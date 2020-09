林卓廷：鹿是鹿 馬是馬

我和家人早已預備,警方早晚會上門拘捕,罪名不重要,重點是內子和孩子能否應對。雖早已預備,但當警方宣布以「參與元朗7.21暴動」為拘捕理由,我亦難掩驚訝反應,香港居然如此荒誕,律政司和警隊淪喪至此。離開家門前,雙手被扣,看見內子的淚痕、孩子的憂心,心裏就是愧疚。

踏進警署羈留室的一刻,開始短暫的鐵窗生涯。我知道,政權企圖以制度暴力逼我們臣服,要打擊我們的抗爭意志,但這苦路既然自己早已選定,正如邱吉爾名言:If you're going through hell, keep going,坦然面對各種無情鎮壓吧。於是我要了一本厚重的雙語新舊約《聖經》,眼鏡被扣仍勉強讀經,累了拿來當枕頭,仰望天窗外的藍天,就是希望。

回想7.21,我常存感恩,一個念頭,兩個同伴,支持我決意前赴元朗,嘗試監察警方,保護市民,誰知警隊如此明目張膽縱容鄉黑恐襲,最終直播了震驚世界的警黑勾結的序幕。雖然受了點傷,但自知為當場最大目標,能保命已屬萬幸。

原告變被告 傷者成暴徒

「行無愧怍心常坦,身處艱難氣若虹。」雖然身在警署,我一直昂首挺胸;縱使腰纏鎖鏈,我依然邁步前行。因為我無愧無悔,極權強加我身的手銬,不是恥辱,反而是信念的堅持和肯定!

原告變被告,傷者成暴徒,如此荒誕恐怖劇情,連Stephen King也寫不出來,必須由鄧炳強和鄭若驊雙劍合璧。縱使我事先報警,facebook直播,數以十萬計市民實時見證我在場一言一行,政權仍然敢冒天下之大不韙,公然誣衊到底。一件污,兩件穢,鐵定起訴,無論所謂的「證據」如何可笑。最終在法庭另外聽着控方讀出一些被告人的所謂案情:「被告佩戴黑色粗框眼鏡」,在肅穆的法庭霎時響起一陣笑聲。

過往,我提供過證人口供、指認過3名兇徒、收過警方感謝信件,今天都成為莫大的諷刺,只要政權指你犯法,無論多荒謬,原告也是被告。政權明知我有極強人證物證反駁誣告,自證清白,仍堅持進行如此赤裸、醜陋和邪惡的政治逼害,可見他們已經放棄所有的底線;更甚者,他們根本毫不在意世人知道它已放棄所有底線,今日誣告林卓廷,他日可以誣告任何人,道德徹底淪喪,政權終極敗壞。

獲法官批准保釋重獲自由後,看到警隊高層面對傳媒詰問的醜態,與香港人的義憤填膺成強烈對比,政權居然以為大話講千遍就會成真,實在侮辱香港人的智慧。在這荒謬和壓迫的時空,我們唯有堅守良知和勇氣,才能疾呼鹿是鹿,馬是馬!

黑夜無論多漫長,黎明始終會來到。香港人,We shall never surrender!

作者是7.21暴動案被告

[林卓廷]