黃任匡：武漢肺炎全民檢測之我見

無論何種疾病,但凡要篩查測試,必先符合以下幾個條件,方可進行(註1):

(1) 該項疾病必須構成重要的公共衛生問題;

(2) 該項疾病必須有潛伏期或者無病徵的早期階段;

(3) 該項疾病必須已有證明有效、可以改善臨牀結果的治療方案;

(4) 用作篩查的測試必須準確、安全、經濟可行,且為大眾接受。

如果條件相符,篩查測試則可以有益於大眾——大腸癌的內窺鏡篩查、子宮頸癌的柏氏抹片篩查,都是很好的例子;相反,如果條件不符,進行篩查測試卻可能得不償失,甚至對社會大眾有害——例如,全民電腦掃描以篩查早期肺癌,就不算是很好的篩查測試。因為很多早期腫瘤未必在電腦掃描顯現。而且電腦掃描伴隨輻射和顯影劑等的風險,相對每年全港只有5000名新患者而言(註2),為全港700多萬人進行電腦掃描肯定弊多於利。

盲目篩查 全民檢測可能弊多於利

就武漢肺炎而言,首兩項條件明顯是符合的。但「已有證明有效、可以改善臨牀結果的治療方案」,和「篩查的測試必須為大眾接受」的兩項條件則大有疑問。

首先,暫時並無確實臨牀證據證明,無病徵的武肺患者接受治療的成效為何。換言之,即使通過全民檢測找出無病徵的患者,我們是否應為這些患者施行治療,仍是未知之數。而且,全民檢測出現的「假陽性」也會進一步為病人和醫療系統帶來額外的負擔。

再者,近期有關「中國化驗師豁免註冊」、「泄漏病人遺傳資料」和「港版健康碼」的種種隱憂,已經使全民檢測難以符合「為大眾接受」的條件。

况且最重要的是,在不封關、不停市的情况之下,單單做全民檢測根本無補於事。難怪坊間認為其實港府醉翁之意不在酒,全民檢測根本另有目的。

重重隱憂 社會疑慮未解

但話雖如此,我等一介草民,又怎能左右極權政府一意孤行?於是,我等醫護即將面對兩難:如果有港人聽從政府呼籲參與檢測,我們應如何是好?

筆者作為公立醫院的心臟科醫生,大概無緣參與執行全民檢測。但假如筆者被徵召執行檢測,我想我大概會向前來參與的人士作以下解釋:

「全民檢測可能會發現毫無病徵的武肺患者,因而提早治療和隔離。但其實暫時並無確實臨牀證據證明,無病徵的武肺患者接受治療的成效為何。而且萬一出現『假陽性』,更可能會導致進一步不必要的檢查,也為閣下帶來無謂的精神壓力。」

「與此同時,全民檢測亦可能會導致其他問題和風險。」

「第一,負責檢測的化驗師可能包括大陸來港、並無香港專業註冊資格的人員。檢測水平可能與我們日常的臨牀標準有異,因此化驗結果的準確程度難以估計。萬一化驗結果有誤,閣下亦未必能夠受本港相關法例和規章保障。」

「另外,化驗樣本之中,會帶有你的口鼻黏膜細胞。技術上,化驗師可以從中獲取閣下的遺傳物質脫氧核醣核酸,亦即坊間常說的DNA。這是非常敏感的個人私隱。因此社會上最近出現不少輿論,擔心全民檢測過程之中獲取的遺傳資料,將會送往大陸,或者讓政府建立全民遺傳資料庫,侵犯個人私隱。」

「雖然港府多次否認,但似乎未能釋除社會疑慮。最近甚至有人擔心,參與全民檢測等於為政府提供資料,以助將來推行所謂『港版健康碼』的全天候監察系統。政府並未就此表態。」

「這樣的話,請問你還同意參與全民檢測嗎?」

「還是你會寧願回歸基本步:注意個人衛生,勤洗手、戴口罩、保持社交距離,萬一出現武肺病徵時,再來進行檢測?」

「順帶一提,本人也不會參與全民檢測。」

基本操守 病人自主為大

以上為筆者作為醫生的個人取態,僅供同業參考,以佐討論。但無論如何,在醫生眼中,病人自主(Patient autonomy)為大。醫生本來就有責任為病人進行牽涉風險的檢查,或者施行任何治療之前,先徵求病人的知情同意(Informed consent)。

為病人提供充足資訊、指出檢查牽涉的風險和得益、分析利害,再提出不同的替代方案,確保病人在知情下同意檢測——這些都是醫生的基本操守。

正如近年備受推崇、Timothy Snyder所著的On Tyranny中所言,在亂世之中堅持專業操守和道德,或許是一個不容易的抉擇,但極其重要,也是其中一個對抗極權的最有效手段。

謹祝各位同業——智慧、勇氣也永不滅。

註1:Wilson JMG, Jungner G. Principles and practice of screening for disease. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 1968. Report No.: Public Health Papers No. 34.

註2:根據香港癌症資料統計中心數據,2017年新確診的肺癌患者人數為5178

作者是杏林覺醒成員

[黃任匡]