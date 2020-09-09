筆陣：總辭或反造就「萬年議會」 ／文：蔡子強

【明報文章】政府押後選舉，說是因為疫情，沒有多少人會真的相信，更重要的原因，恐怕是要以「時間換取空間」，作好部署，來應付民主派原先來勢洶洶的「35+」，嚴防民主派「奪權」。近日傳媒報道，建制圈子流傳一份陣營內智庫的研究報告，題為《關鍵的一年：建制陣營重整旗鼓策略》，顧名思義，完全反映他們如何看待這一年。相信未來一年，政府會千方百計，巧取豪奪，如修訂遊戲規則，「搬好龍門」，以為建制派助攻，讓他們可以在下次選舉「入多啲波」；以及封殺民主派，令他們「入少啲波」。境外投票（其實就是內地投票）、票站加設關愛隊、電子派票／點票、功能組別清點等措施，都如箭在弦，枕戈待發，如果民主派在立法會總辭，只會讓政府在議會中更加予取予攜，輕易通過自己想通過的相關法例和撥款，無疑是束手就縛，愚不可及。更甚的是，若然政府發現在民主派總辭後，自己在議會中可以得心應手、為所欲為的話，我擔心這會加大誘因，讓政府進一步延長這個議會的壽命，好讓在選舉以外，有時間進一步在各方面都加建圍牆，來圍堵反對派和公民社會未來的抗衡空間。那麼，十分諷刺，總辭本來是用來反對一個藉詞延任的議會，但客觀後果，卻正好相反，反造就出一個胡作非為的議會，甚至是一個「萬年議會」。