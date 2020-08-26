王偉傑：專業態度看待教科書評審

局方修訂釐清錯誤觀念 「三權分立」屬美麗誤會​

首先，今次通識科教科書的送審純屬自願性質，6間出版社呈交的教科書經評審而能達至一定水平後，會獲列入教育局的「適用書目表」供學校作選書之用，機制跟其他科目無異，故無針對通識科之虞。其次，教協批評教育局審裁教科書時有欠專業，並且針對資料及內容的政治取向，淡化甚至扭曲社會實况，究竟這些指控是否跟事實相符呢？

教育局在今次提供的意見修訂，較具爭議的是將原本教科書提及本港政治體制「三權分立」，修訂為《基本法》沒有訂明特區政府的體制是「三權分立」，香港是「偏向行政主導」。這項修訂引起頗大迴響，因為這動搖了許多港人由來已久的觀念，但原來這觀念從來都只是一場美麗誤會。在殖民地年代，由英女王任命的港督擁有不受港人挑戰的地位，有權力委任立法局議員，可以說當時的政府完全控制行政、立法權，而獨立於兩權以外的司法權，則仍受英國議會監察，所謂「三權分立」根本完全沾不上邊。在回歸後，香港實行了「一國兩制，高度自治」，政治上比殖民地年代開放了許多，但香港卻從未行使三權分立的政治架構。即使有終審法院首席法官曾提及香港「互相制衡，三權分立」，但這卻不符合基本法所規定的香港特區政治體制。

以行政權力為例，行政長官按基本法第48條（4）項擁有決定政策和發布行政命令的權力，而立法會則沒有權力阻攔，而法院也不能因為擁有違憲審查權而推翻特首發出符合基本法的行政命令。由此可見，香港是「偏向行政主導」只是客觀描述特區政府的體制，而局方提出的意見修訂是釐清了過往的錯誤觀念，教協批評「專業諮詢服務」非專業的指控並不成立。

教科書不應有政治立場 提刑責冀學生三思而行

至於教協批評今次的送審針對資料及內容的政治取向，變成了嚴苛的政治審查，更是犯下了邏輯上的謬誤。根據教育局發出的「優質課本基本原則」，課本內容不應帶偏見、以偏概全或見解過於典型化。言下之意，通識科教科書理應陳述客觀事實，繼而帶領學生作多角度思考。教協對教育局作出上述批評，不就是間接承認了市場上充斥着有鮮明政治立場的通識科教科書嗎？平情而言，出版社只是一個以銷售教科書而賺取利潤的商業機構，理論上用不着持有鮮明的政治立場。由於過往通識科教科書均從未經局方審核，故出版社可能疏於把關，或為免得失作者，任由他們自行解讀通識課程而撰寫內容，甚至藉故宣揚他們的政治主張，也不足為奇。由於經評審而能達至一定水平的通識科教科書會獲列入教育局的「適用書目表」供學校作選書之用，教育局必須對學校、老師、學生及家長等持份者盡責，故刪減一些政治色彩濃厚而且立場偏頗的內容實屬當然。至於在講述公民抗命的部分，新書再額外增加「參與違法行為須承擔相應的法律刑責」，這只是反映了年輕人法治意識薄弱的現實，必須讓他們認清這些違法行為的具體罰則，才能令他們三思而行。

所謂開卷有益，即使在這個網上充斥着各項資訊的年代，教科書在知識的傳授仍有其權威及不可取代。冀望教育界同工能一貫其專業態度看待今次通識科教科書的評審，讓莘莘學子能在探索通識科的路上執掌一件有效的工具。

作者是政賢力量時事評論委員會主席

[王偉傑]