胡志偉：撤出派的「三個矛盾」

日前，主張離開立法會的朱凱廸議員在社交媒體發表一篇文章，意指希望留守議會戰線的議員存在「三種拒絕心態」。整篇文章雖有啟發性，但亦呈現着撤出者自圓其說的「三個矛盾」。

第一個矛盾：棄守議會才是避開政治鬥爭

文章指去或留不能抽空地理解，須將港人與中共的政治鬥爭置於脈絡內；而民主派力求議會過半「35+」，以否決《財政預算案》逼中共作政治讓步；初選有61萬人投票促成世代交替，令中共感到有被奪權的危險，所以就有取消選舉等舉措，而民主派卻對如何重奪選舉權視而不見，反而退縮避戰。

我實在不明白何以得到這個推論。留守議會和重奪選舉權兩者無本質上衝突，我們留守議會就是正正將自己置於戰場上，盡力拖延影響市民權利的法案通過，大灣區投票的建議已箭在弦上，一旦極速通過，何談重奪選舉權？

不止如此，棄守議會後，中共和保皇黨便可趁機築高行政長官和立法會功能組別的選舉門檻，令民主派參選難上加難，雙普選的目標會離我們更遠。

或許我們未必成功阻止到每條惡法的通過，但至少我們可盡力拖延，如果我們現在就放棄議會最後一道防線，不戰不守，那才是真正避戰，放棄保護我們固有的價值。

第二個矛盾：堅守民主原則 卻參加不民主政制下的選舉

文章指希望留守議會者，把去或留定性為「不負責任地高舉原則 vs 有策略地務實留守」，並貶低原則問題的重要性，又低估了原則的政治威力。

由1991年立法局首次直選，至回歸後的6屆立法會選舉，都是不民主政制下的產物；由上世紀80年代至今，香港的民主派均力爭民主化，過去的他們和現在的我們，都是有民主原則的同路人，面對着不民主的政府體制，無論跟港英和中共交手，都是有策略性地爭取民主，議會便是重要的位置之戰。

我相信，若因為它本質上是個不民主的議會，拒絕加入，今時今日，立法會仍是委任議員的天下。民主派在議會上，從來是敵強我弱，暴政尤其想盡掃民主派於議事堂之外，輕言放棄在議會的話語權，暴政只會說多謝還來不及！

「撤出派」既視不民主議會為畏途，為何萬水千山都要進入議會？政權DQ 12名參選人，已經在漠視憲法下保障市民的參選權利，那時是否就應該集體杯葛選舉，直至暴政良心發現，舉行一個真民主的選舉？

第三個矛盾：要求坦白承認議會已被廢 卻指不希望撤出議會

文章指不希望撤出議會，但認為應向民眾承認議會已廢，杯葛委任才是挽救民主運動議會戰線的正路，留守會不自覺地成為戰線的掘墓人。

回歸後的立法會制度，包括分組點票、議員私人議案要政府批准才能上枱，以至直選用比例代表制產生和畸形的功能組別，早已注定議會是「廢廢哋」，並非新鮮事。

無可否認，今日的暴政之下，三權分立已被拋棄，三權甚或合作無間，議會之內，球證、旁證、球僮都是威權政府的同路人，與保皇黨合伙在議會內予取予攜，修改議事規則，令立法會難以體現監察政府的功能。

然而，既認為議會已廢，卻又不希望永遠撤出議會，實在難以令人理解當中邏輯，現在棄守，保皇黨會更加大肆修訂議事規則，一年後的議會比現在更廢，難道朱兄想在一年之後，加入一個比現在更不堪的議會？

文章又以白俄羅斯為例子，然而，白俄羅斯在野陣營面對獨裁體制下，不單參與議會選舉，更競逐總統大位，如果他們選擇隔岸觀火，又哪會體現到選舉過程中種種不公平和荒謬之處，最終燒起人民的熊熊怒火？

棄守議會戰線 或致「三線皆失」

民主運動有不同的戰線，相輔相成。《港區國安法》的新時代下，市民受嚴刑峻法威脅，街頭戰線、議會抗爭的成本都高昂，暴政也無視國際壓力，在與外國人對談也視為威脅國家安全的態勢之下，棄守議會戰線或會令三線皆失。那時，就只有眼前路，沒有身後身，我相信「撤出派」都不希望見到。

在崩壞的年代，團結才可對抗暴政，議會戰線是大戰場重要一環，堅守下去，是不希望離棄將會受盡惡法影響的市民，讓他們在暴政下少一分苦。

雖然如此，是守是棄，最終我們還是會服膺民調的結論，團結為上，彼此走在一起，對抗暴政。

作者是民主黨主席

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[胡志偉]