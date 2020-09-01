顏武周：香港公務員的困境：政治中立vs.政治忠誠？

香港人的身分認同及矛盾是我在讀書時一個熱門的議題，踏入職場，我發現公務員同樣有着近似而微妙的角色矛盾。我們一方面受薪於香港納稅人，理應向香港特別行政區負責及向香港市民提供服務，然而另一方面，我們又被告知需要對行政長官及主要官員忠誠。事實上，在民主社會，這樣的衝突是有限，因為政府官員本身便是民意的代表，因此服務官員亦相當於服務市民。然而，在今日的香港社會，不同民調均顯示市民對官員存有極大的不滿，社會與政府兩者之間存有嚴重分歧，這情况使公務員同事不得不面對如何自處的問題，而更為諷刺的是，我們一方面被批評「不夠忠誠」，但另一方面又被指罵是為政權服務，總有點「兩邊不是人」的感覺。

為何只高舉對官員忠誠 少提爭取市民支持？

當中較為明顯的衝突點便是對「政治中立」的詮釋及理解。在一般的理解中，政治中立便是指不偏不倚地提供服務，即不受其自身或被服務的對象的政治立場所影響。這在民主國家，尤其是有政黨輪替的社會尤其重要，因為這可確保即使是與上一屆政府完全不同政治理念的政黨上台，政府機關仍可如常運作。然而在過去一年，我們經常從官員口中所聽到的有關「政治中立」的言論，皆強調公務員須對在任行政長官及政府完全忠誠，所以便有一種怎麼「政治中立」變了「政治忠誠」的感覺。

翻查資料，政府中立的元素的確包含了「應對在任的行政長官和主要官員盡忠」，這並不難理解，因為協助政府施政是責任所在。然而政治中立還包含其他元素，如「在政策制訂過程中坦誠而清晰地提出意見」及「協助主要官員解釋政策，爭取立法會和市民大眾的支持」等。而在2004年，時任公務員事務局長王永平先生在接受立法會議員質詢時，更表示「公務員政治中立的原則是保障公務員可以不偏不倚地服務市民，絕對不是要剝奪公務員個人的言論自由」。因此，我們需要問的問題便是：為什麼現屆政府提出「政治中立」這個原則時，只高舉對政府官員的忠誠，卻甚少提及公務員要提出意見或爭取市民支持等其他元素，甚至對公務員的權利隻字不提？

公務員就重大社會政策應有權發聲

經常有人問我，說這些話不怕被政府秋後算帳嗎？事實上，公務員所享有的政治權利有明文守則可依據，政府對外的資料亦清楚表明「公務員和市民一樣，享有公民及政治權利」，只是高級人員或其本身工作性質而特別容易被視為有偏私之嫌的人員，如所有首長級人員、政務主任、新聞主任，以及警務處的紀律部隊人員有較多限制，而當中主要針對更是政治及助選活動，而非個人的權利、自由。再者，撇開公民權利，即使以公務員的身分就重大社會政策亦應有權發聲，因為這些政策有可能衝擊政府與社會的關係，從而損害公眾對整體公務員系統的觀感，破壞市民對公務員的信任，從而增加同事在執行職務的不必要困難（相信政府從近月推行政策時所遭到批評及責罵已可切身體會到），因此這些涉及公務員利益的事宜，為什麼我們不應表達意見？退一步說，作為工會代表，理應站在職方一邊，與僱主（即政府）存有不同意見，實屬平常。

政府官員經常掛在口邊說「在制訂政策時，公務員同事可暢所欲言」，而一些較為親政府的工會亦表示「同事有意見可循內部機制反映」，惟事實又是否如此？在疫症爆發初期，我們新公務員工會蒐集過千名同事意見，就政府在防疫裝備及工作安排上約見公務員事務局，然而卻不得要領，無奈下需透過在政總集會轉達意見，即使集會已取得不反對通知書，亦依循政府所要求的防疫指引，卻仍然遭到政府嚴辭譴責。另外工會亦多次嘗試就不同議題約見局方，然而都遭到敷衍應對，甚至表示以書面溝通便已足夠。這是否理性溝通的表現及應有態度？

「公眾觀感」詮釋全在政府 同事難辯護

除了要面對政府（同時是僱主）對同事意見充耳不聞的態度，公務員同事接下來更要面對宣誓安排。因此，另一個經常被問及的問題便是「公務員的自由及空間是否逐步收窄？」的而且確，身邊不少同事都減少了在社交媒體表達意見，甚至轉換作難以辨識的名稱，這一方面當然是避免在當前嚴重社會分化的情况下引來投訴，另一方面，則是由於政府表示同事在社會媒體表達意見要考慮「公眾觀感」。

「公眾觀感」這一詞語近來常被政府使用。就我所知，以往公務員涉嫌干犯罪行一般都以是否存有利益衝突作為考慮是否需要停職的主要因素（如主管財務的同事因詐騙或盜竊被捕），而在過去一年，我們看到不少被捕或被控同事很多都以「影響公眾觀感」為由而被停職。「公眾觀感」一詞相當含糊，如何定義及詮釋全在政府手上，當政府使用這理由作決定時，同事是難以為自己辯護。因此工會一直強調政府應避免使用這類含糊不清的字眼，以確保同事真正享有辯解的權利。再者，假如「公眾觀感」如此重要，面對市民對警隊的嚴重不滿，政府又是否採用同一原則處理同為公職人員的警員的違規違法個案，採取所謂「絕不容忍」的態度？

多聽民意免公僕成磨心 一視同仁處理投訴

工會真誠希望政府與社會保持良好關係，因這將便利同事執行職務，亦樂見同事可真誠擁護官員，因這將有助施政，提高整體效率，對社會有莫大的裨益。然而，這是否透過宣誓安排便可達到？我們十分存疑。相反，我們建議政府多聆聽民意，施政貼合社會需要，使公務員毋須再成為政府與社會衝突的磨心，同時以一視同仁的原則處理公職人員（包括警隊）的投訴及違法個案，才可以使同事真真正正地心悅誠服。

經常面對政府的批評，有時也會想「假如沒有8月2日的集會，沒有後來成立的新公務員工會，是否不會出現公務員宣誓這些所謂『撥亂反正』的措施？」後來我發現這問題的答案是不可知的，而且在沒有人發聲的情况下，情勢的發展或會更令人憂慮。我經常說公務員同事有表達意見的權利，然而權利以外，我更看重的是持有公權力的人的責任。德國在二戰結束後，成功實踐了轉型正義，完成了「德國人對德國人的審判」，而其時的地方總檢察長弗里茲．鮑爾力排眾議，堅持必須起訴納粹黨員，因為他深信納粹德國的法律是不合理的，因此不能以服從這些法律為藉口作為辯護，沒有任何法律，可作為開脫危害人類的罪行的理由。這歷史教訓距離我們不足100年，實在需要每一位公職人員戒之慎之。

作者是新公務員工會主席

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[顏武周]