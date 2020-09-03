陳韜文：有新聞言論自由才有7．21真相

何以有輿論公憤

香港一直爭議不絕，偶然也會出現輿論公憤，這算是《港區國安法》立法之後的第一起。輿論公憤當然是說理的，但是也有相應的情緒。這次「翻案」所引發的主要是憤怒情緒，可謂一時無兩。一個以客觀說理著稱的新聞評論人以「荒謬絕倫」、「法治之恥」、「違背天理常識」和「喪心病狂」來形容這次檢控。又有另一位現任大學教師的前新聞人員以「含血噴人」、「信口開河」、「顛倒是非」、「顛倒黑白」來描繪警方的說辭。他們都是講理之人，現在用上此等強烈措辭，足見事情的嚴重，從其冷靜筆觸中看到義憤。以上不是他們獨有的反應，其實很多人都在試圖找尋非比尋常的用語來描繪這次事件，因為警方所為實在太過分，不是一般用詞所能裝載。有人用「誣衊」、「構陷忠良」、「邪惡」等來形容警方的舉動，但是更多人還是回到歷史文化中找到「指鹿為馬」的成語，認為這次是警方的經典演繹。「指鹿為馬」之所以使人反感，主要是因為這是對人們認知的挑戰，而且是有人恃勢凌人，逼人就範。當面對要跟着權勢「指鹿為馬」的壓力時，講誠信自重的人自是感到憤怒。

記錄的力量

7．21應否「翻案」，最主要的是看事實。如果事實跟原來的認知有重大出入，那當然要加以糾正。元朗事件過去一年，真相如何，主要是要看人證物證。這些證據的存在和能否發揮作用，最重要的條件就是要看社會有否足夠的新聞自由和言論自由。

我們可以進行一個「思想實驗」（thought experiment），想像一下假如沒有新聞與言論自由的情况下，警方試圖改寫歷史的嘗試還會否受到市民的反擊？我想絕對不會，因為屆時整個社會所有歷史資料將被封存，證人也會被噤聲，充斥社會的是官方一面之詞，試問誰還能公開挑戰官方的定調？這不是天方夜譚的事情，而是集權社會中經常出現的現象。

香港的新聞言論自由已受到顯著的侵蝕，如今尚有的是打了折扣的「剩餘新聞言論自由」，暫時還足以讓我們聽到7．21事件的經歷者、新聞工作者、評論人和傳媒的見證，還可以輕易從歷史檔案裏找出當天的新聞和直播。更根本的是因為去年我們尚有足夠的新聞言論自由，讓我們把事件記錄和保存下來。如果沒有此等自由，那些錄像、照片、文字、聲音的紀錄根本就不會存在，如今只能是有口難言。

因為有「立場新聞」的直播，我們看到主要的攻擊者是拿着藤條等武器的白衣人；林卓廷、黑衣人以及一般市民，都是受害者和自衛者。現在警方試圖把事情扭曲為「勢均力敵、旗鼓相當」的黑白兩幫人在互毆暴動，又說白衣人「不是無差別」攻擊市民，並把林卓廷打為黑衣暴動者的領導，藉此冲淡白衣人的罪行，洗脫「警黑勾結」的污名。如果沒有直播影片，任人編造故事的自由度將大有增加。不過，從直播影片中我們聽到林卓廷叫喊的都是保護市民的防守策略，或是告知攻擊者他已報警，勒令他們停止攻擊，沒有看到他有向黑衣人發出任何暴動指令。直播影片確實拍到白衣人追打的除了黑衣人外，還有不少身穿各色衣服的市民。這不是無差別攻擊又是什麼？

警方長時間缺席打鬥現場，一直是警方的軟肋，警方因而蒙上「警黑勾結」之嫌。為了顯示出警察沒有縱容白衣人犯罪，陳天柱試圖把警方從接報到到達現場的時間從原來的39分鐘更改為18分鐘。不過，有傳媒紀錄為證，去年警方已在記者招待會上明確確定是39分鐘。關於「警黑勾結」的問題，港台《鏗鏘集》以元朗路旁的閉路電視影帶重構白衣人及警方的時空關係，證實警方對一早在多處集結蠢蠢欲動的白衣人視而不見。接近7．21一周年的時候，《鏗鏘集》又出一集偵查一些尚未被檢控的白衣攻擊者的身分，使遲遲不對白衣人採取大規模行動的警方感到尷尬和被動。

在有傳播自由的地方，直播的力量不可低估。它長於捕捉一個社會過程，對當中的人際互動和事情進展，以第一時間公布，保存最原始的紀錄。要翻查7．21真相及林卓廷的角色，直播提供了珍貴無比的證據。「立場新聞」直播記者何桂藍在這方面的貢獻顯著，應記一功。《鏗鏘集》連番主動出擊，花大精力發掘新聞背後的故事，以如山鐵證監督警方，最後拿到一個國際新聞獎，無疑是實至名歸，也是港人的驕傲。不少其他傳媒工作者在7．21問題上都可以說是忠誠的記錄者。他們的記錄，無論是直播或日常新聞，都為事件留下檔案資料。有了這些檔案，歷史篡改者將難以自由心證，也為保守真相者提供客觀根據。反修例運動期間不少新聞工作者為社會的真相拼搏，冒險犯難去採訪，經受艱苦和打壓，值得我們尊敬。

捍衛新聞言論自由

經過這次「翻案」風波，恐怕警方不但不能改變市民心中對7．21的認識，反而使他們對警政部門更不信任。如要挽回警察公正的聲譽，如今之計，服膺客觀真實，撤銷林卓廷的檢控，把白衣攻擊者早日繩之於法，成立獨立調查委員會，這似乎是唯一的出路。

7．21爭議清楚顯示，沒有新聞言論自由，就沒有真實的紀錄，也就沒有真相可言。不講現實真相的社會，絕對不是我們想要的社會，我們應該比任何時候更要敢於捍衛新聞言論自由。

作者是香港中文大學新聞與傳播學院榮休教授

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[陳韜文]