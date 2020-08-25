劉進圖：不論去留 保存香港

（1）保存香港語言——廣東話是香港人的母語，繁體字是香港人的文字，無論人在哪裏，只要我們願意使用廣東話，不忘記繁體字，我們的身分印記就不會消失。只要下一代願意學，我們就能把這印記傳下去。

（2）保存香港信息——守護香港必須知道香港真實發生的事情，如果主流媒體被收編或打壓，新聞及資訊自由萎縮，就要支持可信而敢言的小媒體，甚至個別的記者和評論員，在網上繼續為香港發出真確的信息。

（3）保存香港製造——香港製造有別於中國製造，無論外國是否承認，這區別都不應消失。香港人買香港貨，支持本土製造，是天經地義的事情，哪怕身處異地，也可以上網購買，繼續使用港貨。

（4）保存香港文藝——港產電影、劇集和音樂，承載着一代又一代的集體記憶，反映着年輕人的創意和夢想，我們可以藉着眾籌平台或小額電子支付，支持有心有力的創作人繼續追夢。

（5）保存海外市場——無論是港製貨品，或港產影音作品，海外市場向來重要，移民海外的港人可以充當香港製造及香港文化的代言人，在海外推廣促銷，擴大市場規模。

（6）保存香港社群——留在香港的人要克服政治撕裂與社會分化，才能維持互信互助的社群，不會孤單無助。移居海外的人在融入當地之餘，也要尋找同聲同氣的社群，然後與香港志同道合的社群連結，形成互通消息、互為支援的網絡。

（7）保存香港地方——香港這城市發展很快，對保育向來不夠重視，我們這幾代人重視的地方，將來還是否存在，誰也不知道。留下來的人要多去這些地方，離開了的人可以多介紹這些地方，讓國際旅客造訪香港時去這些地方，藉着旅遊和大眾文化的力量，盡可能保存這些地方。

（8）保存公民社會——教育、醫護、社福及宗教等界別，有許多大大小小的機構，向來是公民社會的重要支柱，這些民間組織過去獲政府資助，提供各類民生服務，未來可能受到排擠，或者面對政治壓力，需要回到自力更生的起點，倚靠民眾出錢出力來維持。

（9）保存香港檔案——歷史的書寫不能被官方壟斷，否則真相就會湮沒。民間的記錄和書寫極其重要，無論是文字、圖片、聲音、影像，都要小心保存，細緻梳理，還要翻譯、流傳，才能永垂久遠。

（10）保存香港記憶——回歸20多年來，有許多重要的日子不能遺忘，回歸前的歲月，也有不少值得珍惜重溫的片段，我們無論身在何方，總要記住這些事情。相約有共同記憶的人，在特定的日子一起紀念，就是最有效的守住記憶的方法。

這一切可以保存多久？今天20歲的年輕人，如果願意身體力行守護香港，到70歲也不放棄，這一切就可以保存50年。50年有多長？從二次世界大戰結束到柏林圍牆倒塌，也不過44年。

作者是資深傳媒人

[劉進圖]