講移民，大概2012年已經開始，雨傘運動又令一批人萌生移民念頭。對於飽食終日或生活安好者，其實無甚影響，韓劇仍然好看，afternoon tea那件餅還是一樣甜。今年這班人驚覺火燒後欄，盤算可能要走——所謂走，仍是思考階段。

轉工與移民的導火線

其實移民有點像轉工，只是更大陣仗。未有概念的可以先這樣推想。

一個人想轉工可以有很多原因，例如工作做悶了、工作上學的東西學完了、沒有晉升機會、同事不咬弦、想升職或有更好發展。這些是積極轉工的原因，想轉工可以先在求職市場看看最新招聘、查詢獵頭公司、問問朋友有什麼新機會等。這個情况不需先辭職，可以騎牛搵馬。

有些則是消極因素必須走，例如搭上沉船，公司睇怕好快執笠；工作量極大，一人做兩人工作；公司環境差，連最鍾意返工的香港人都不高興等等，這些就會促使一些人頂不住，寧願裸辭再找工作。但若本身薪高糧準，還是會有些人拖得就拖。例如投資銀行部剛入職的同事，日呻夜呻要轉工，呻足一年呻到樹葉都落，還是不捨得轉，就是這個情况，人工高，社會地位高，不捨得走。不喜歡但捨不得轉行，大有人在。

其實香港一直有人移居外國，例如大公司可以申請調職海外分部，或工作假期後找到長工。有朋友在澳洲工作假期發現自己喜歡當地生活，又結識了另一半，買了農場就當起農夫，落地生根，過着充滿陽光的生活。這是積極移民的例子。

到外國升學是另一門徑，無論是本科、碩士或博士，很多人到外地讀書是為了留低工作，根據友校就業中心的同事所言，今年國際學生的收生開始困難，因為國際學生來港上大學是為了工作機會，現在信心動搖，又怕外資撤出，加上肺炎，他們都對來港升學有所保留。本地國際學校的學生本來留港升讀大學的，現在只要外國有任何一間大學收，通常都不留下。

中產移民機會成本高

現在香港的政治環境，各人有不同看法、承受能力及機會成本。悲觀的人希望盡快出走，條件較差也會考慮，算是消極移民。青年從無到有，去外地從頭來，無什麼可以輸。有錢佬全球有投資和物業，本來就四海為家。專業中產則困於薪高糧準，很多專業行業去到外國，醫生護士律師建築師，減薪幾成之餘還要交更多稅。有小孩的比較能割捨，因為大人能屈能伸，但小孩不可以，條數計及小孩的教育及未來，就得出要走的決定。

1990年代有小學校長，移民後在加拿大做機場安檢。小學前校長在機場幫人安檢時碰到舊同事，尷尬不已，那是後話。現在又有小學校長到外地頂了家cafe來做，以前管理學校，現在親力親為冲檸茶。走不難，但着陸是否以自己理想的模式就是另一回事——開cafe是很多人的夢想，但又是否你所想？

最優秀的人可以選擇，不是全港最優秀，而是以全球最優秀而言。勞動階層去到西方社會若能融入，因有工會及勞工保障，可能過得比香港更舒適。但中產就要取捨生活模式了。其實，港人嚮往的西方發達社會，職業之於社會地位及薪金的分野沒香港般大，勞動階層工會勢力較強，社會感覺較平等，去派對介紹自己不以職業為先，新移民受歧視、語言障礙、文化融入問題較大。

要考慮是否轉工，是要將現在份工的工作性質、工作環境（包括同事、硬件、公司文化、上司等）、薪金、未來發展機會等，比較另一份工的條件。大家都有找工作找到「伏工」的經驗，例如面試才知工資是底薪花紅不是全薪，入職了才覺工作量很大、身邊同事不停辭職，或人事是非太多，但又難以回到以前工作等。如果入職前不認識入面工作的人，就只能靠網上評比，獵頭公司為了做成一單生意收佣，也可能隱藏公司的缺點，最後每個部門工作環境不相同，誰做主管分別也大。未能掌握新工資訊，從一份伏工跳到另一份伏工的事，時有發生。

說回移民，其實也是考慮工作條件、居住環境、收入、未來發展機會等。有人先去嘗試一年半載，不成功就回港；有的做太空人，把家人送過去，再在兩面試着辦生意等，都是試水溫而不曬冷的做法。若政治形勢突然改變，這個試水溫的空間亦會被壓縮。就算做了盡職調查，還是要一定適應力去對當前需要作應變。

全球化及科技進步的挑戰

但現在科技進步，做當地生意有時不一定要在當地，所以1990年代那種移民方式可能有所轉變，不能同日而語。例如台灣，由於香港人工較高，居住在台灣的港人，管理香港的網店、接些freelance工作，用香港價接job請台灣人做，已經夠錢在台灣生活，比在台灣本土打工賺更多。科技改變令移民模式更多樣。

不過，這也意味着，即使人去到當地，當地的機會都不一定屬於你，而是屬於地球上具競爭力的人。如果直接找台灣人做更經濟，為什麼還要用香港價呢？若科技發展到一個程度，未來身處德國的醫生，可幫身在中國的病人遙距用機械人做手術，那麼就算醫生移民當地，也搶不到頂尖醫生的生意了。

香港的對外形象向來是一個充滿活力的搵錢地方，人工高、稅率低、生活多姿多采，要山有山，要水有水，美食佳餚，只是住得衰。長遠而言，若東方之珠失色，經濟發展停滯，人才流失，生意不來港，就不見得各行各業的收益可以在國際間仍然高企，行業的監管及阻礙外來競爭的城牆或許可多撐一會兒，但這些城牆也許慢慢會被拆毁，就將香港工作生活的溢價與其他地方拉近，「搵錢」這個香港最吸引人的元素也就湮沒了。

世紀初時我們已在談論全球化對人類社會的影響。香港是外向型經濟體，各行各業一直以來很受外在因素干預。香港人思考移民問題，就是思考如何直接面對全球化的挑戰。

做香港人的歷史現實，可能就是「借來的地方，借來的時間」，每30年一次移民潮，或半將就或積極地成為世界公民。移民不移民，不是問別人一句就有答案的。你有幾鍾意香港？你的國際流動性有多大？每個人需要理解自身，然後坦白回應自心。

作者是港大經管學院講師

[阮穎嫻]