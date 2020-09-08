歐陽五：普檢需糾認知偏差 惕心懷不軌

「懷疑浪費」的誤區：算短帳不算長帳

事實上，當前已完成的普檢的確證明了以上效用。既檢測出了新增病例，及時阻斷了傳播鏈；也進一步為香港專家此前的流行病學推算做出數據比照與指導。香港特區政府專家顧問梁卓偉指出，全港750萬市民中，預計存在400個有傳播力的病例。這絕非一個可以忽視的數字，而普檢則是當下排查出這些病例的可行方式。不過，香港對普檢持懷疑觀望者有之，污名抹黑者有之。筆者以為，前者主要是認知偏差所致，後者顯然是心懷不軌。

首先，懷疑普檢的一個常見理由是浪費，其中的誤區在於算短帳不算長帳。疫情一波接一波，「封關」與限聚令的實施使香港旅遊業、餐飲業和零售業雪上加霜。最新數據顯示，香港零售額連挫18個月，7月再跌23%。雖然在全港的努力下，自7月初爆發的第三波疫情已得到有效控制，但病例未清零下，經濟與社會重啟總是潛伏風險，令人心有餘悸。

已有香港專家指出，普檢有助於解決香港自疫情爆發以來的檢測量不足問題。在無疫苗與特效藥的情形下，用檢測趕超病毒傳播速度是少數的人類武器之一。否則，疫情勢必反反覆覆，不僅持續損傷社會經濟，亦令社會為控制疫情付出的其他大量成本付之東流。從長遠效益而言，普檢是香港所需。

警惕反智文宣的興風作浪

其次，抹黑普檢的諸多謠言完全是反智反科學。譬如「DNA送中」、「拭子插半個頭」之類的反對派文案，大抵為疫情下單調的生活增添了笑料。就此而言，疫情亦是照妖鏡，照出了那些往日尚有遮掩的反智之流，更讓民眾藉此機會識其危害。擁有世界上最先進醫療資源的美國，此番疫情失控的原因之一正是社會上的反智反科學勢力。他們相信病毒是比爾．蓋茨炮製，抵制戴口罩與保持社交距離，而疫情的蔓延傷及的卻是大量無辜者。美國的教訓就在眼前，香港則要警惕反智文宣的興風作浪。

疫情面前 最忌破壞多於建設

再次，污名普檢無非是「攬炒」的延續。高呼市民杯葛普檢的醫管局員工陣線，是從反修例行動中衍生出來的組織；其高度政治化的取態，造成了為反對而反對的行動指南。從疫情之初發動醫護罷工，到如今再藉普檢議題造聲勢，他們從來沒有為香港防疫做出過真正建設性的工作，反而是在別人辛苦為公眾福祉工作時，不斷添亂澆油。疫情面前，最忌破壞多於建設，因為牽涉的是生命。筆者衷心希望，藉防疫謀政治聲望之徒盡早休矣。

作者是時事評論員

[歐陽五]