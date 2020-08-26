陳景祥：財多好辦事 再派一萬元

財政司長陳茂波早前在網誌撰文，指財政儲備由今年3月底的11,000多億元，降至8000多億；他曾警告，持續的紓困措施加上財赤不斷，儲備終有耗盡的一天。

政府財政狀况仍算健全

財爺公開發出預警，到底本地公共財政狀况有多嚴峻？

今年初財政預算案預計，政府本財政年度（2020/2021）赤字達1391億元，等於GDP約4.8%。政府在今年2月公布第一輪防疫抗疫基金，金額為300億元，到4月18日立法會財委會通過紓困措施共1375億元，其中向防疫抗疫基金注資1205億，這幾個數目加起來就大約是2900億。如果按第二輪紓困措施的規模，即約1300多億元，屆時財赤就會達到4200億，儲備應該會進一步跌至7000億元左右。

7000億元的財政儲備，對很多國家來說是超乎想像，尤其疫情之下經濟活動停頓、政府還不斷推出紓困措施，而政府不但毋須舉債，反而手上仍有大筆儲備，實在羡煞其他政府！

特區政府年度總開支約六七千億元，財政儲備尚有7000多億，足可應付一年的總開支，政府財政狀况仍算得上健全。香港財政儲備最高峰時達到11,000多億元，這是過去10多年不斷累積的港人集體財富，沒有這筆豐厚儲備，很難想像香港可以相對輕鬆地應付當前艱難時期的巨額開支。

6年前預測年增長2.8% 現看來太樂觀

政府曾經在2014年發表《長遠財政計劃工作小組報告》（下稱《報告》），指若政府開支增長持續超越經濟和收入增長，結構性財政赤字在所難免；報告建議政府採取全面財政措施、控制開支增長，和訂立未來基金等儲蓄計劃。

這份《報告》距今僅6年，國際大氣候和香港小氣候已變得面目全非，當年提出對長遠財政影響最大的是「人口迅速老化」——到2041年65歲或以上人口將會比2012年增加超過一倍半，80歲或以上人口會增加兩倍多，老年撫養比率會增至49.7%。

《報告》估計2041/2042年度政府收入將達到14,070億元，開支則介乎17,000億至29,490億元（基於4個不同假設推算），無論如何，屆時都會變成入不敷支。小組預計由2014/2015至2041/2042年度本港實質本地生產總值（GDP）平均每年增長為2.8%，最快2021/2022年度（即下一年）就會出現結構赤字（現在看來估計相當準確），而財政儲備將在2028/2029年度耗盡。

《報告》發表後引來不少非議，特首林鄭月娥就曾經表示，工作小組的公共財政預測悲觀，假設年均增長2.8%太保守；現在看來，這個預測不是太保守，而是太樂觀！

也有批評指《報告》缺乏前瞻，因為經濟發展千變萬化，2000年前後政府陷入財赤，當年估計數年內儲備就會用盡，但很快財赤就成為過去，經濟強力復蘇，公共財政並沒有出現危機。

要預測一年後的經濟狀况都不容易，何况10年、20年？2014年的報告認為人口老化是經濟的最大威脅，這是在可預測範圍之內的估計，然而人算不如天算，香港現在最大的隱憂是內部政治矛盾導致社會動盪不安、外國對香港進行各種制裁，這些都是無法預見，也是香港無法控制的變數。

京力推「大循環」 港未知有何發展空間

回歸之後香港經歷過3次經濟危機，第一次是1997年亞洲金融風暴，第二次是2003年沙士，第三次是2008年金融海嘯。前兩次危機，都受惠於內地經濟興旺，2003年內地和香港簽署CEPA、放寬內地來港自由行，帶動零售旅遊業興旺；政府又控制土地和房屋供應，令房地產業一枝獨秀，物業市場熾熱為庫房貢獻了大筆地價收入，以及和房地產有關的印花和稅收等。政府每年財政收入都說不準，預測政府收入經常出現大幅偏差，就是因為房地產蓬勃帶來太多「額外收入」所致。

受惠於內地高速增長，以及「地產經濟」帶來龐大收益，令香港可以順利渡過以往幾次難關，本地經濟很快就恢復元氣，財赤困擾在短時間內就消失於無形。但是，過去的經驗很難複製，當前的難關即使過了，未來本地經濟又可以靠什麼帶動？

內地因為中美對抗不斷升級，疫情又未平息，北京正全力推動「大循環、雙循環」，主要是靠內部消費作為經濟發展的火車頭，香港在這個新形勢下還未知有什麼發展空間。

政治氣候令港舉步維艱 復蘇路遙遙

外圍環境對香港也相當不利，現在全球貿易和物流仍然因為疫情而未完全恢復，當情况正常之後，我們的對外貿易、轉口貿易等會因美國制裁而受到多大打擊？科技合作、科技項目來港等新增長點，又會否因政治環境而受影響？

過去香港人不會因短期困難而擔憂，因為危機過後香港總可以在短期內復蘇，但今次似乎有所不同，本地經濟已經連續兩年停滯兼且出現衰退，黑暗還未見盡頭；而即使疫情過去，本地和國際政治氣候都會令香港舉步維艱，復蘇之路遙遙無期！

公帑用來幫誰 政府高官也搞不清

就業問題是保住社會安定的基礎，最新失業率6.1%，稍為喘定，但情况未見明顯改善；今年大學畢業生的就業情况並不理想，政府似乎束手無策，政務司長唯有勸畢業生「不要太揀擇，洗碗都係工作經驗」，看了令人啼笑皆非！

勞福局長羅致光上周接受訪問，指政府保就業的錢可以靈活調動，例如用作交租，不一定要給僱員，如果計劃一定要把補貼全數給僱員，相信一半僱主不會申請。此說令人不解，保就業計劃的補貼指明是補貼工資而非給僱主作為營運資金，僱主有政府補貼用作出糧，已經減輕了部分營運成本壓力，對僱主已經是一大幫助——這應該是保就業計劃的本意，為何現在羅致光把給工人工資的補貼說成是給僱主的營運資金，可以隨意支配，還說成是理所當然？

保就業計劃本意是保住工人飯碗，如果容許僱主不把錢用作補貼員工工資，那麼計劃不如改名為「保僱主做生意」！公帑是用了，但用來幫誰，連政府高官自己也搞不清，政府管治何其不堪。第二期保就業計劃即將推出，行政長官是否應該把計劃的原意再講清楚？

失業嚴重、百業蕭條，市民的生活壓力愈來愈大，政府應該進行第二輪全民派錢計劃。向每名市民派1萬元，是最直接令他們受惠的計劃，動用700多億元可以令絕大多數市民受惠、濟燃眉之急，這個數目，政府儲備是足以應付的。

作者是資深傳媒人

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[陳景祥]