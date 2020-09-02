張樂芹：跨界合作 讓基層學童資助更到位

最近在翻看世界銀行經濟學家Martin Ravallion在2016年的演說，裏面提到不少關於扶貧政策的反思，在現時疫情全球肆虐的情况下，有關的分享就顯得更為有價值。

學習器材和配套 應多加着墨

在分享開首的時候，他就提到在全球經濟持續增長的情况下，儘管絕對貧窮的問題得以改善，但社會資助往往未能完全覆蓋有需要的群組，最貧窮、最有需要的人有時並不能真正得到補助，亦有愈來愈多人活在不平等之中。

要救助貧困，講者提到protection和promotion是兩大主要法則，前者主要為有需要的人士提供實質的支援，後者則致力提升生產力。以學校開課為例，第一個法則就是為有需要的學生提供足夠的學習器材和配套。然而，儘管現時教育局有推行自攜電子設備的政策，並透過關愛基金援助基層學童取得相關的流動裝置，但參與程度還有不少提升空間。翻查資料，最少有三成學校未參與「清貧中小學生購買流動電腦裝置」項目，而如果學童因未能符合現時資助計劃的條件，亦會成為了「夾心階層」，未能受惠現時的捐贈計劃。而在疫情下，不少企業、非牟利機構亦曾送出流動數據卡、電腦、免費軟件等學習資源予基層學童；未來我們在這方面亦應多加着墨，確保基層學生不會因為社經地位的差異而影響學習進度。

作為香港青年協會青年研究中心「青年創研庫」教育組的召集人，早前我們就「加強支援電子學習的發展」進行了一個研究，訪問了1039名中學生，當中就各有約六成受訪中學生表示缺乏學習氛圍、難以專注學習是電子學習最困難的地方，而八成受訪學校和過半數受訪學生認為電子教學未能取代實體教學。

應檢討課程與電子學習相容性

而在提升生產力方面，網上教學質素因校而異，學生的學習體驗良莠不齊。不少社工、區議員以至教師反映無從入手，如何為學校、教師以至家長提供更多優質的教學資源，亦是我們需要思考的問題。充足的學習配套也是提升電子學習成效的重要一環。參考外國就有不少機構專注解決這個重要的社會問題，致力於加速貧窮地區的數碼化改革。

反觀香港，教育局自1998/99學年已制定了首個「資訊科技發展策略」，而最近一次的策略發布，距今已有5年之久。因應科技不斷的高速發展，教育局應加快成立專責小組，全面檢討現時課程及評估制度，特別是新高中課程與電子學習的相容性，為電子學習提供更清晰的方向。

再者，教育局亦可參考澳門的例子，減少現時學校的課節，並增加編制，減輕現時老師教學的負擔。當局可以考慮增加資訊科技統籌主任的職位，專責發展學校的電子學習藍圖、教育法研究和加強教師培訓的工作，以推動學校進一步發展優質的電子教育。

設法提升學生學習效能

Martin Ravallion的演說中最令我深刻的，是他提到不少決策者往往害怕把一些不算貧窮的人歸納政策裏面，造成資源浪費，於是把政策收緊，而排除了更多有需要的人，最終讓更多人繼續跌進貧窮的深淵。

面對當前的情况，我們實在無謂擔心所謂的浪費，排除有需要的人，反而需要更多跨界合作，結合政府、商界、學界的資源與聯繫，為學生提供資源之餘，亦要設法提升他們的學習效能，確保不同階層的學生都有充足的機會去發揮自己的能力與所長。

作者是社會創新顧問

[張樂芹]