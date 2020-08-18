劉進圖：中美能否共存？還看香港成敗

對北京來說，香港這國際金融中心的成與敗，不單關乎香港700萬居民的福祉，也關乎中國企業往後在國際資本市場融資和買賣的能力，更關乎亞洲地區如何在中美對峙的夾縫中定位，一子錯則滿盤皆落索。

整個亞洲地區都在觀望

無論北京如何憎厭美國，客觀現實是，一個國際金融中心，不可能沒有美國的參與。北京要把美資趕出香港，是很容易的事情，只要派國安執法人員登門造訪，帶走主事人員的電腦硬盤，或者取消他們的簽證，就能雀巢鳩佔。問題在於，這樣做對香港和對中國有什麼好處？有什麼弊端？

整個亞洲地區都在觀望，看中美冷戰如何發展，美國首先是說服英國、加拿大、澳洲和新西蘭這些五眼聯盟的盟友共同進退，聯手封殺以華為作象徵的中資戰略企業，接着是游說歐盟，尤其是法國和德國，對中國採取「不信任競爭代替信任合作」的新策略，德國本來不願意，但看到近日香港發生的事，對華態度轉趨強硬。搞定法德後，美國國務卿蓬佩奧轉戰東歐，游說波蘭、捷克等改變對中國政策。

可以預見，當北美和歐洲歸邊，實現親美排中後，美國就會要求亞洲盟友逐一表態，到底是站在哪一邊。這對大部分亞洲國家來說是一個大難題，哪怕是與美國在軍事上密切合作的盟友，如日本、韓國、新加坡、菲律賓，這些國家與中國有千絲萬縷的商貿關係，在中國有大量的投資和業務，不可能像美國那樣說脫鈎便脫鈎。

亞洲國家最希望見到的是，亞洲能夠成為中立地帶，讓中美及各方利益和平共存，而香港就是這願望能否實現的試金石，因為香港這國際金融中心，向來就是中國和西方利益並存的地方，如果中美關係惡化到一個程度，連香港這樣高度國際化的金融中心，也無法做到中美利益和平共存，香港被迫全面排美，那麼亞洲國家就沒有指望，只能在蘋果谷歌與阿里騰訊之間二擇其一；如果香港能夠維持中美利益共存，那麼亞洲國家就可以指着香港對北京和華盛頓說，我們也該如此，香港能我們也能。

北京如欲保留談判空間 要保持克制

當然，香港和亞洲能否成為中美利益和平共存的地區，不是北京單方面可以決定，華盛頓如果堅決反對，那也無法成事，但華府如何取態，要到今年11月總統大選後才明朗，北京如果想保留談判空間，在這段時間就要保持克制。

作者是資深傳媒人

[劉進圖]