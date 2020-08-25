梁美儀：背上污衊全民檢測之名

檢測未開展，港人已率先被「教訓」一番。作為中央官方喉舌的《人民日報》指要是誰再藉機對普檢進行污衊、抹黑，就是「對香港未來和市民福祉的背叛」。再來食物及衛生局長陳肇始於網誌呼籲醫護及市民，在防疫議題上放開偏見和凡事陰謀論的思維。中央與特區政府的態度，顯示他們察覺市民對檢測反應有點冷。要達到陳肇始局長早前所言，希望有500萬名市民參與檢測，恐怕會有很大的距離。

廣泛全面的檢測本意雖佳，但本港多名專家已指出，在沒有居家令或封閉區域進行的全民檢測，根本難以截斷隱形傳播鏈，反之或令部分市民掉以輕心。知性的市民難免滿腹狐疑，花這麼龐大人力物力，最終可達到截斷隱性傳播鏈的目標嗎？如果是一場「展示祖國是香港戰疫的底氣和靠山」，香港人很實際，未必有很大動力去配合，也許，港人又要背上污衊檢測之名。

忠言直諫卻被政府一棍打下去

抗疫戰裏，許多事情，大家記憶猶新。

今年2月，武漢新冠肺炎疫情嚴重，醫管局員工陣線發起罷工行動，促政府全面封關，換來是特首林鄭月娥嚴厲的批評，直言醫護罷工是「用極端手段威迫政府，對公眾利益有害，絕不會得逞」。

疫情爆發第三波之始，多名專家紛紛挺身指出，政府豁免包括船員和機組人員強制檢疫的安排，是本港重大防疫漏洞，政府卻發聲明反駁，指有關評論是誤解。

本港一班一直緊守防疫崗位、忠言直諫的專業人士，連月向政府提出他們真誠相信的意見，卻被政府不明就裏，一棍打下去。這些事，市民是看在眼裏的。

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]