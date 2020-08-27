葉兆輝、陳恩瀚、張鳳儀：欺凌與被欺凌者 同樣需被關顧

港學生受欺凌機率 全球最嚴重之一

經濟合作與發展組織（OECD）在2017年4月發表有關學生幸福感的報告顯示，受訪的5000名香港學生之中，有32.3%的學生「在過去一個月內曾遭受到欺凌」，包括被排斥及威嚇等，遭受欺凌比率為全球最高。另一項2019年由獅子山青年商會聯同香港家庭調解協會舉辦的調查發現，604名小一至小六學生中，37.8%受訪者表示過去一年曾遭遇同輩欺凌事件，更有4.8%的受訪者因被欺凌而產生自殺念頭。香港學生受到校園欺凌的機率，是全球城市當中相對最嚴重的地區之一。

本中心早前就接獲記者的查詢，稱有家長求助，指其女兒在學校遭同學語言欺凌，不單令她懼於回校上課，事件對她帶來極大困擾，甚至令她有自殺念頭。

欺凌者可能也是曾被欺凌者

本中心做的研究，在去年6至7月期間，對1504名年齡介乎11至35歲的受訪者，透過手提電話進行問卷調查，當中有135名是中學生，當中約有30%的中學生表示自己曾被欺凌，而約15%則表示自己曾欺凌他人。是次調查顯示出，校園欺凌（包括網絡欺凌）的受害人及欺凌者的精神健康，相對於一般未曾欺凌他人或被欺凌的，有明顯區別，校園欺凌毋庸置疑會對受害人的精神健康有很大的影響。

然而，要特別注意的是，欺凌者的精神健康也「不遑多讓」，他們本身可能也是曾被欺凌的一群、家庭破裂的受害者，自小缺乏關愛、被忽略，從而無法建立應有的安全感，或對自我作出肯定的價值。而研究數據顯示，有被欺凌過的學生曾考慮過自殺的比率，較沒被欺凌過的高15個百分點；他們嘗試過自殺的比率，亦比沒被欺凌過的高10個百分點。另外，在欺凌者方面，數據顯示，有欺凌過他人的學生曾考慮過自殺的比率，較沒有欺凌過他人的高5個百分點；他們嘗試過自殺的比率，較沒有欺凌過他人的高14個百分點。從此可見，他們兩者其實都是受害者，可能兩個身分也有機會重疊，姑勿論如何，他們的精神健康都需要關注，需要支援及輔導。

精神困擾有機會延伸至成年

校園欺凌對欺凌者或被欺凌的，都有相當大的精神困擾，而該困擾亦有機會延伸至成年。在所有受訪的成年人中，曾被欺凌的人，比沒有被欺凌的人，比率上多約7個百分點可能罹患上精神健康疾病，當中包括驚恐症、抑鬱症、躁鬱症等；有考慮過自殺的比率高26個百分點；嘗試過自殺的比率則高10個百分點。而欺凌過他人的，比沒有欺凌過他人的，其可能罹患精神健康疾病的比率亦高了6個百分點，有考慮過自殺的比率高15個百分點，嘗試過自殺的比率則高5個百分點。因此，當大眾的焦點都投放在學生重返校園時的學習進度上，也不要忘記影響學生身心健康的不止學業問題；校園欺凌，以及網絡欺凌，都是重要的議題，值得大家關注。

打開重返校園話題 專心聆聽

現在大家都忙於預備新學年，除了口罩外，家長們都會為子女預備新書、新校服，在此，要額外一提，子女經歷這8個月的非常學習歷程，不多不少也會對新學年有不同的想法。當然最期盼的是他們會對新學年表現興奮，奈何事實往往未必得償所願，他們要學習一個新常態，實在需要花時間去調適一下，請別急於教導他們所謂的正確思考模式，或糾正他們的感受，請嘗試打開有關重返校園的話題，打開耳朵，專心聆聽，並讓他們能自由地分享對新學年的看法。他們可能會好期待返到校園上課，但亦有可能會有所保留，可能會害怕自己未完成暑期功課，可能會害怕自己未能適應有規律的時間表，又或者對要適應新的班主任、新的同學圈子而感到戰兢，又或者害怕面對自己曾欺凌過的同學，或害怕自己被欺凌、被排斥等等。

長假期之後復課的學童自殺增加，相信與適應新環境所產生的焦慮有關。因此，新學年的開始，並非只有學習進度，還有一連串人際關係的學習。開學不返學也是一個新挑戰，請家校合作，營造出線上線下都有關愛，齊心保護同學們的精神健康，好讓他們學習課本知識外，都能學習到與同學間建立友愛互助的關係，學會處理衝突，以及正向的溝通等，好好裝備他們，從而就能夠化解成長中的挑戰，讓欺凌問題不會成為他們人生的陰暗面。

作者葉兆輝是香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心總監，陳恩瀚是香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心研究助理，張鳳儀是香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心培訓顧問

[葉兆輝、陳恩瀚、張鳳儀]