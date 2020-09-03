李峻嶸：社會變革怎能靠「建設力量」？

具體綱領可南轅北轍

建設力量的聲明白紙黑字指其內容是各聯署團體的「共識和希望」。但如果更仔細閱讀聲明內容和聯署團體的名字，不難見到他們的共識，只能流於口號，而不可能真的推動社會變革以惠民。其中最明顯不過的是房屋政策。建設力量說要改善「居住條件」，但要怎樣才可以改善呢？多建資助房屋、實施租務管制，這是對中下層有利的方案。但如果政府真的推動這些措施，又會損害了地產商以至是業主的利益。建設力量中，工聯會的群眾基礎在基層工會。但自由黨呢？經民聯呢？還有在聯署團體當中、包括香港地產建設商會在內的各個商會呢？難道它們不會反對、阻撓重設租管和大規模增建資助房屋嗎？

類似的情况在其他政策也有出現。完善失業制度？工聯會當然支持設立失業援助金。如真的實施失業援助金，先不論其融資方案是否會令老闆的支出要增加，由於失業期間有失業援助金解燃眉之急，失業人士就未必要為了生計接受待遇太低的工作。換句話說，失業援助金若能設立，必然會令勞方議價能力稍為提升。這是香港的僱主、商家會支持的事嗎？曾經是熱門議題的退休保障，聯署團體說他們有共識要「完善」之。但幾個商會以往的立場不但反對全民性的養老金制度，甚至連取消強積金對冲機制也要反對。而工聯會呢？它卻是支持全民退休保障的。就算說要改善醫療服務，到底是要為了商業利益去主張私營化？還是透過完善公營醫療以確保中下層市民的就醫權益？

階級矛盾客觀存在 顯而易見

表面上各聯署團體有共識，具體綱領卻可以南轅北轍。這正是建制派的尷尬。香港早已過了急速起飛的時代。如果經濟連年急速增長，還有機會令不同階級的市民同時感覺到生活質素提升，這樣階級矛盾就可以暫時隱藏着。但那個年代早已一去不復返。我們生活在高度金融化的資本主義社會之中，階級矛盾不但客觀存在，更是顯而易見。上層的人要進一步累積利潤，就要犧牲底層的利益。而中下層要改善生活水平的話，就不得不要既得利益者妥協讓利。

僅有共識：對中央忠誠 渴求社會穩定

建制派就企圖以「經濟民生」來對抗反對陣營的「政治」訴求，已有一段長時間。但這策略根本就難以為他們爭到更大支持。即使現在「黃營」的「攬炒」氣氛濃烈，「建設力量」也難以建設到什麼惠民政績。因為建制派僅有的共識，是對中央的忠誠和對社會穩定的渴求。建制派不但本身就有不同的階級立場，而且在爭逐影響力的過程中又參加不同規則的權力遊戲。商界力量可以靠自身的資本、選舉委員會的組成方法和「傳統」功能組別來維護自己的利益。參加直選的政黨、團體則要動員廣大民眾支持以求得到選票。近年企圖代表保守中產的新民黨也要高調主打領展議題，提出一些會被商界以至特區政府視為「對營商環境」不利的主張。這不但反映民主選舉總要令從政者要面對真實民意，亦可見中產專業人士也可以是私營化的受害者。

商界受北京加持 政策議題豈會輕易退讓？

建制派的階級立場迥異，又怎可能聯手在關鍵議題上向特區政府施壓呢？缺乏社會變革的壓力，政府就只小修小補甚至什麼都不做。而由於原來的制度就是造成貧富懸殊的主因，那麼社會兩極化只能持續下去。對北京來說，要「行穩致遠」的一國兩制，也意味着資本家在資本主義香港的特殊地位。就算是備受爭議的《港區國安法》，港澳辦在人大常委通過法案後發聲明時也要特別提到該法對香港的「營商環境」有利。商界受到北京加持，又有不民主的政治制度保障，又豈會在各項政策議題上輕易退讓？「經濟民生」的旗幟下，其實是向大資本傾斜的階級政治。建制派本身就是「深層次制度性矛盾」的產物。靠「建設力量」去推動香港的社會變革，又怎可能？

作者是理大專業及持續教育學院社會科學、人文及設計學部講師

[李峻嶸]