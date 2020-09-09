李家偉：公民議政平台要塞：抗爭戰場融入生活每個面向

這幾個月間，衛生署或防護中心不單沒有通知區議員相關疫情資訊，甚至缺席區議會，迴避民意代表的質詢。猶幸自去年抗爭，港人早已培養出民間自救意識。各區區議會及區議員亦有派發防疫物資自救。包括我在內的屯門區幾位區議員，早前亦為有工作需要的市民推出首次本地民間檢測。

然而民間自救的星星之火，又能否促成跨區合作的機會？區議員們能否聯合起來，結合市民的力量組成新戰線？

地區聯合平台的三部曲

十八區聯合機制的目標是充分運用已有的民間動員力。公民議政平台是其中一種可行的想像，9月1日戴耀廷教授亦就平台提出組成方案及功能的意見。而針對處理疫情，假若我們能夠聯合各區能量，除了可以推行全港民間檢測外，我們已可以在不同的工作小組下蒐集防疫物資再分配、運用資源支援受疫情影響的市民、建立更完善的個案通報機制等等。地區聯合平台目標不在於偶爾派發防疫物資，而是成為民間自救系統，持續運作下去。坊間早已明瞭政府的無能，與其說市民對我們民意代表有信心，倒不如說是一份期望：期望我們能夠團結回應民間訴求，盡民意代表的議員應有之責。

議政平台的組成方案宜由各方討論而成，我在此拋磚引玉先作初步假設：第一步，先由有意成立平台的議員或持份者向各區議員解釋看法，呼籲更多人參與平台的推進；第二步，聚集有意之士成立籌備委員會，開始正式推廣平台的討論；第三步，在籌備委員會第一次正式會議後，就正式預備平台的構建及着手準備上述所提及的工作。其後的發展，就視乎平台上各位議員溝通後所達成的共識。

議政平台的出現亦可以鞏固抗爭陣營的力量。過去很多的抗疫工作都是「各自各做」，或多或少是因為黨派之別的問題。我寄望平台能夠成為各黨派協調及溝通的渠道，與香港人齊上齊落，一同抗疫。在威權統治無孔不入的陰霾下，生活的每一個面向亦變成抗爭戰場。平台不一定能夠立見成效，但過去一年的抗爭已經說明，我們正正就是因為願意嘗試，不甘妄自菲薄，把握每一個機會，才會有長達整整一年的流水抗爭出現。我希望這個機制能夠作為一個平台凝聚民間力量，完善民間自救。

星星之火可以燎原，不論是疫情自救或是社會大事，不論是聯合機制或是議政平台，成事與否實在有賴眾民意代表的群力參與。接下來，希望能夠讓更多議員了解到平台的全貌，並在「臨時立法會」開始之前盡快促成平台出現。因為除了疫情之外，議政平台能夠處理的議題仍然多得很；制度崩壞之下希望各位能夠呼應民意。

作者是屯門區議員

[李家偉]