吳壁堅：什麼是專業自主？ 也談通識書自願送審之後

「專業自主」誰說了算？

不少人質疑教材經過送審後，滲透不少官方的想法，例如在「今日香港」單元，大部分出版社不再談及反修例運動，並改動三權分立的概念；「現代中國」單元，也有不少教材大幅刪減文化大革命等相對負面的內容。所以，不少教育界同工質疑這種修訂的方式未能彰顯通識教育多角度、強調論證的宗旨，並非專業的修訂。

但是，只要留意部分出版社的最終修訂版本，就發現其實這次專業諮詢有可取之處。例如某出版社在「公共衛生」單元，曾指出中國部分官員為仕途而延誤或隱瞞通報疫情，或包庇商人製作及出售問題食品，這種論述較為負面；新版加上「中央加強監管，問題得到改善」的內容。由此可見，本身出版社對中國公共衛生這個議題持比較負面的論述，現在加入上述內容，反而更加立體地看待這個議題，這不就是我們所希望抱持的宗旨嗎？

所以，「專業自主」並非某人或某團體的專利，作為通識教育科的老師，我們也需以多角度看待這個問題。每個人所奉行的專業也是不同，作為教育局聘請的審書人員，無論是督學、教授或課程發展處同工，其專業旨在指出現行教材的不足或可優化的地方，從而作出修訂，這是毋庸置疑的。

「三權分立」的概念就是例子。事實上，香港基本法並無三權分立的概念，只是權力分散（Separation of power），英國更加沒有三權分立的概念，而是「議會主權」（Parliamentary sovereignty），只有美國才是三權分立。教育局要求出版社修訂，正正是優化教材的表現。正如同工所言，凡事也有討論的空間，所以在專業諮詢是否專業的討論上，還需作更多的研究印證，才能確切下定論。

教師、出版社也能盡其專業

眾所周知，通識教育之所以提供專業諮詢服務，是因為其沒有送審機制，亦即是通識科所謂教科書只是老師賴以教學的眾多參考材料之一。據筆者粗淺的認識，大部分學校也會使用校本教材，故此就算老師認為經送審後的教材有可能不符合學校教育學生的宗旨，其實所有老師也能按校情、學生需要、教師意識等設計自己認為比出版社更有意義的教材，只要教材符合課程指引及通識教育的宗旨就可以。

整件事上，最委屈可算是出版社。不少人批評他們迫於壓力，導致教材被所謂「河蟹」，實在有欠公允。首先，專業諮詢服務與送審一樣，其報告只供出版社參考，坊間並不知道。只是坊間現在看到教材的修訂內容，推測教育局的專業施加壓力，其實並不恰當。再者，退一萬步說，就算教育局在提供意見時有疏漏的地方，是否一筆抹煞教育局與出版社在修訂教材上的努力？出版社是牟利團體，其宗旨必定是出版一套既有內容、也能切合全港師生需要的教材，以賺取最大利潤。在這個前提下，出版社已經盡其所能配合局方與坊間的需要，不應對他們有任何批評。

教育界的爭拗近來愈演愈烈，加上疫情的夾迫下，受害的往往是學生。我們不妨回到教育的初心，只要每個持份者均能按其專業，盡展所長，這樣才是在變動的世代裏最好的出路。

作者是將軍澳香島中學通識教育科科主任

[吳壁堅]