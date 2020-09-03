陳帆川：黃圈課金熱能持續多久？

網絡作家過去一直掙扎求存，由於在facebook發帖沒有分紅，想尋求廣告合作又難以跟出賣色相的KOL競爭，因此部分人在兩年前嘗試移師至設有訂閱制的博客平台Medium，希望掙點零用，可惜該平台終究無法在港流行。那時候，香港最多人看的還是娛樂八卦。

直至「反送中」運動爆發，YouTube熱門影片由清一色吃喝玩樂的題材，搖身一變成為政治評論的天下。從前要拍一條嘻嘻哈哈的網片打進YouTube排行榜，構思、拍攝加後製的成本其實不低。然而自從政治話題由票房毒藥脫胎換骨成為收視保證，主持人只要在簡陋的室內布景前，透過一支咪高峰滔滔不絕，即有機會帶來10萬或以上點擊，吸引了不少人效法，圖以小博大分一杯羮。

不過自從該平台今年初的黃標事件，令創作者收入大減，再加上競爭者愈來愈多，部分坐擁大量支持者的創作人轉投Patreon懷抱，在該平台明買明賣，直接向觀眾收取月費，減低受社交平台政策左右的風險，結果普遍獲得成功，乘着黃色經濟圈的熱潮，課金者眾。如今，幾乎每天也看到有網上創作者、KOL或政治人物在Patreon開設帳戶，向支持者支領薪水。

一下子斬獲海量訂戶 卻不一定能留住

社交媒體平台霸權、內容農場作亂等網絡現象說了好幾年，現在終於實現內容有價，本應是好事。然而有利益的地方自有蠱惑，這一波課金熱潮亦無可避免會吸引部分創作人渾水摸魚，以「黃絲」的立場將垃圾內容包裝出售，包括把從網上東拼西湊而來的文字包裝成自己的獨家觀點甚至內幕發布，這在YouTube上已經非常普遍，可謂進化版的內容農場。

《蘋果》在政治熱潮稍息即宣布訂閱告急的經驗告訴我們，政治風暴讓傳媒和YouTube或Patreon上的自媒體一下子斬獲海量訂戶，卻不一定能留住他們，尤其是當募金者愈來愈多，其他的遊戲、投資、影音訂閱服務相繼湧至，加上疫情過後大量消費活動恢復，打着黃絲旗號的收費內容勢面臨一波嚴峻的淘汰。

若你審視自己所有已訂閱的頻道和帳戶，又有多少有得留低呢？

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]