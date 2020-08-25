黎恩灝：民主派上車與否 要更深思熟慮

民主派是否上任，當然要先考慮支持者的取態。上述民調結果，即使將未有明確意向的支持者連同支持上任者一併計算，仍然未超過反對者佔過半的意見。

「全國上意」取代「香港民意」

過去數星期，支持和鼓勵民主派上車的公共輿論相當高漲，倡議者除了傳統民主派大老，亦包括過去傾向以溫和方式爭取民主的學者，他們當中有人曾參與2010年推動「超級區議會方案」的終極普選聯盟，以及2014年提倡有別公民提名的「十八學者方案」。筆者相當尊重他們的立場與觀點，但筆者亦相信民調受訪者的取態也是權衡過後的決定。如果多數民主派支持者認同議員「上車」的理由，目前民意結果應該相反。

這次民調結果，至少可以從兩方面解讀。第一，是多數民主派支持者不認同2020至2021年度立法會應以目前的方式存在。所謂現屆立法會任期延續不少於一年，是來自全國人大常委的決定，並非經修改或解釋《基本法》第69條而來。香港的選民不能直接選舉全國人大常委，港區全國人代也是由小圈子選舉產生，所以人大常委的決定，其實是「全國上意」取代了「香港民意」；2020至2021年度立法會有無民意授權，已經由全國人大常委決定了。全國人大常委的「決定」，可能在反對上車的民主派支持者看來，是等於由全國人大常委去委任香港的立法會議員。反對上車，其實等於反對香港立法會倒退到英殖年代、只是一個由委任制度組成的立法機關。

留在體制內角力 總要有個邊界

主流輿論認為反對委任只是宣示原則，從策略上看並非明智；繼續在作為體制一部分的議會內與政府周旋，可以運用其身分發揮媒體影響力、以議會資源去監察政府，甚至阻擋政府的「惡法」，以及維持民主運動。但這些論點，未能取信參與民調的民主派支持者。留在體制內角力和資源動員的理論，可以無限延伸，總要有個邊界。不然，政府委任民主派做政策局長的話，民主派也可以用體制內抗爭和利用資源為由參與，畢竟政策局也可以是一個在體制內抵抗政權的戰場。但過去民主派不會選擇這做法，選擇此路者也先後離開民主黨，例如張炳良和羅致光。傾向上車的民主派，其實值得向市民解釋，接受委任作非民選產生的行政機關一員，和接受委任作非民選產生的立法會議員，原則和策略上有無差異？

弔詭的是，如果支持上車的民主派議員也認為來年的立法會並非民意授權產生，甚至是和《基本法》明文相違的立法機關，那他們是否會否定其正當性，如同對上一個年度否定內委會的正當性，選擇杯葛會議，或者用盡全力阻止會議進行？面對將來的大會、財委會、內委會、事務委員會、法案委員會，議員也是否會力阻議會運作，宣示議會沒有民主正當性？如會，議員就要承擔比過去更大的政治和法律風險；如不會，那如何呼應民眾在民調以至初選中反映的加速主義？

是否接受未來議會抗爭極可能倒退？

筆者相信選擇「上車」的民主派將來難以如此行事，但這可能正正是為何多數民主派支持者在民調中反對「上車」的原因。這就關乎民調的第二種解讀，就是多數民主派支持者不認同現屆立法會議員繼續出任議員。

筆者一直認為香港的立法會是非常「有用」，它的用處就是彰顯香港立法會制度的荒謬，例如抱持不同政治主張的議員和參選人可以被「DQ」、保留功能組別、由公司票產生的議員可以否決有利改善財富壟斷的法案和議案、大會主席和財委會主席可隨意「剪布」等等。要發揮議會的功用，最重要的可能是靠議會抗爭。

去年修訂《逃犯條例》的爭議，民主派議員在議會內以行動力阻雙胞法案委員會開會，最重要的成果，是令政府強行將法案直上大會，進一步激化官民矛盾，令本來沒有明確立場的市民，因政府破壞程序公義而反對修例，政府當年的橫行，成為百萬人上街的其中一道藥引。但特區政府去年並非如羅致光所講，是因為百萬人上街而考慮暫緩。事實上，百萬人上街當晚，政府發聲明確認修例如期二讀。民主派知道數十個小時辯論之後，終歸無法阻止投票。最終政府決定暫緩修例，其實是源於6月12日的衝突。總之，要阻擋民意反對的法例，議會內的角力只是藥引。

支持議員上車者強調「議會戰線」不可偏廢，但「議會戰線」和「議會抗爭」是兩個概念，前者是指戰場所在，後者是在戰場採用的手段。過去10年，激進以至溫和泛民在議會逐漸增加肢體抗爭的質量，甚至成為常態，加劇議會內外的政治張力，成功迫使當權者以更強硬的手段制約泛民，間接動員市民在議會外抗爭。但在《港區國安法》和以公職人員行為失當作「DQ」議員理由的新制約之下，議員能否承受肢體抗爭的風險，和選民是否接受未來議會抗爭方法極可能出現倒退，應該是上車與否的考慮。

應以維持運動團結為基礎

民主黨公開表示會委託民調機構在9月再進行民調以決定上車與否。目前正好是民主派支持者深思和辯論的良機。無論結果如何，參加與拒絕上車者應以維持運動團結為基礎。維持團結不是單單要你支持或反對上車，而是建立機制，約法三章，保障內部競爭適可而止，不會促成運動分裂。

黨派存亡，並非民主派支持者首先關心的事，反正一雞死一雞鳴，何况初選已實質完成了議會抗爭的世代交替。民調、電子投票、民間議會、影武者支援初選勝選者等方案皆是延續去領袖運動的決策機制，亦能保持傳統泛民、新世代、社會運動和市民的凝聚力。任何一派系想單方面而非以機制要對方支持己見，將會令運動內部派系爭議永無寧日。

2019年7月1日，大批示威者佔領立法會大樓，示威者佔領期間發表聲明，令爭取「真雙普選」成為五大訴求之一。筆者認為，任何人在考慮支持或反對上車前，內心先回顧和評價示威者佔領立法會對民主運動的影響和意義，相信會更把握到自己有多接受全國人大常委的安排。

作者是倫敦大學亞非學院法學院博士候選人

[黎恩灝]