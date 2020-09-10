陳帆川：藍圈課金熱帶挈了誰？

「藍媒」員工不少曾供職於主流媒體

「藍絲」媒體由佔中年代，周融籌辦「幫港出聲」開始成形，一洗建制派在網絡上捱打的頹氣，常常主動出擊批評政敵和佔中運動。此後大量類似的網媒品牌在社交媒體上湧現，發布的內容真假混雜，部分專頁甚至因為觸犯守則而遭社交媒體平台取締帳號。

而筆者對於該等「藍媒」的最深刻感受，並非來自於它們發布的內容，而是來自於它們的員工，因為當中不少都是以往供職於主流媒體的記者和編輯，部分人甚至還是「黃絲」。行外人可能不解，何苦要投身政治立場及新聞道德標準跟自己南轅北轍的機構呢？

傳媒難撈，人所共知，投身藍媒的原因因人而異，但其中一個考慮點是藍媒付得起錢，人工貼近甚至高於行業平均水平，而且工作壓力跟從事傳統媒體相比簡直天淵之別。當傳統媒體因入不敷支而叫苦連天，連大受歡迎的網媒也因競爭激烈而再三呼籲課金之際，幾乎沒有任何廣告收入的一眾藍媒卻仍然處之泰然，健康運作，接收一群被主流媒體淘汰，或者主動「投誠」的新聞人。

一般媒體靠推高點擊率來爭取廣告商和讀者課金，藍媒則靠源源不絕的課金來養活平台以維持點擊率，成為逆市奇葩，也是走投無路的新聞人的最後歸宿。而藍媒除了有面向普羅大眾的品牌，也有針對特定人士的內參。《明報》本周有文章指出，由董建華籌辦的智庫出版了一份名為《藍調》的研究報告，向建制派提供建議，當中批評中聯辦頻繁換人，而且官員不熟悉港情，引起議論。

其後明報及親建制主流媒體繼續跟進，煞有介事地引述消息稱該報告沒有影響力，降溫味濃。無論如何，香港的智庫和小圈子出版刊物多不勝數，當中哪一個有實際影響力，哪一個能準確預告北京對香港的動作，成為問號。藍圈密密課金，到底有否達到金主預期的效果，對香港今時今日的局面又貢獻了什麼，外人沒有頭緒，但有一點肯定的是，大批本應被時代所淘汰的媒體人獲得了新生。

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]