【明報文章】一年前,當時正值反修例風波期間,筆者到英國出席會議,順道買了幾本書,其中一本題為How to Lose a Country: The Seven Steps from Democracy to Dictatorship,作者是土耳其人,「獨裁者」明顯是指土耳其總統埃爾多安。筆者看到書名很自然聯想到近年關於獨裁者和威權主義的暢銷書籍,但回港後見沒有迫切性,就擱下沒有再看了。