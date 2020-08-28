李潔明：不可逆轉的教學新趨勢

家庭支援與數碼鴻溝

有同事提到「穿校服、展示容貌等是否真的有助教學？」平日在學校裏，即使同學穿著整齊端坐在課室，也不能保證他們沒有心不在焉。先說穿校服，無可否認有兩個重大的意義，一是歸屬感的建立，代表團結和統一；二是減少穿著不同衣飾之間的比較，更突出「有教無類」的精神。1927年3月5日香港《工商日報》一則港聞談及倡議統一校服的意見不一，但多認為統一能讓學生儉樸，避免不必要的比較，因為當時有些富貴人家穿綺羅回校；又可壯觀瞻，即整體劃一的觀感較好。

從這裏令我想到網課展示容貌背後還涉及家庭環境，例如學生有沒有安靜的家庭環境學習，兄弟姊妹會否互相干擾，而連帶家庭支援的問題，是否讓這些家庭徒添負擔及壓力呢？我們或許常常把重點放在上網的器材和設備上，例如家庭若有幾個小孩，有沒有足夠的電腦、流動裝置同時進行網上課堂，是否有足夠的頻寬、流動網絡數據等，這些都是可以解決，但真正要打破「鴻溝」，似乎還有很多未有觸及的範圍，例如家長對學習的態度、對自我管理的培養。隨着經濟發展，社會流動不多，房屋的條件可是生活質素的反映，跨代貧窮的問題未必能在短時間內解決。當然「知識改變命運」、「態度決定高度」，還是期望我們能夠以上一代的堅毅精神，教導新一代為自己的前途而努力，為社會作出貢獻。

翻轉課室與課堂參與

不同的景况都會變成學習的障礙，所以要理清在「疫情」下的教學安排，不能單純希望把平日的課堂完全搬到雲端，把一切課堂情景都濃縮成為視像會議的畫面。首先，自主學習不一定是直播實時課堂，依據我校初步統計，學生認為錄像片段更易掌握學習內容。展示容貌可以加強同學之集中力，讓老師留意同學的上課情况，以提供即時的學習支援，並能關心學生身心狀况。但可以肯定的是，互動的課堂活動，更能提高學生的學習興趣，讓學生投入參與，比展示容貌更為重要。

有不少研究指出「翻轉課室」是老師的主導角色轉移，上課教學時間需要學生協作，讓他們學習理解和解難等高階能力。例如學生在課前先觀看老師指定的教學短片，在課上進行練習和討論，讓家中的預習有所延展。整體教學新趨勢來說，並非單純的展示及講解，而學與教從來都是多管齊下的，在這麼特殊的情况下，更應該靈活變通，在照顧學習多樣性的同時，教師更花盡心思，甚至比平日教學更加辛勞。

寬容與情感上的支援

縱然在網上學習並不如回校上課般完善，但我們必須有寬容的心去接納特殊轉變，了解同學的需要。聽說曾有教師因為在網上追收功課而大發雷霆，隔空要改善學生的學習動機，確實有些困難。而家長和學生也有不同的難處，環境使然，家庭背景使然，以至疫情的氣氛都會有影響。

網上課堂也許是不可逆轉的趨勢，科技能夠讓學習模式變得更寬闊，學生可自主尋找網上的知識，選擇適合自己學習風格的學習模式等。但我經常和老師同學分享「自主學習」更重要的是學習自我管理，例如目標的設定、時間管理、建立內在動機等。還有情感上的支援，欠缺面對面的真情實感，在網上平台所謂的社交是否能夠填補心靈上的空虛，或是情感上的缺口呢？

面對疫情，成年人也有感到焦慮、煩躁的時候，同學被困在家，有惰性、無力感或孤獨感，在網課的同時，更先要照顧他們的情緒。其實有很多讓人放鬆和有意義的學習，例如我們曾經鼓勵同學創作面對疫境的繪畫、標語，希望能鼓舞人心，透過手機通訊工具的貼圖，將關愛文化傳遞出去，也鼓勵班主任與家長、同學保持良好的溝通，縱然是一句簡單的問候或祝福，已經是最基本的人文關懷，人文素養的展現。

期盼超越課堂的教學

疫境令我們感覺上是蹉跎了不少歲月，然而透過不可逆轉的趨勢，可研究及改善網上教學、自主學習，讓孩子發展個性之餘，有着正向思維，為着未來世界面對的各種挑戰，有更充足的裝備。這趨勢確實有助於實踐遙距教學「有教無類」的理想，科技發展為學習帶來了一些好處，期盼往後的教學也可以超越傳統課堂的局限，真正為着人類的福祉，有着無限的空間及可能性。

作者是麗澤中學校長

[李潔明]