陳帆川：民主派留任 真的一無是處？

網民的說話屬於真實民意的一部分，但當中有不少雜質，包括靠攻擊傳統民主派來獲取網上流量和政治利益的人，以及為政權煽風點火的打手，兩類人都巴不得民主派四分五裂。

由反送中運動爆發直至民主派初選，主流意見堅持不分化、不割席，令整場運動避過雨傘運動與旺角騷亂之後所出現的民主派內訌。至於網民亦由事事謾罵，進化成事事警惕，懂得主動識別打手、五毛、PR公司。雖然這些標籤有時難免冤枉好人，但至少顯示出網民不再對網上資訊照單全收。然而在民主派去或留一事上，網民對輿論操作的警惕似乎失效。

單純以網絡聲勢評估民情 並不準確

要在網絡興風作浪，主要靠捕捉網民習性、收買KOL和掌握平台演算法。來到今天，YouTube和facebook的演算法已經不用多談，但其實諸如連登熱門頁，也有它的演算法。因此網絡民意永遠是經過過濾的民意，即使我們以為全世界都想民主派總辭，那個全世界也可能僅代表自己圈子的意見。

舉個例子，「over my dead body」是熱門詞，恥笑楊岳橋成為吸引流量的捷徑。民主派初選時，抗爭派人物在網絡上輪流獲得追捧，楊岳橋則飽受攻擊，結果他在新界東得票第三高，雖然聲勢大不如前，但好歹還是泛民主派得票最高的其中一員，可見單純以網絡聲勢評估民情並不準確，我們不應忽視那些不愛在網上發聲，或者所發的聲不獲演算法青睞的人。

主張總辭的人，着眼於原則問題，並期望總辭可在國際引起巨響。然而原則問題其實可無限推演，激進派參選立法會有否原則問題？被DQ者可欽點替補者又有否原則問題？不論是舊泛民還是激進派，今時今日無不是見步行步，目標為本，無人能夠排除妥協。

至於說總辭有利「國際線」，其實可能相反。自從《港區國安法》生效，香港環境已產生實質改變，即使民主派總辭，在外國和外媒眼中，也純粹是一種政治姿態，震撼性無法相提並論。但另一方面，外媒往後想訪問獲得民意授權的民主派代表便困難得多，黃之鋒與羅冠聰等雖然活躍，但只能算是社運人士，跟代議士的角色大相徑庭。不講別的，單講民主派議員一年下來的宣傳效用，總辭派又有沒有考慮過？

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]