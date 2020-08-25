歐陽五：看懂《八佰》的時、史、釋

從去年「火線撤檔」到疫後「浴火重生」，《八佰》此時上映，可謂恰逢其時。此前，淞滬會戰「八百壯士」已經過兩岸三地導演的多次電影改編。

中紀委評論談「弱國的悲劇」

值得注意的是，中央紀委國家監委網站在《八佰》全國上映次日刊發了評論文章。正如文章所指「八百壯士孤軍堅守，象徵意義遠大於軍事意義」，時移世易，大陸在當今歷史性大變局的背景下將「八百壯士」搬上銀幕，其深層用意也遠不止重溫歷史那麼簡單。

在中國外部環境出現極大壓力的當下，《八佰》是對國人的一次精神動員。中紀委文章兩次論及「弱國的悲劇」：「幻想自己陷入危難時強國會『盡義務』出手援助」，「沒有足夠的軍事實力與堅決的戰鬥意志與強敵對抗，卻幻想通過外交斡旋來達到目的」，這既是對蔣介石、孫元良等人的批評，也是對今人的提醒。在美國從貿易到科技、外交甚至軍事領域不斷對華施壓的今天，中國需要堅定獨立自主、勇於創新的信念；在「後疫情時代」全球政經模式深度重塑的今天，中國需要逐步形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，通過主動求變，因應百年變局。

不同於傳統意義上的「愛國抗戰影片」，《八佰》完整講述國軍抗戰的經典故事，可謂還原歷史。從1986年的《血戰台兒莊》到2011年的《中國遠征軍》，近年來內地展現國軍抗戰史實的文學和影視作品日益增多。內地有關部門對《八佰》中楊惠敏冒死送旗、國軍戰士死守青天白日滿地紅旗、播當時的國歌等橋段大開「綠燈」，更體現出內地官方正視歷史的態度。

反思戰爭 珍視和平 共同戰疫

兩岸對中國近代史一直偏向各自表述，香港則長期發揮着特殊的紐帶作用，以港大、中大、浸大、珠海、嶺南等大專院校為代表的近現代史學界，更被認為是不偏不倚的學術重鎮。然而，隨着近年來本土思潮的湧起，香港加速墜入社會運動和泛政治化的漩渦，一些高校和教育機構甚至一度淪為「播獨」的溫牀，歷史虛無主義、極端分離主義開始在年輕人群體中蔓延。戰爭歷史類電影的一大意義，正在於呼籲觀眾勿忘歷史、尊重歷史，當中學生遇到過美化日本侵華的歷史考題卻未觀看過類似《八佰》的影視作品時，香港就到了必須補上歷史這一課的時候。

通過豆瓣、貓眼等內地網站的影評可知，不少觀眾看過《八佰》後直呼「釋然」。這種釋然不僅是一種得窺史實全貌後的滿足，更是一種身處和平時期回望烽火年代的感慨。各國前年剛紀念過一戰結束100周年，如今世界似乎又在滑向動亂和戰爭的邊緣，巧合的是，英國-美國合拍電影《1917》和中國電影《八佰》先後公映。透過這些作品，我們應該銘記戰爭並不遙遠，反思戰爭、珍視和平、共同戰疫，才應是今天人類共同的主題。

作者是時事評論員

[歐陽五]