梁美儀：民主派議員留任又何妨

在人大常委通過現屆立法會延任不少於一年的決定前，建制陣營內不少人士打鑼打鼓說不應讓4名被取消立法會參選資格的現屆議員延任。直至最後決定揭盅，特區政府官員像苦心婆心奉勸民主派議員緊守崗位，留任議會，不知為何腦海裏即時想起童話故事《白雪公主》裏，拿着毒蘋果着白雪公主咬一口的女巫。

難得是全國港澳研究會副會長劉兆佳說得坦白，指此舉並非中央向民主派釋出善意，這決定反而令民主派陷於被動，容易產生內部矛盾。

總辭帶來的政治作用有限

不論是去還是留，在此嚴峻局勢下，對民主派最傷的就是內耗分裂，相信這也是民主派支持者最不希望看到的局面。筆者是傾向現屆民主派議員全體留任，至少在議會內盡力阻撓不公義的政策與議案。或許這不能改變結局，但棄守議會，給全世界帶來的震撼，已不及200萬人上街反修例，或200警員操入《蘋果日報》的一幕。當下泛民總辭，帶來的政治作用有限。

有人嘲諷民主派留守是為了錢，但哪一位搞運動或搞政治的人，會認為資源不重要？可以這麼清高自居？有資源可更有效宣揚政治理念與主張，可聘請同路人作政策研究，或到地區服務選民。當大家都嚷着不願交稅的時候，為何民主派不好好利用這些資源？

不過，為了團結一致，也為了向選民交代，筆者不反對透過大型民意調查，了解選民支持還是反對現屆民主派議員去或是留，然後再作最終決定。

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]