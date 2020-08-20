蘇鑰機、朱順慈、黃晧俊、蘇海星：不同媒體平台的使用度和信任度

使用度和信任度有關

從圖1可見，人們獲知社運新聞的平台，除了來自新聞網站和新聞直播外，facebook和WhatsApp這兩個社交媒體也很重要，平均使用度介乎「經常」和「間中」，和大家的預期符合。接下來的是電視、報紙和電台，使用度只屬「間中」，可見傳統新聞平台使用度的下滑。其他新媒體平台就較少人使用。

信任度方面，排名前3位的依次是新聞直播、新聞網站和電台，它們都以新聞為主，當中有新媒體也有傳統平台。新聞直播最快速和無篩選，把觀眾帶到現場，令人有「眼見為憑」之感，因而信任度接近「經常」。電台的報道快捷簡要，而且歷史悠久，公信力高。排第4至11位之間各平台的信任分數頗接近，屬於「間中」信任。而微信和blog就最低，只是「很少」甚至趨向「從不」信任。

媒體平台的使用度和信任度有密切關聯（相關系數達0.805）。大家如信任某個平台，使用度也會較高，反之亦然。如圖2所示，新聞網站和新聞直播的信任度和使用度均高。電視、報紙、連登和Telegram的信任度和使用度，都屬中等。Blog和微信的使用度和信任度均低。有些平台的表現有些偏離，例如facebook和WhatsApp的使用度高，但信任度只屬中等。電台的使用度中等，但其信任度高。Twitter和Instagram的使用度低，信任度卻達中等。

大家會否分享某平台的內容，原來和這平台的使用度有關（相關系數為0.878）。較多人分享的是WhatsApp，其次是facebook，其他社交媒體就很少。但分享度和信任度卻沒有關係，信任某個平台不一定會分享其內容。

年齡和政見有主要影響

有些人口和社會特徵會影響大家對媒體平台的使用和評價。最主要的因素是年齡和政治取向。15至24歲人士的使用習慣和較年長的人很不同。年輕人最常使用的5個平台依次是Instagram、新聞網站、Telegram、新聞直播和facebook，較少使用的是WhatsApp和報紙。55歲或以上的人最多使用WhatsApp、新聞網站、新聞直播、facebook和電視。可見Instagram和Telegram是年輕人的媒介寵兒，而WhatsApp和電視是長者之友。

年齡和平台信任度也有關係。例如15至24歲人士較信任Twitter和Instagram，但對facebook和電視的信任較低。55歲或以上人士較信任WhatsApp，但不大信任Telegram。不同年齡組別對各社交平台的信任度有差異，其中原因值得進一步探討。不過所有年齡組別都很相信新聞直播、新聞網站和電台，相信是基於它們的新聞性、即時性和描述性。

政治取向對平台的使用度和信任度也有影響。相對而言，本土派較多使用Telegram、連登和Instagram，但較少用傳統媒體（電視、報紙和電台）。建制派最多用電視和報紙，也有用微信，但較少看新聞網站和新聞直播。相信是本土派以年輕人居多，他們喜愛新媒體；建制派較為年長，使用傳統媒體的頻率比本土派為高，他們雖然也有看網站和直播，但頻率遠不及本土派。

本土派對Twitter、連登和Instagram有較多信任，對電台、電視和報紙則較少。建制派剛好相反，最信任3個傳統媒體，也傾向相信WhatsApp和微信，但對其他社交媒體不太信任。自稱中間派或沒有政治立場者和建制派相似，表示較信任電視，但不大相信Telegram和Twitter。和本土派接近，激進民主派較信任連登，但不很相信電視。兩大政治陣營對媒體平台各有所好，其中不同支派有些微分別，都可從數據清楚見到。

教育和職業也有關係

除了年齡和政治取向，原來教育和職業身分也有些影響。高教育水平者傾向信任報紙，但不大信任連登。達研究院程度的人多些信任Telegram，而沒有大學學位者較信任連登。比較Telegram和連登，兩者在整體人口的使用度相若，但前者的信任度較高，可能反映雙方的一些不同特性。

學生較多使用Instagram和Telegram，但較少使用facebook、WhatsApp和報紙。他們更信任Twitter和Instagram，但不大信任facebook。這相信是因為學生都是年輕人，他們較多支持本土派。退休人士大多是長者，政治取向較溫和或傾向建制，他們多使用WhatsApp，較少使用facebook，多信任WhatsApp但少相信電視。失業人士較多屬35至54歲組別，政治取向有點偏向本土，他們多用連登和Telegram，較少用電視和報紙。

回到一個基本問題：媒體平台要如何吸引更多用家和有更好評價？大家希望平台的新聞性強，內容易於獲得，真實可靠，質素有保證，資料夠豐富，使用時有安全感，這樣其使用度和信任度就會較高。這些準則也是各平台所關注和努力的方向，以求在眾多媒體中脫穎而出，取得更大市場份額。

作者蘇鑰機是中文大學新聞與傳播學院教授，朱順慈是中文大學新聞與傳播學院副教授，黃晧俊是美國馬利蘭大學博士生，蘇海星是香港新聞工作者

[蘇鑰機、朱順慈、黃晧俊、蘇海星]