曾志豪：留低還是離開的5點建議

我覺得首先要確立一個最重要原則：不要把對方當敵人。

這是最根本的一個原則，這個原則通了，萬事都可以解決，還可坐下傾談；相反，如果認定對方和自己不同就不是同路人，是「敵人」的話，這已經完全中了北京計謀，無論最後結果是「去」或「留」，分裂已造成，敵人已樹立。

第二便是要搞清楚，去或留都不是真正目的，所有市民最高願望就是可以舉行真正的立法會選舉，而不是這種人大常委搞出來的「臨立萬年國會」。

可承諾只在「夾縫之年」留低

第三便是原則，離開的人是為了向「委任」說不，留低的人，也不是等於同意「委任」，而是要留下向這個委任制度抗爭。就等於，參加功能組別的泛民，並不是等於他們認同了「功能組別」這種小圈子選舉，只是希望寸土必爭，爭取真正的公平選舉。

為了釋除疑慮，留低的泛民議員，可以集體開記招，向國際傳媒交代留下的目的，也向世界公開反對「延任一年」的不公平；甚至可以簽下承諾書，只會在這一年的「夾縫之年」留低，如果2021年政府不守承諾，仍然拖延選舉的話，便會離開，不會做「萬年國會議員」。這些舉動對「離開派」的人而言，當然仍會覺得不足夠，但至少可以表明態度，留低絕非等於支持「委任」。

第四，沒有「唯一」的戰線，也沒有「唯一」的效果。並非只有「總辭」才可以打「國際線」，留任議員如果被《國安法》拘捕、在議事堂被「保安×獻世派」暴力威嚇，一樣也會引起國際關注。

第五，千萬不要認為「如果這次不總辭，成個抗爭運動就玩完㗎啦」，民智已喚醒、國際社會對中港的態度和政策已經成形，怎麼可能因為某一個事件的某一個態度，便會完全逆轉？

如果因為抗爭策略不同，便一口咬定對方是出賣香港人，正中北京下懷，離間分裂，那這場抗爭運動，就真正玩完了。

作者是傳媒工作者

[曾志豪]