香港智障服務人員協會：葵涌邨慘案對改善香港智障人士服務的啟示

全港10間嚴重智障學童學校，及部分中度智障學童學校的智障學童，如遇到家庭照顧困難，可以申請入住學校住宿服務；當中有不少是因為多重殘疾、自閉特色等原因引起家庭照顧困難；學校宿生可住宿至畢業為止！

疫情下政府可曾考慮增援或緊急支援？

（1）新冠肺炎疫情已經歷大半年，基本上絕大部分政府資助之服務已經暫停；服務使用者大多留家照顧，家庭壓力倍增，有關服務及政府部門可曾考慮增援應對或緊急支援措施？政府常常提及的有限度服務未必能提供全天候照顧，又或資助服務因疫情暫停接收新個案而引致的照顧困難，政府或資助機構又應如何解決？

教育局可否提供銜接上彈性？

（2）慘案中的智障人士乃接受特殊學校提供的宿舍服務，在疫情期間應能全天候提供照顧，惟特殊學校畢業生在學期終結必須離開，即使未有成人服務成功銜接，仍必須離開學校。教育局是否可以提供銜接上的彈性，容許在未能無縫銜接下延伸留校的可能性？

地區社會服務連結 按對象串聯服務

（3）目前由特殊學校畢業生轉入成人服務，往往因成人服務名額不足，實際上難以做到無縫銜接；不難想像學生從接受學校提供宿舍服務支援，至畢業時需要接回家中全天候照顧，對智障學童本人及家長的適應尤其困難。政府以為成立地區支援中心，推出餘暇及訓練活動便能成為緩衝；但由於個案需要住宿服務的性質與日間支援的性質南轅北轍，往往未能滿足所需照顧。政府可以地區支援中心為基礎，增加資源，讓其加入其他服務元素，例如：到戶探訪以加強緊密接觸、培訓以地區為本的認可社工主責處理嚴重挑戰行為個案、評估受訪家庭的潛在危機，甚至成立緊急介入小組以便即時處理。

（4）地區支援中心的重要在於支持在各區未有長遠穩定服務的智障及其他殘疾人士，或存在照顧困難的照顧者，可惜現時服務設計的限制及財政支援不足，絕對未能做到全天候的適切支援，因此政府應該盡快增撥資源，延伸服務：

（a） 設立24小時熱線，能夠給予即時的危機照顧及協助；

（b） 服務加入危機應變元素，可以介入家庭照顧的突變情况；

（c） 各中心與地區的成人住宿服務單位合作成立服務聯盟，以應付緊急照顧需要。

（5）社區照顧是可行方案；然而資源太少、需求太多，需要資源配套，融合不同服務，才會有助此方案的推展。各區的社會服務機構應與不同服務對象的單位合作，串聯服務，例如長者服務單位可以接待年長智障人士及其照顧者、青少年綜合服務如何吸納智障青年、智障服務如何回應社區需要、綜合家庭服務中心跟蹤危機家庭，適時提供協助；區議會和地區政府部門亦可以是協調單位，以產生更大的協同效應。

以學校為本支援學生家庭 增加宿舍服務

（6）目前智障學童照顧者如有緊急或短暫替代照顧的需要，只能申請成人服務院舍暫居服務；惟因智障學童與智障成人的照顧需要有異、院舍復康設備不符學童所需等，實在應以學校為本增加對學生家庭的支援，例如增加輕中度智障學童特殊學校提供7日宿舍服務、額外增加宿位，為區內或原校有需要的學生提供暫宿服務。

（7）照顧者亦需要在社區建立個人和家庭的鄰里關係，能適時與鄰舍彼此聯絡，遇事能互相幫助。可由第5點的地區社會服務連結，促進鄰里守望相助的脈絡，以紓緩有需要者的壓力。

期待政府全面檢視 投入資源應對

當然，政府深明智障成人宿位的需求日增，輪候數字有增無減；增加成人住宿服務名額實在刻不容緩；設立個案管理制度，在社區中強化個案社工的介入，讓智障人士家庭獲得個案經理的關顧，特別在服務銜接的當兒，保障無縫接合；以上的倡議，在業界已超過20年，演變成老生常談！我們期待政府不止「常談」，還要作出更大的承擔，全面檢視服務銜接上產生的種種困難，投入資源應對，令智障人士家庭獲得最適當的支援。

[香港智障服務人員協會]