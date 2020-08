黃偉豪：總辭只是偽命題：「破局」才是關鍵

透過邀請全體民主派議員留任,引發分化,是十分聰明的一招,徹底捕捉了他們內部有關抗爭路線的分歧,及打斷了傳統泛民及年輕的本土和抗爭派,希望透過選舉機制,和平地交接權力的安排。

對手早已定下「支配性策略」

若認同放在民主派面前的,是一個對手預設的棋局,除非是豬一樣的對手,否則一定如「博弈論」(Game Theory)中所指,早早已定下了一個「支配性策略」(dominant strategy),把自己處於一個不敗之地,萬無一失。簡而言之,「支配性策略」和投資上的「對冲」相似,無論在任何結果下,也保證自己有回報,打敗對手。

今次全部立法會議員獲邀留任,便是一個名副其實的「支配性策略」,因為民主派可謂「係又死,唔係又死,點揀都死」。如果接受「委任」進入這個「臨立會2.0」的不公義的議會,便面臨史無前例的道德危機。如果決定「總辭」的話,便會失去議會的抗爭陣地,也受到「主動放棄合法反對的權利」之批評。至重要的是,民主派的支持者在是否「總辭」這個議題上,也出現重大的分歧,總辭派和留守派各有自己的支持者,雖然暫時是總辭派在民意上領先,但卻不是一面倒的無後顧之憂的絕對優勢。

民調只是反映民意的工具 不能修補撕裂

因為民意根本有分歧,有主流民主派的政黨如民主黨和公民黨,希望透過民調來決定取態,就只是緣木求魚,無濟於事,並且有推卸作為政治領袖的責任之嫌。首先,香港民研已剛剛在上星期發表了相關的民意調查結果,它已是一個甚具公信力的機構,而民意很少會在短時間內大逆轉。換句話說,如果是要參考民調結果作出決定的話,現在便可以了,不太需要再等多一次民調,費時失事。當然,背後的真實原因,極有可能是想「收買時間」,來想出更佳的解決方法。

民調解決不了問題,因為它只是反映民意的工具,不能修補撕裂。而且,如何決定參考什麼市民的民意來作出決定,也是一門藝術多於科學,既考驗政治智慧,也同時是價值判斷。如果不論政治立場,考慮全港市民的意見,又怕得失自己的民主派支持者,被指對他們不夠重視。但如果只參考民主派市民的意見,無形中是排斥其他市民,打散由「反送中」運動起建立的跨越黃藍陣營民意大聯盟。

從以上的分析可見,進入了對手「支配性策略」的棋局之後,無論民主派作出任何選擇,也是輸,問題只是怎樣輸和輸幾多,而對手就反之立於不敗之地,這正是「支配性策略」的奇妙之處。

舉例來說,即使用超樂觀的假設,反對「總辭」的只佔市民或自己的支持者的10%,民主派即使按照民主原則,跟隨這個超巨大的民意而決定總辭,也難免得失了這10%的少數人。這在帶來分化與疏離的同時,亦使到民主派口中所說的民主制度,淪為多數人的暴政、壓迫少數人的工具。

親建制傳媒高調發放「反總辭」學者訪問

除了「支配性策略」外,這個局的精心計算還包括了一些奇怪的宣傳策略,就是透過親建制的傳媒,同一時間高調地發放幾位反對「總辭」的民主派學者的訪問,但卻沒有訪問過任何一位支持「總辭」,或持相反意見的學者。很明顯,這安排是想製造一個合理化的效果之餘,也使公眾有一個錯覺,認為所有專家學者均持同一立場,再無妥協和討論空間,激化對立。

在這一點上,可以用關於美國前總統杜魯門(Truman)的有趣名句:「給我一個獨臂的經濟學家」(give me a one-armed economist)來說明。這句話的由來是杜魯門投訴他身邊的經濟學家從來不能給他一個肯定的答案,一方面(on the one hand)說是這樣,另一方面(on the other hand)又說有其他可能。因以上的說話中的英文是用上手(hand)這個字,杜魯門便幽默地指他只需要一個只有一隻手,即一個正確答案的經濟學家。

經濟學一向被視為社會科學中的「皇后」(queen of social science),是各社會學科中最為量化而最接近自然科學的科目。所以當經濟學家也難為較為單一的經濟領域內的問題達至共識的時候,要政治學者為更為複雜多變,及經常涉及價值判斷的政治問題達成共識,便更難上加難。由此可見,一眾學者清一色反對「總辭」的現象,並不是純粹客觀現實的反映。

要解答的最大問題 是如何有效抗爭

事到如今,經過首階段的爭論與反思之後,在民主派陣營內,「總辭」作為分化策略已逐漸浮現到了一個陽謀的層次。陽謀也好,陰謀也好,要避免中計或中伏,第一件要做的事便是避免進入對手的棋局,包括拒絕用對手設下的框架(frame)來思考和分析,甚或拒絕用對手設下的語言和論述(discourse)來陳述問題,以免加深自己及公眾的被誤導,忽略了面對的真正問題,例如現在要解答的最大問題,似乎不是留與守,而是如何有效抗爭,發揮最大力量。

選擇絕非只有「總辭」與「留守」二元

在Harvard Business Review最近一期刊出、由兩位談判專家所寫的有關談判策略的文章亦提到:「二元思維絕大多數會造成反效果」(Thinking in binary terms is almost always counterproductive;註)。只有跳出預設的框架,才能成功破局,顛覆對手的預謀,重見反敗為勝的生機。因萬一進入了對手的「支配性策略」範圍,不止是選擇少了,任何一個選擇也只會帶來對手想見到的失敗效果。由此可見,總辭只是一個偽命題,當中包含的選擇絕非只有「總辭」與「留守」的二元,例如有人提出只讓被DQ(取消參選資格)的4位議員重返立法會,便是突破二元,退一步海闊天空,在無限想像空間下的無數可能性之一。

註:Jonathan Hughes and Danny Ertel. (2020) "What's Your Negotiation Strategy?" Harvard Business Review, July-August Issue.

作者是中文大學政治與行政學系副教授

[黃偉豪]