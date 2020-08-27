戴耀廷：中共對港的戰略及戰術

但在戰略部署完成後，在民主運動的各個前線戰場，仍會爆發激烈的戰役。這些戰役的重要性未必對整體戰略有很關鍵的作用，但若在各個別戰場的戰役中，如不能掌握對手的戰略，未及時採取適當的對應措施，及欠缺與其他戰場的緊密聯繫，產生不出協同效應，致對手能順利推展戰略，那亦會對本身的戰略能否成功、多快成功，及成功後局面的變化，有一定影響。

戰略目標：不能讓香港成反共基地

因此，我們還得了解中共對港的當前戰略是什麼，以便在各戰場能採取最好的對應戰術。中共對港的戰略目標，是不能讓香港成為反共基地。戰略部署就是要確保由行政長官主導的香港特區體制，都在其掌控之中。另外，要把香港轉化，令香港的各個層面融入內地體制，不過仍要給予外間印象，香港與中國其他城市還是不同的。

其實中共這戰略，多年來並沒有大變，只是因應形勢，具體部署有所不同而已。由一開始，中共就未想過讓港人可自由地選出自己的政治領袖去管治香港，治港者必須是中共信得過的人，那麼香港就不可能成為反共基地。但對哪些是信得過的人，在主權移交後的幾年，是較寬鬆一點。但隨着港人對民主普選的期望在這20多年來不斷提升，中共對港人的猜疑愈來愈大。設下的門檻去篩選哪些才是信得過的人，也愈來愈高。

中共兩次推後引入普選的時間表，使更多港人懷疑中共落實普選承諾的誠意，故採取壓迫力更強的爭取方法。中共的反應是立場變得愈來愈硬，因對香港民主運動有了更大疑慮。但當中共不願退讓時，港人爭取民主的決心又再加強，而使用的方法進一步變得更激烈。中共對港戰略與香港民主抗爭的戰略相碰撞，進入惡性循環，終到了現在劍拔弩張的地步。西方自由世界更捲入其中，令情况變得更為多變複雜及難以預測走向。

漸把操控滲進各層面 經濟尤其重要

為了確保戰略成功，起先主要是以能信得過的人來主導香港的統治，而特首及立法會的多數，是兩個不能失的堡壘。但香港的公民社會相當成熟，單是這兩個堡壘能守得住，香港的民間力量仍可對特區管治施加巨大阻力，中共逐漸要把操控由政府體制滲進社會的其他各個層面，經濟層面尤其重要。

隨着內地經濟起飛，中共有了更強的經濟力量，香港反因經濟轉型出現阻滯，取了一條易行的路，依靠內地經濟急速發展來支撐局面，令香港與內地在經濟層面先融合起來。在經濟融合帶動下，香港社會的其他層面也與內地的相關層面走得愈來愈近。發展至今，特區政權正配合中共的戰略部署，一步步把香港與內地全面融合起來。

本土意識一下子爆發

在惡性循環下，這種融合部署令本是方興未艾的香港本土意識，一下子爆發起來，更激烈地去反抗融合，連帶令港人與內地人之間出現很深的鴻溝。「反送中」運動就是融合與反融合劇烈碰撞下的一次政治及社會大爆炸。結果是中共再進一步推進其戰略部署，為香港直接制定《國安法》，一方面賦予更大權力去操控整個香港社會，另一方面是要更全面去把香港社會融入內地所實行的一套生活與思維。

當了解中共的戰略部署後，就不難明白在各個戰場，包括了立法會、區議會、經濟、社區、大學、教育、各行各業、公民社會、傳媒等，中共的戰術不離以恐嚇使人不敢反抗，派錢來收買人心，或以謊言來蒙騙心志未定的人。

民主抗爭要頂着操控及融合部署

「大軍壓境」下，全局戰略部署暫不用改變，在等候國際壓力發酵產生效用之際，香港民主抗爭可繼續採取什麼戰術去應對中共及特區政權的威權進逼呢？在各個要把香港融入內地的戰場，視乎中共在個別戰場的主要戰術，可按着戰術的需要，或是敵進我退，或是與敵對峙，或是堅守陣地；但總要減低消耗，創意變招，凝聚力量，等候時機，尋隙滲進。

若中共的戰術是恐嚇，對應就是不要被嚇倒。恐懼的作用是癱瘓一個人不敢去繼續做什麼。反制的戰術就是不要被嚇倒，但不被嚇倒不是完全不理會威權的打壓威嚇，而是要判斷威嚇會有多大可能真的變成實質打壓，而去決定進退之道。

對應收買戰術，就是着眼於更高的價值。政權給的利益，在不損基本原則下，收下也不是問題，反可利用來支援抗爭，但卻不要因短期和即時的利益，而放棄了根本的信念。面對謊言的最好戰術，就是說真話。或許在威權時代說真話也有風險，那就要用創意把真話包裝起來，讓有心人還是有機會聽得見，令多一些人不會被威權的謊言戰術所蒙騙。

民主抗爭在各個戰場，對應中共戰略部署，是無論用什麼戰術，都要頂着中共的操控及融合部署，務使它們都不能發揮戰略的效用。香港民主運動的成敗，雖不在於個別戰場的勝負，但若在各個戰場都能成功令中共的部署不能順利開展，那至少令取得最後勝利的機會大一些。

作者是法治教育工作者

[戴耀廷]