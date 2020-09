楊志剛：黑衣和白衣的仇恨：香港急需「刑事和解」機制

加害人受害人對話 相互理解紓緩仇恨

這樣的和解,是香港的希望所在,亦是香港制度所缺。國內和眾多西方國家都已實行「刑事和解制度」,或稱「受害人-加害人和解制度」(Victim-Offender Reconciliation),讓加害人與受害人自願地面對面心平氣和對話,充分協商,以癒合因犯罪行為而造成的創傷。對於因政治動亂而造成的罪行和傷害,刑事和解制度更能有助預防社會矛盾進一步激化。對青少年罪犯來說,有機會面對面與受害人溝通和解,讓他們深切感受他們犯罪行為造成的傷痛,能有效減低他們再度犯案的機會。這亦是香港社會所需要的心靈撫平。

香港在持續一年動亂中被捕的,因警方武力或黑衣暴力而受傷的,受損失的,被不公平對待的,被「裝修」、「私了」、「起底」的大批受害人,如果有機會和「加害人」心平氣和對話,可讓受害人去了解我到底做了什麼事要受到如此慘痛對待,亦讓「加害人」低頭訴說我作為文明先進的香港人,為何會變得如此充滿暴戾。這個過程有助相互理解、紓緩仇恨、化解矛盾、消減戾氣,推動社會群眾心態恢復正常。

外國經驗:再犯率低 助消減心結

香港於2006至2007年曾經考慮參考外國做法,針對青少年罪犯引入「恢復性司法」(Restorative Justice),其主要內容就是刑事和解制度,但研究之後時任保安局長李少光不作跟進,無視內地和西方國家包括英、美、法、德等多國在這方面取得的成就。瑞典更加規定,倘若青少年罪犯認罪,則司法機關必須提供刑事和解機會。

今日香港,政府有了「政策創新與統籌辦事處」的新思維,加上律政司長鄭若驊是調解權威,定當深諳刑事和解制度的正面功能,而且香港正急需化解因政治爭拗而造成的戾氣和仇恨,這些因素,為香港引入刑事和解制度提供了迫切的誘因和成功推行的條件。

香港司法制度秉承英國傳統,連法官假髮都仍然繼續戴,但英國值得參考的一面,香港卻沒有參考。英國就青少年罪犯的刑事和解已實行多年,做法是:當青少年罪犯承認其罪行後,司法機關便徵詢他是否願意和被害人和解,如罪犯願意,司法機關便安排青少年罪犯連同其父母與受害人會面,讓雙方對自己的罪行,或對自己所受的損失和傷痛作陳述,並表達自己誠心的想法,最後由調解員對他們的陳述和感受作出綜合整理,達成一份雙方都同意的和解協議。一旦成功和解,青少年便不會移交法院接受正式審判。這過程能對青少年罪犯的心理有良好的疏導教育作用,讓他們樹立正確的價值觀,並在接受懲罰及作出補償後能有信心重新以積極的心態投入社會。一項國際研究中,有瑞典受訪者指出,在當地600宗和解個案中,只有20宗個案的青年罪犯其後再次犯案。這個再犯率,遠較傳統刑事司法制度下的青年重犯率為低(註)。

和解過程亦照顧到受害人的感受,而且以更加和諧的方式修復他們的傷痛。按西方國家的經驗,成功的和解有助撫平受害人的心靈創傷,因為他們面對面聽取加害人為何傷害他們,理解了加害人的心態和背景,見到他不是無名無姓身分一律的黑衣蒙面人,而是稚氣未脫有理想但會犯錯的學生,有了這份明白,能有助消減「我做了什麼要受到如此傷害」的心結。

化解憤怒需和解過程 只有政府能推動

香港面對的不單是撕裂,而是充滿仇恨和戾氣。《國安法》加上警隊強而有力的執法,只能壓制社會上的仇恨和憤怒。當戾氣和憤怒積壓到一定程度,難免再次爆發。即使沒有大規模爆發,但持續不斷零星的暴力事件和情緒爆發,足以令港人長期集體鬱結,如此景况,香港豈能回復往日的祥和,港人又豈能視港為家?社會上瀰漫着的憤怒和仇恨只會積聚,不會自動消失;港人心理的創傷亦不會有自我癒合的能力。化解憤怒和仇恨需要一個和解過程,而能夠推動這個過程的,只有政府。

傳統的刑事訴訟模式,以懲罰和阻嚇為主要目的,不但無助化解受害人和加害人之間的積怨,更會進一步激化社會矛盾,從建制派責難個別裁判官輕判黑衣罪犯可見一斑。刑事和解制度則透過更溫和的方式,讓加害人和受害人透過協商、理解,然後讓加害人以認錯、補償、道歉等形式與被害人達成和解,有了和解,司法機關可以對加害人不追究刑事責任,或從輕處罰,包括對年輕罪犯不留案底等。

傳統懲治判刑輕或重 皆激化矛盾

過去一年動亂中受傷害人士跨越社會各階層和界別,絕對是沒有贏家只有輸家的一場社會大消耗。以傳統懲治形式去處理數以千計的個案,判刑重的,只會滿足受害群體的報復心理,加劇另一方的仇恨;判刑輕的,只會更激化受害群體的不滿和仇恨,滿足另一方扭曲了的快感,兩者都只會進一步激化社會矛盾、更大範圍的破壞社會關係和安寧。此非香港之福。

香港社會兩極化,不論以六四之分或七三之分,雙方陣營人數都達數百萬,絕大部分是奉公守法的文明人。除了少數幕後黑手,雙方陣營都誠心認為自己所做的是為了愛港。任何一方都不可能是數百萬人全錯或全對,事實一定是各有對錯。雙方都要有這份明白。和解不可能令「藍絲」「黃絲」變成朋友,但從此放下暴力仇恨,以香港人的文明,理應做到。

註:Reyes-Quilodran CA, LaBrenz CA, Donoso G. A path to peace: A comparative study of practitioners' views of juvenile restorative justice in Chile, England, Italy, and Sweden. International Social Work. 2019; 62(1): 255-270.

作者是教育工作者

[楊志剛]