任建峰：所謂醫所謂法所謂論政

上星期，所謂特首在一個記者會中，批評醫學界有聲音質疑政府硬推新型冠狀病毒全民測試計劃的效益。她稱有關醫學界人士為「所謂醫生」，說他們對計劃的保留只有政治計算目的、抹黑中央，破壞香港同中央關係。

所謂特首的這種說法完全漠視了的，就是本地質疑者當中不乏政府就疫情設立的顧問團隊成員與一些平時沒有參與政治討論的醫學院學者。另外，全民測試，是連被外界視為親北京的世界衛生組織，都在近日批評為沒有效的勞民傷財防疫措施。難道這些人與組織的質疑，是會對香港或中國有惡意政治動機？再者，就正如對計劃質疑的黃任匡醫生在社交媒體反問：雖然「我（黃任匡）不敢認專家，但我是一個專科醫生。起碼我有註冊，我和我所有的同事們都有」，（所謂特首）「從大陸請來的人呢？」

所謂特首 藐視客觀科學及制度

到了昨天，那位所謂特首就輪到向法制「開刀」。多年來，無論是我們的法院判辭、法官演說，或順帶的法律與通識教科書，都會指出香港的法制是行政、立法、司法三權分立的。法院與法官更會強調，三權分立更可以說成為《基本法》與普通法制度的核心。不過，所謂特首堅稱這一切都是錯的。她說，香港從來沒有三權分立，三權都是由中央政府授權，以所謂特首為本地核心，而法院說的「分立」只是三權的分工、配合與制衡。

無論是本人或身邊有無數的行家，大家聽到所謂特首的說法後都嘩然。原來，基本法與普通法對於三權分立的清晰條文與原則只是所謂法律，其訂下的制度只是所謂法制，法院的判辭亦因對政權的約束力大大減弱，而有風險被淪為所謂法院。我們多年來熟讀的法典、判辭、教科書原來都只是垃圾，大家現在要學習的，反而是政權對本來是清晰法律的一些狗屁不通說法。

所謂特首就上述兩個議題的言論最大的共通點，就是其對客觀科學、制度的藐視。原來，只要有科學意見是不符合政權是日要推的政策、政治信息，就無論有關科學有幾多理據也好，都會被批鬥為政治空談，而政權的政治空談就會提升到客觀科學層面。又原來，無論制度有那麼清晰或根深柢固也好，只要這是不符合政權按是日權宜而要落實的體制，就可以單方面聲稱任何體制的不存在，而一些根本不在法典、司法判辭內的，原本毫無法律地位的演說與文件，就突然會成為鐵一般的制度。在這種環境下，任何牽涉公共利益的事務的討論，就只能有一把聲音，其他的聲音都會全面否決與無視，各種政治、政策評論亦因此淪為所謂論政。

既然醫生、醫學、法律、法制、法官、論政統統都已被批鬥、被貶抑、被藐視，黃任匡醫生與我這個專欄難以繼續被稱為「醫法論政」了。為了與時並進、又為了配合官腔，縱使是有點不通順（官腔通常都是這樣吧），我建議這專欄改名為「所謂醫所謂法所謂論政」算了。大家覺得如何？不知黃醫生或讀者們對此有什麼高見？

（作者按：以上是筆者個人意見，不代表他所屬的律師行或團體）

作者是執業律師

[任建峰]