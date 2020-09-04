曾志豪：「三權分立」主戰場是「司法獨立」

楊潤雄說，不論是九七前，還是九七後，香港都不存在三權分立。所以教科書應該清楚指出這個事實。林鄭月娥附和，指出過往公眾對此議題錯誤理解，今屆政府要正本清源、撥亂反正，「正確的說話要有膽量說出來」。

我們要補充，過往不止是一般的「公眾」對此議題「錯誤理解」，這個「公眾」還包括了終審法院常任大法官、現任基本法委員、多屆的特區政府問責局長，都曾在公開發言中，表達了「香港是三權分立」的觀念，這些人難道過去全都錯了？

2018年運房局長陳帆回應「一地兩檢」爭議時，指「香港實行『三權分立』」，「市民可向法院尋求裁決」。林鄭當時身為特首，為何沒有正本清源？反而葉劉淑儀當面指出陳帆錯誤，是否林鄭失職？

「他們」要求「三權合作」

政府說三權只是分工，但承認三權互相制約；而一般人的認知，「互相制約」便是「三權分立」，那到底政府和民間爭拗什麼？

關鍵在於中央。內地一直抗拒「三權分立」的講法，多次表明，不搞西方憲法、三權分立、司法獨立的模式，因為共產黨認為三權分立是「權力分散」，是對政府的「限權」，甚至限制政府職能，「這種事如果發生在中國，老百姓絕對看不慣，因為這意味着一個統一權威的喪失，一種安定生活環境的喪失」（〈中國為何不實行「三權分立」？〉，2013年11月14日，人民網）。

他們要求的是「三權合作」，2019年《人民日報》便指出「止暴制亂是香港行政、立法、司法機關的共同責任」，即是立法機關不應質疑行政當局政策，法院也不應該處理違憲的司法覆核，這就是「三權制約但要互相合作」的真正意思，3種權力絕不能「獨立生存」，一定要服從於行政權威之下。

立法機關名存實亡，已失去制衡行政的功能，尚存「司法獨立」，偏偏正是中央的眼中釘。所以「三權分立」下一波的主要戰場，便是「司法獨立」。

作者是傳媒工作者

[曾志豪]