楊潔篪：國際反對強權霸凌 多邊主義人心所向

訪緬甸、西班牙、希臘 深化互信拓展合作

（1） 您剛剛結束對緬甸、西班牙、希臘的訪問，請問您如何評價此訪成果？

當前，新冠肺炎疫情推動百年未有之大變局加速變化，世界經濟低迷，保護主義、單邊主義抬頭，全球治理體系和多邊機制受到衝擊，各國面臨諸多共同挑戰。我此次訪問緬甸、西班牙、希臘三國，橫跨亞歐大陸。緬甸是東盟重要國家和中國重要近鄰，西班牙和希臘是歐盟重要成員國和中國的全面戰略伙伴。此訪期間，我同三國領導人着重就落實習近平主席訪問三國成果，以及在當前形勢下加強雙邊和地區合作，攜手應對全球性挑戰等問題全面深入交換意見。可以說，這是一次深化互信之旅，也是一次拓展合作之行，達成了多項重要共識。

一是鞏固政治互信。中緬雙方同意保持密切高層溝通，共同落實好習近平主席今年1月訪緬成果，研究制訂兩國構建命運共同體的行動計劃。西班牙感謝中方在疫情防控的特殊階段到訪所體現的支持，中西雙方同意進一步加強政治對話和政策對接，提升戰略合作水平。希臘表示重視中國的大國地位，將繼續把對華合作置於優先地位，同中方共同落實好兩國領導人共識。三國均積極評價中國抗疫成效和復工復產取得的進展，強調視中國為發展機遇，將堅定奉行積極對華政策，願通過各種方式保持高層交往勢頭，不斷鞏固戰略互信。西班牙、希臘表示願同中方共同籌備好中歐之間重要議程，為雙邊關係和中歐關係發展注入更大動力。三國理解和支持中方維護國家主權、安全、發展利益，認為國與國應堅持相互尊重，互不干涉內政，通過平等對話增進相互理解和信任，共同維護地區和世界和平、穩定、發展。

二是深化互利合作。中緬決定積極推動中緬經濟走廊建設，統籌推進皎漂經濟特區、仰光新城、中緬邊境經濟合作區以及互聯互通骨架項目，使兩國經貿合作邁上新台階。中國西班牙同意進一步對接經濟復蘇戰略，深化農產品出口、可再生能源、智慧城市、電動汽車、電子商務和數字通訊等合作，為兩國關係發展注入新動能。中國希臘一致同意持續推進比雷埃夫斯港合作項目，擴建集裝箱碼頭基礎設施，發展綜合配套業務，將比港打造成海陸兼備的世界一流港口。雙方還探討加強農業、電力等領域合作，為各自經濟復蘇發展提供更多助力。

共同支持世衛在全球抗疫發揮領導作用

三是推進抗疫合作。訪問期間，中方同三國就全球及各自疫情防控形勢、舉措等深入交換意見。三國一致認為，中國同他們同舟共濟，攜手抗疫，譜寫了傳統友好新篇章。中方強調願根據疫情形勢和三國需求繼續提供力所能及的支持。中方同三國一致同意加強在疫情防控、疫苗和藥物研發、抗疫物資生產和銷售等方面雙多邊合作，共同支持世衛組織在全球抗疫中發揮領導作用。中方介紹了積極開展公共衛生領域國際合作有關情况，強調中方致力於同各國一道努力，提升應對全球性公共衛生突發事件的能力，維護世界各國人民生命安全和身體健康，推動構建人類衛生健康共同體。三國贊同中方主張和理念，強調反對藉疫情搞污名化，呼籲國際社會進一步合力抗疫。

四是促進人文交流。中國與三國都擁有悠久的歷史和燦爛的文明。各國一致認為，應客觀、包容看待各國歷史文化差異和社會制度不同，加強對話交流，促進和諧發展，攜手推動人類文明與進步。中緬同意共同辦好建交70周年慶祝活動和文化旅遊年活動，促進兩國青年交流，大力傳承和弘揚胞波情誼。中國西班牙將共同致力於擴大雙方語言教學和文化體育交流，豐富中西人文紐帶。中國希臘將辦好2021年文化旅遊年活動和兩國共同發起的「文明古國論壇」，在更大範圍推動文明交流互鑑，希方歡迎在疫情得到控制後更多中國遊客到訪。

五是共同維護和平和發展。此訪期間，中方同三國就共同關心的重大國際地區和全球性問題深入交流。各國一致認為，疫情給國際格局和秩序帶來衝擊，國際關係中不穩定不確定因素增多。國際社會應堅持多邊主義，一道維護和平安寧的發展環境，保障各國人民的發展權益，攜手應對全球性挑戰。中緬強調將共同堅持和弘揚和平共處五項原則，推動國際關係民主化。中國同西班牙、希臘同意中歐應進一步加強溝通協調，共同支持多邊體系，完善全球治理。各國均贊同在聯合國成立75年之際，國際社會應當堅決維護以聯合國為核心的國際體系，堅定捍衛以《聯合國憲章》宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，不斷為世界和平穩定提供正能量。

國內大循環為主體 絕不是關門封閉運行

（2）黨中央提出加快形成以國內大循環為主體，國內國際雙循環相互促進的新發展格局。從新發展格局角度，如何看待中國同三國的合作？

黨中央明確提出要加快形成以國內大循環為主體，國內國際雙循環相互促進的新發展格局。這是黨中央基於當前國內外經濟形勢作出的重要決策。以國內大循環為主體要求我們堅持供給側結構性改革這個戰略方向，堅持擴大內需的戰略基點，充分發揮國內超大規模市場優勢，不斷釋放經濟增長的內需潛力。同時，以國內大循環為主體絕不是關起門來封閉運行，也不是削弱外貿外資，而是通過更大發揮內需潛力，更好利用國內國際兩個市場、兩種資源，使國內市場和國際市場更好聯通，實現更加強勁可持續的高質量發展。習近平主席日前在2020年中國國際服務貿易交易會全球服務貿易峰會上發表重要講話，提出營造開放包容的合作環境、共同激活創新引領的合作動能、共同開創互利共贏的合作局面三點倡議。這為我們更好落實黨中央決策部署、構建新發展格局指明了方向。我們要深刻領會貫徹習近平主席重要講話精神，全面準確把握新發展格局內在邏輯和兩個循環的辯證關係，按照黨中央要求，致力於打造更高水平擴大對外開放，建設開放型經濟新體制，積極有效利用外資，深入推進自貿試驗區試點，打造開放新高地；以更高質量共建「一帶一路」，暢通貿易通道，挖掘貿易潛力，開拓雙向市場，抓好項目建設；以更高層次參與全球競爭，持續推進科技創新，支持優勢企業走向國際產業鏈高端，提高把握國際規則、開拓國際市場和防範風險能力；着力營造更加良好的外部環境，促進跨境貿易投資自由化便利化，維護多邊貿易體制，對世界貿易組織進行必要改革，共同推動經濟全球化向更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展。

拉動內需 為各方創造更廣闊消費市場

訪問期間，我向三國領導人全面介紹了在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，中國統籌推進疫情防控和經濟社會發展有關情况，強調中國黨和政府堅定奉行以人民為中心的發展理念，中國有信心、有能力確保實現今年經濟社會發展目標任務，中國經濟長期向好趨勢不會改變。我向三國介紹了中國構建新發展格局政策理念，強調中國堅持開放發展，中國經濟國內國際雙循環相互促進、良性互動將釋放更大增長潛力和動能，使中國同世界經濟聯繫更加緊密。盤活、做強國內大循環將有力拉動內需，為包括東盟和歐盟在內的各方創造更廣闊的消費市場。同時，深化同東盟和歐盟兩大貿易伙伴的合作將為中國國內國際雙循環提供強勁助力，為維護國際產業鏈供應鏈穩定、促進世界經濟復蘇作出重要貢獻。在新發展格局下，中國同三國合作將更加強勁有力，並將極大帶動中國同東盟和歐盟務實合作，推動實現更高水平的互利共贏和更深層次的利益交融。

訪問期間，我同三國領導人就高質量共建「一帶一路」深入溝通。中方強調，共建「一帶一路」是中國同沿線各國經濟循環的重要組成部分，為促進各國經濟復蘇、盤活地區經濟循環提供重要平台和渠道。緬甸、西班牙、希臘都是「一帶一路」合作重要國家。中國同三國在共建「一帶一路」框架內業已開展卓有成效的合作，將同三國一道，繼續秉持共商共建共享原則，堅持開放、綠色、廉潔理念，穩步推進基礎設施建設、能源、海運等重點領域合作，做大做強重點項目，打造「一帶一路」精品項目，推動高質量共建「一帶一路」取得更多積極成果，實現高標準、惠民生、可持續發展目標。

中國將東盟作為周邊外交的優先方向

（3）如何評價當前中國同東盟、歐盟的關係？中方如何規劃下階段同東盟、歐盟關係？

緬甸是東盟重要成員國，我此次訪緬期間，就發展中國－東盟關係同緬方深入交換意見，達成不少共識。不久前我還訪問了新加坡，也就中國－東盟合作進行了溝通。中國與東盟國家陸海相連，擁有4000多公里的共同陸地邊界線，比鄰而居，文化相通。「親望親好，鄰望鄰好」。中國高度重視東盟，將東盟作為周邊外交的優先方向。我們堅定支持東盟的團結壯大，支持東盟共同體建設，支持東盟在東亞合作中的中心地位，致力於同東盟構建更為緊密的命運共同體。中國－東盟關係是地區發展繁榮的動力。許多東盟朋友說，中國－東盟關係在東盟對話伙伴中是最強勁、最富有活力的一組關係。東盟已經成為中國最大貿易伙伴。今年上半年中國對東盟貿易額逆勢增長5.6%，非金融類直接投資同比增長53.1%，充分說明中國與東盟相互依存、彼此借力、合作共贏。

疫苗研發和將來分配 優先向東盟傾斜

明年是中國－東盟建立對話伙伴30周年，雙方合作潛力巨大、前景廣闊。下一階段，中方願同東盟共同努力，從以下幾個方面深化彼此關係：一是增強政治互信。共同落實好習近平主席同東盟國家領導人達成的重要共識，進一步深化落實《中國－東盟戰略伙伴關係2030年願景》，年內重點做好東亞合作領導人系列會議政治設計和成果籌備工作。籌備和辦好明年雙方建立對話伙伴30周年系列紀念活動，拿出更多具體舉措，為雙方關係提質升級提供合作支撐。二是共謀互利發展。深入對接共建「一帶一路」倡議同《東盟互聯互通總體規劃2025》，加強經貿財金、基礎設施、防務安全、海上、社會人文等領域合作，推進構建藍色經濟伙伴關係，深化數字等領域經濟合作，探索中國－東盟合作新的增長點，為地區經濟復蘇發展提供新的動力。中方願同東盟各國推動建立更多必要人員往來「快捷通道」和貨物流通「綠色通道」，穩定產業鏈供應鏈。三是密切抗疫合作。積極推進聯防聯控，加強疫苗、藥物研發合作。中方支持東盟設立抗疫基金和緊急醫療物資儲備庫，將在疫苗研發和將來分配方面優先向東盟傾斜，以實際行動推動構建中國－東盟衛生健康共同體。共同支持世衛組織更好發揮作用，堅決反對將疫情政治化、污名化，推動全球抗疫合作。四是維護地區穩定。我們願同東盟就國際地區和全球性問題保持密切協調配合，共同發出維護多邊主義、維護地區和平穩定、維護國際公平正義的聲音。我們願同東盟國家一道，全面有效落實《南海各方行為宣言》，加快推進「南海行為準則」磋商，加強海上務實合作，把南海建設成和平之海、友誼之海、合作之海。

中歐是互利共贏的伙伴 非你輸我贏的對手

中歐是當今世界兩大力量、兩大市場、兩大文明，中歐全面戰略伙伴關係是我國最重要的對外關係之一。中歐社會制度和發展道路不同，但這從來都不是雙方合作的障礙，中歐的共同利益反而不斷拓展。中國堅持自己的制度和發展道路，不允許別國干涉中國內政，但也不輸出模式，從不干涉歐洲內政，始終以積極、建設性心態看待歐盟和中歐關係，始終堅定支持歐洲一體化進程，堅定支持歐盟團結和壯大，堅定支持歐盟在國際事務中發揮更重要的作用。中歐是互利共贏的合作伙伴，而不是你輸我贏的制度性對手。

盡快完善中歐關係制度性框架

訪問中，我同西班牙、希臘領導人就發展中歐關係進行了坦誠深入溝通，感受到歐方對加強對華合作的重視，對中歐攜手謀劃後疫情時期經濟復蘇發展和應對全球挑戰充滿期待。兩國領導人均強調歐中合作面臨巨大機遇。今年是中歐建交45周年，雙方要以此為契機，共同努力，相向而行，推動中歐關係邁上新台階。一是加強雙邊關係政治引領。雙方要共同籌辦好下階段高層交往活動，本着相互尊重的原則，加強對話溝通，不斷增強政治互信，聚同化異，有效管控分歧，為中歐關係發展注入動力。盡快完成《中歐合作2025戰略規劃》談判，完善中歐關係制度性框架。二是做大中歐共同利益的蛋糕。進一步擴大雙邊貿易和投資規模，盡快簽署《中歐地理標誌協定》，力爭年內完成中歐投資協定談判，為中歐加大相互開放、打造高質量互利合作提供制度性保障。三是拓展綠色發展、數字經濟合作。深入挖掘中歐在氣候變化、循環經濟、環境技術、綠色金融等領域合作潛力，探索構建中歐綠色伙伴關係。加強中歐發展戰略對接，培育中歐數字經濟合作新增長點，加強雙方在人工智能、電子商務、數字支付、在線服務、數據治理等領域合作。四是擴大中歐抗疫合作。中歐應聚焦抗疫當務之急，堅持同舟共濟、團結合作，加強在疫情防控相關領域的雙多邊合作，在疫情防控常態化背景下為人員往來提供便利，助力復工復產，穩定全球產業鏈供應鏈。五是堅決維護多邊主義。加強中歐在改善全球治理、促進可持續發展、解決全球和地區熱點問題上的溝通，就聯合國安理會、世貿組織、世衛組織改革保持密切協調，共同捍衛和踐行多邊主義。

個別大國唯我獨尊 毒化國際關係

（4）當前，個別大國頑固推行單邊主義和霸凌行徑，加劇逆全球化傾向，維護多邊主義更顯迫切。中國和三國如何看待多邊主義同單邊主義之爭？

一個時期以來，單邊主義、保護主義的逆風不斷衝擊和損害國際協調與合作，給世界各國經濟社會發展蒙上陰影。個別大國唯我獨尊、強權霸凌，以冷戰思維煽動衝突對抗，毒化國際關係，多邊主義和國際合作受到嚴重衝擊，已經遭致國際社會普遍反對和批評，要求抵制單邊霸凌行徑、摒棄冷戰思維、弘揚多邊主義、捍衛多邊體系的呼聲空前強烈。

自身問題歸咎全球化 完全錯誤

多邊主義是第二次世界大戰後多邊機制運作和發展的重要基礎，是推進全球治理的必然要求，是維護世界和平、促進共同發展的有效途徑。中方一貫主張，國際秩序絕不是一些國家凌駕於其他國家之上的秩序。主權平等、多邊主義仍然是當今世界的主流。我們應當堅定維護多邊主義，堅定捍衛以聯合國為核心、以《聯合國憲章》宗旨和原則為基礎的國際秩序和國際體系。一些國家國內存在貧富分化、社會不公、治理不力等問題，這是其內部發展成果分配不公造成的，把自身存在的問題歸咎於全球化，甚至諉過於人，甩鍋推責，煽動冷戰思維，製造隔閡和對立，這是完全錯誤的，這種企圖也絕不會得逞。

當前形勢下更需各國聚同化異

訪問期間，我同三國領導人就如何在當前複雜多變的國際形勢下，共同維護多邊主義和國際公平正義深入交換看法，達成高度共識。三國領導人均表示希望就改善全球治理同中方加強溝通合作，共同支持多邊體系。這充分說明維護多邊主義仍是國際社會的普遍共識和人心所向。

三國一致認為，這次疫情再次證明，人類是休戚與共的命運共同體。中國同三國均反對將疫情政治化，對別國污名化。在當前新冠肺炎疫情威脅持續、世界經濟遭受重挫的形勢下，更需要各國把握時代潮流，共擔歷史責任，在相互尊重基礎上聚同化異，在互利互惠基礎上拓展合作，共謀世界各國人民的平安福祉。中方將同三國一道，共同支持世衛組織在全球抗疫中發揮領導作用，加強在聯合國、二十國集團、世界貿易組織等多邊框架內的協調配合，共同倡導多邊主義、自由貿易，維護國際關係穩定，推動國際關係民主化，推動全球治理體系朝着更加公正合理的方向發展。

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[楊潔篪]