待政府和教育界改正，但時間證明小修小補完全行不通，改革通識科不能再得過且過。楊局長不能再護短下去。我呼籲政府作個果斷的決定：通識科不應再列為必修必考科，將選擇權還給學生，讓學生有更大的自由度去選擇他們有興趣的學科。