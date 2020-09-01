梁美儀：請尊重「自願」精神

口裏說自願，但政府對外界，尤其本身是傳染疾病專家對檢測成效提出的質疑，大肆鞭撻，特首林鄭月娥還輕蔑地拋出一句「所謂專家」，更令市民反感。專家們提出的質疑，絕非感情或政治掛帥，他們都是從科學角度，指出沒有居家令等限制人流流動措施配合，進行全民檢測，也難達到截斷社區隱形患者傳播鏈的目的。

在這半年的抗疫歲月裏，很多時候香港市民都是靠這些「所謂專家」不厭其煩地在不同階段，較政府更早地便向市民提出種種防疫建議，例如外出必須戴口罩、注意手部衛生，甚至佩戴眼鏡眼罩等。港人也清楚看到，這些「所謂專家」，早在幾個月前已着政府加大社區檢測數量，要堵塞約30種豁免檢疫人士的防疫漏洞，政府卻又置若罔聞，遲遲未有及時行動。

且告訴政府，什麼才是真自願？

2020年8月，警方以違反《國安法》等為由，拘捕壹傳媒集團創辦人黎智英等人，並派200警員衝進《蘋果日報》搜查，結果翌日全城搶購蘋果日報，令原本每日印刷7萬份，大幅加印至約50萬份。

2019年，294萬人在區議會選舉中大排長龍投票，締造破本港選舉歷史以來最高的71.2%投票率。

2019年，6月9日，103萬港人參加民陣發起的反修例遊行；一周後，再有200萬港人響應民陣發起的另一次反修例遊行，塞爆港島多條主要街道。

誰以公共衛生為先 市民心裏有數

港人在疫境自強半年有多，大家對誰說真話，誰以公共衛生和市民健康福祉為先，心裏有數，知性市民所作的判斷，將反映在參與這些全民檢測的人數。基於自願的原則，提出杯葛亦屬不必，市民總有為個人健康或公共衛生考慮去參與檢測的選擇權。

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]