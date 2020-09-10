戴耀廷：法治喪屍病毒正伸向香港法院

否定「三權分立」 矮化法院

其實由主權移交以來，力守司法獨立及司法自治的香港法院，是中共最想但亦是最難攻陷的香港體制。只是在中共威權之下，終審法院在李國能時代到了馬道立時代，也只能求自保。在一些不直接威脅中央主權的案件，法院還可以作出一些相對上能保障香港自治和港人基本人權的裁決。但面對騎在頭上的人大常委會釋法，終審法院也只能俯首稱臣。

但對當權者來說，要全面把香港威權化，法院這種程度的低頭還是不足夠的。特區政權最近高調否定「三權分立」，目的之一就是要矮化香港法院。行政長官本就是中共駐港代理人，林鄭月娥更是完完全全地成為了中共的打手，直接謀殺了香港。由特區政府鋪路去進一步毒化法院，一點也不奇怪。但想不到同時為專制政權出手的，竟是終審法院前常任法官烈顯倫。

烈顯倫受普通法訓練，理應深明司法獨立及法院制約公權力的重要性。但若回顧烈顯倫的背景，由他來出手，也是有迹可尋的。烈顯倫在出任法官前，是御用大律師，亦曾任大律師公會主席。但很多人未必記得，在香港第一次引入立法機關選舉時，烈顯倫也曾參加第一屆法律界功能界別選舉。當年烈顯倫就是敗給了「香港民主之父」李柱銘；從一個人的對手，或許可反映這人的特性。

烈顯倫要求的改革 實把法院變中共統治工具

法官也是人，故他們所擁抱的價值，無可避免會影響他們的司法定位，在平衡政府權力與公民權利之間，及平衡行政權力與司法權力之間，有些法官會較開明，傾向運用司法權力來保障公民權利。烈顯倫出任上訴庭及終審法院法官多年，從他在多宗有關行政法、《基本法》案件的判辭中，他並不屬開明法官一類，而可被分類為保守的法官。即使保守法官未必會很積極去運用司法權力來制約行政權力以保障公民權利，但在普通法精神下，他們也不可能徹底否定司法機關獨立地制約行政機關的。

只是烈顯倫退休多年，看來他也不能再被界分為普通法下的保守法官。從最近他在報章發表的言論，要求香港法院緊急改革，其實是要把香港法院完全變成中共統治香港的工具。那已是背離了最根本的普通法精神。

責任推到港人 漠視中共失信

在那篇題為「是時候緊急改革了」的文章中，烈顯倫的一些觀點特別惹人憂慮。烈顯倫立論的第一點是香港的文化價值觀和生活方式與內地大不相同，這點是事實。他跟着提出要維護香港這些特性，這點也沒有爭議。但接着他認為維護香港的特性，只是要保持香港的長期繁榮，就未必是每一個人都認同。或許在上一代港人心中，香港的價值就只是「安定繁榮」，着重點只在於經濟發展。但這一代港人，雖也希望香港能經濟繁榮，但還有其他價值如自由、法治、民主、人權、公義，他們認為是更重要的。

烈顯倫之後推論要保持香港的長期繁榮，至關重要是「一國兩制」在2047年以後繼續實施。或許這是大家的期望，但不少港人所希望有的「一國兩制」已不存在，中共在港所要實行的「一國兩制」已徹底變形走樣，實際上是「一國一制」。以此為背景，就可知道烈顯倫接着的推論是難以成立。他認為為了他所謂的「一國兩制」正常運轉，香港與中央政府之間必須相互信任。但問題是中共失信於港人，拒絕在香港實行真正民主普選，反制定《國家安全法》打壓所有反對的意見，又怎能得到港人的信任？

但烈顯倫這篇文章最重要的一點是他的結論，他認為香港司法機構在運作方面，已失去北京的信任。烈顯倫把失去互信的責任完全推到港人及司法機構，卻漠視中共失信於港人，那才是這信任破產惡性循環的啟動點。

對法官指摘不合理 違普通法信念

在文章中，烈顯倫集中攻擊香港法官犯下了多宗罪。簡言之，他認為香港法官不應引用外國的規範和價值來協助裁決；不應認為法院擁有憲制權力去制約公權力；必須接受權力只能源自中央；不應在平衡公共利益時給予個人權利過重的分量；要為街頭抗爭持續承擔責任；不應讓人利用基本法去挑戰政府的權威；不應讓辯護律師那麼多機會提出辯解的觀點；不應長篇大論去解說裁決。

烈顯倫對香港法官的指摘是非常不合理，完全違背了普通法的根本信念。法官被指所犯的錯，反證明他們一直所做的，正是普通法要求每一個法官所應盡的法律公義責任。背離普通法的是烈顯倫，而非他所指摘的香港法官。

公民須一起捍衛法院

烈顯倫認為這些錯誤導致中共制定《港區國安法》第44條，由行政長官指定法官負責處理危害國家安全犯罪案件。烈顯倫最後提出香港法院要緊急改革，就是要為普通法注入新動力，使之符合香港現况，要使制度符合原意。但這所謂的新動力，不是什麼憲政理念或普通法原則，竟是偉大的習主席的講話！實在難以想像這些說話竟是出自一位曾任普通法地區最高級別法庭的法官之口。

在國安法的新時代，中共動員了所有政治資源，務要攻陷香港法院這守護着香港自治與人權的橋頭堡。如此來勢洶洶，單靠法官們是守不住的。公民必須一起來捍衛法院，絕不容中共及其代理人、代言人，任意去貶低香港法院的權威及價值，才能守住這條戰線。

作者是法治教育工作者

[戴耀廷]