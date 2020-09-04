沈舟：雙向授權：再論《基本法》是契約

曾先生上述解釋存在一個矛盾：中央以什麼身分行使監督權？是以契約雙方平等的地位，互相監督對方的履約行為，未經對方同意，不得擅自變更？還是居高臨下，以授權者對被授權者實施監督，可以勒令被授權者根據授權者的意志改變行為？如果是後者，那麼基本法就不再具有契約的性質，而只是中央的一份授權書，所授權力毋須被授權者同意，可以隨時收回或者隨意修改。

權利對話vs.權力獨白

早在2007年，時任全國人大常委會委員長吳邦國就宣稱，基本法為授權法律，香港高度自治權源於中央授權。筆者6年前曾撰文〈《基本法》是契約 不是授權法〉予以反駁。其主要觀點是：（1）「授權論」最大的荒謬之處就是，香港在回歸之際，所有權力被中央重新授予，那之前它是一個制度空白區嗎？香港過去的自由繁榮局面從何而來？；（2）基本法起草委員會，可以看成是實際的制憲代表，基本法的誕生，既有國際條約的規限，又有港人的參與，絕非中央單方面的授予；（3）引述了北京大學法學院甘超英副教授〈契約精神下的基本法及中央與港澳的關係〉一文，指出港澳原有制度和生活方式存在已久，「它們不是基本法的創造，而是認可」。質言之，基本法是認可權利的社會契約。筆者指出：「『契約』與『授權法』的最大區別是，契約是各方的『權利對話』，而授權法只是一方的『權力獨白』。」

已故香港基本法委員會前委員劉迺強隨即撰文〈《基本法》是授權法不是契約法〉反駁，他稱筆者批評饒戈平有關中央授權「一錘定音」的說法，以及甘超英有關基本法是契約的論證，並不可取，「無論是學術頭銜，還是官職級別，饒戈平都在甘超英之上。因此基本法作為契約在學術上固然可以討論研究，但沒有任何現實價值」。以官職級別來確定觀點的對錯取捨，這倒是很符合內地權力至上的治學邏輯。

本源性授權與過程性授權

在饒戈平和王振民主編的《香港基本法澳門基本法論叢》（第三輯）一書中，收錄了中國人民大學法學院副院長胡錦光教授等人撰寫的〈憲法在特別行政區適用問題研究〉文章，其中也有對筆者上述觀點的詳細評述，稱基本法制定不是一個「締約」過程，「基本法作為政治契約而非『授權法』的說法在理論、歷史、現實和未來等諸方面都無法成立」。但奇怪的是，胡教授在同一篇文章中又引述了強世功教授有關觀點：「基本法的起草過程表面上是全國人大制定法律的過程，事實上更像內地（中央）與香港之間締結社會契約的政治協商過程」，胡教授稱其「在政治適用上頗有正面作用」，只是「在法律適用上並未明晰其意義」，基本法究竟是否為契約，胡教授的說法前後矛盾。

胡教授批評筆者的理論「混淆了兩種意義上『授權』的概念」。不錯，授權確有兩種，正如筆者在去年反修例期間發表的〈香港之殤 主權之謬〉一文中指出的那樣：一是主權意義上的授權，即國家主權權力是由人民權利讓渡的結果，謂之本源性授權；二是通過本源性授權產生的國家主權權力再通過法律就地方事務進行的授權，謂之過程性授權。如果說基本法是契約，就是一個雙向授權的合約，一方面香港人民通過實際的制憲過程，讓渡出自己部分權利，簽約授權中央政府以主權者身分統轄香港，另一方面，中央確認香港原有社會制度的延續性和合法性，並授權香港對其地方事務行使自治管理。

雖無政治民主 契約精神深入人心

普選，是對「本源性授權」的確認，基本法第45條明確了香港普選的目標，表明作為簽約方「香港人民」政治主體地位的實際存在。如果香港人民的政治主體地位是由中央授權而得，那麼簽約者的身分就非常荒唐：甲方（中央）授權乙方（香港人民）與甲方簽約。實際上，在沒有普選、一黨專政的大陸，這種荒唐現象就已經存在，憲法號稱「一切權力屬於人民」，但並不存在人民通過普選的「本源性授權」，只有中共的自我賦權，憲法不過是「黨國」權力的白手套。《港區國安法》名義上是由全國人大常委會表決通過，實際就是中共黑箱操作、自我賦權的成果。

百年香港，雖無政治民主，但法治環境下，契約精神已深入人心。基本法是契約，亦得到不少官方和知名人士的確認，除了曾鈺成先生，還有許崇德（中國憲法學泰斗）：「我覺得基本法從某種意義上是中央政府和香港特區政府的契約」（2007）；喬曉陽（全國人大法律委員會前主任）：「可以將憲法及基本法看成是『契約」，是包括港澳同胞的全國人民所訂立的契約」（2018）；梁愛詩（基本法委員會前副主任）：「基本法是中央政府與香港市民的契約」（2006）；葉劉淑儀（現任立法會議員，曾任保安局長）：基本法「是國家與特區居民的一份契約」（2002）等等。遺憾的是，中央全面管治權下，說基本法為契約，要麼成為官方的粉飾，或者不過是港人的奢望而已。

港人無持份 香港是誰家

英國著名歷史法學家亨利．梅因（Henry Maine）在其經典著作《古代法》中指出：「所有進步社會的運動，迄今為止，是一個『從身分到契約』的運動。」觀今日大陸，仍停留在「父為家之君，君為國之父」的身分等級社會，權力至上，官本位，離奉守契約精神的「進步社會」相距甚遠，才有了「全面管治權」、「監督權」紛至沓來的今日香港。否認基本法是一份雙向授權的契約，將香港視為中共單方面授權、全面管治、可以隨意處置的政治私產，就是否認香港人民的簽約者、持份者角色，若如此，那滿城飛舞的口號「香港是我家」從何談起？

作者是時事評論員

[沈舟]