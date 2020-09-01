歐陽五：中國能成功阻拒「新冷戰」嗎？

那麼，中國能成功阻拒「新冷戰」嗎？筆者認為，這最終取決於當今世界怎麼看待這個「新冷戰」。

首先，應當看清的事實是，美國政客所宣揚的「新冷戰」除了名字之外，與歷史上的冷戰有着本質的不同。最重要的一點，中國沒有意願要和美國對立、對抗。李克強總理在今年全國兩會上回答美國記者提問時就說，「中國從來都主張摒棄冷戰思維，美國的『新冷戰』要和誰戰？兩個主要經濟體『脫鈎』對誰都沒有好處，美國究竟要傷害誰？」無論是中美脫鈎，還是中美「新冷戰」，都只是美國發起的單邊議程，中國無意配合，更一直在努力阻止。因此，所謂「新冷戰」的實質是美國刻意披上「意識形態」過時外衣的單邊霸凌行為。

除了「新冷戰」的欺騙性，更需要看清，美國政客發動「新冷戰」的工具帶有巨大破壞性。美國「新冷戰」發起者的主要手段是推動中美脫鈎、打壓先進企業、鼓動全面反華。從美國發起對華貿易戰以來，經濟脫鈎的沉重代價已經被各國經濟學家和貿易現實反覆說明。經濟全球化已經令人類社會進化為血肉相融的生命體，人為打斷血肉連接，無疑會引發全球劇痛，並帶來一系列的連鎖病症。

令人擔憂的是，美國還加速在文化教育交流上對華脫鈎，限制中國留學生、打擊孔子學院等舉動將帶來更加深遠的負面影響。彼得森國際經濟研究所中國問題專家馬永哲（Martin Chorzempa）就指出，中西方接觸減少將使雙方對於對方的理解大大降質，並導致更多誤判。

美國封殺華為，打壓TikTok、微信等高科技互聯網公司，所用手段極其霸道、野蠻，令各國企業心生惕慄：一旦美國以國家安全名義肆意打壓企業的行為得逞，那就意味着所有走在新科技前端的非美國企業都可能會是美國下一個打擊的目標。由此帶來的世界科技發展遲滯甚至倒退，將是人類的慘痛代價。事實上，美國正是這些大棒揮舞的頭一批受害者，如同增加關稅買單的是美國消費者，封殺華為，也被美國媒體形容為「大棒再次打到了身後」，將損害美國的一個重要產業——半導體業。

至於美國政客不僅在國內煽動全面反華，還四處游說其他國家一起組隊反華，更將傷及世界恢復發展的根本。澳洲礦業巨頭必和必拓日前在其財報中預測，中國將是今年唯一實現增長的主要經濟體，而發達國家在2023年前不可能恢復到疫情前狀况，未來幾年全球增長的大部分來自中國。拖住中國的發展勢頭，又何嘗不是對世界各國恢復發展希望的自殘式打擊。

知名學者、英國倫敦經濟與商業政策署前署長羅思義更直接指出，任何一個追隨美國政策的國家，都必然不僅與中國發生衝突，而且與本國人民發生衝突。他最新撰寫了3萬字的長文來闡明，中國打退美國的這波攻擊，對全人類至關重要；並呼籲中國應致力於建立一條反對新冷戰的「統一戰線」。

德媒主流觀點也認為，中國不是歐洲的對手，更不是敵人，而是一個日益重要的伙伴：「歐洲沒有理由參與華盛頓傳播的反華狂熱」；（「新冷戰」）這個概念讓人聯想到可以發動並贏得謀取全球統治權的新爭鬥，就像戰勝蘇聯一樣，「但這不會發生」。

看世界對人類發展道路的終極選擇

可以看到，「新冷戰」是已被看穿的、美國維護霸權的現代版「皇帝新衣」。在這樣的大前提下，中國這次阻拒「新冷戰」，不是一個國家的戰鬥，也不是一個國家在戰鬥。至於能否成功，既要看中國的意志力和實力，更要看世界在「新冷戰」面前對人類發展道路的終極選擇。

作者是時事評論員

[歐陽五]