梁美儀：若引起蔑視政府是罪 引起民間不滿也是罪

警方指譚得志在6月底至8月間以防疫講座為名，29次開設街站，但實際內容是引起人蔑視政府、引起民間不滿，最初警方曾循違反國安法中，有關煽動、協助、教唆、以金錢或者其他財物資助他人實施分裂國家的方向調查，其後才改以《刑事罪行條例》第10條（1）（b）指其發表煽動文字的罪名，拘捕「快必」。

文字獄時代已來臨？

翻看譚得志的個人臉書，他從6月便開始在九龍東舉行多次抗疫健康講座，很多時候，他向街坊派發口罩，並指那些是「光復香港 時代革命」、「五大訴求 缺一不可」口罩，有些時候，他會批評警方的行動。6月15日，他在九龍灣開站的時候，公開反對國安法，並說了這一番話：「如果在今年6月底立了國安法的話，可以7月份我們出來開街站，警察，國安的秘密警察就可以拉我。」一語成讖。

類似譚得志這些批評警方、特區政府或中央處事手法的言論，過去坊間可以話「一街都係」，尤其是在社交平台甚至網台，如今警方可隨時以涉違國安法調查，即使最後採用其他非國安法控罪，但已令人覺得在香港已出現以言入罪的情况，怎會不產生噤聲之效？警方最終以發表煽動文字之罪提控，是否代表文字獄時代已來臨？

假如引起蔑視政府是罪，引起民間不滿也是罪。8．31當天，一名腹大便便的孕婦，在丈夫跟警員口角，繼而警方趨前採取行動時被推倒地上時露出痛苦表情的一幕；還有，前日一名12歲少女，在旺角街頭被警員快速衝前推倒地上，以膝壓在地上的一幕，大家歷歷在目。

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]