楊森：泛民議會路線和公民社會結合 不輕言放棄

政治決定進一步打擊基本法威信

除將原有立法會選舉押後至明年9月舉行,現人大常委決定,先前於立法會選舉報名期間被取消參選資格的4名立法會議員,亦可以與其他成員共同延任至少一年,而下屆新立法會成員的任期,亦決定維持原有的4年。筆者覺得,這次政治決定進一步打擊了《基本法》的威信,甚或其信任程度。大家都明白,政治形勢,瞬息萬變,政治於7日之內也可有大改變。試看本港爆發的疫情,特區政府於疫情第三波、每日新增確診數字達三位數時,宣布疫情嚴重,並決定押後立法會選舉。但近期每日新增確診數字,已由三位數字下跌至兩位數字。更有專家估計,第三波疫情可能逐漸見頂了。筆者想指出,立法會選舉是莊嚴的,亦是港人基本的公民權利。當利用人大常委,替本港立法產生《國安法》,和處理緊急押後選舉的相關安排,試問基本法的權威和信任,又豈能不受挫呢?當有牧童多次叫狼來了,最後身邊的人再不會信任他的叫喚了。

現特區政府已刊登憲報,公布第六屆立法會和原有議員任期延續一年;立法會料於本年10月召開會議。

於是問題來了,泛民議員入或不入延續的立法會(To be or not to be: that is a question),對此問題,筆者想分享一些看法。先說結論,再作分析。筆者是主張泛民議員延任立法會多一年,以服務市民、爭取權益和維護港人的核心價值,為主要考慮。

國安法生效後 爭權益途徑有很大變化

從分析角度來看,港人在本港爭取社會權益、民主、自由和維護港人核心價值,有3種途徑,包括(1)國際游說,加深西方政府了解本港實際情况,並施以援手;(2)街頭行動,發動群眾,關注事件,迫使政府積極回應;(3)透過選舉得到選民授意,以公職人員身分進入立法會替港人發聲,爭取權益。

上述3種途徑,大家都知悉,有些亦行之已久。但自國安法在本港生效後,過去大家習以為常的途徑產生很大變化。可以說本港已不是大家熟悉的本港了。首先,到外國向外國政府和國會游說,甚至與外國駐港領事會談,也有機會被視為勾結外國勢力,危害國家安全。日前發生在《蘋果日報》的事件,已發出明顯信號。在一國的考慮下,在外國游說,提高外國政府對本港的關注及有所行動,在國安法下是會被劃作超越紅線,若要超過則要特別小心。

其次,從佔中到「反送中條例」的社會行動,如100萬到200萬人的大遊行,由近年的事例看,被批准可領有警方不反對通知書的機會已不大了。於無警方不反對通知書情况下,若仍有人召集群眾上街,則可能會事後收到警方的票控。此外,近月在無收到不反對通知書的遊行中,警方已不會容許人群事先聚集,令到出發隊伍,要分散到橫街出發,至於警棍橫施、水炮車四射、胡椒噴霧四放的情况,就不在話下了。港人習慣的和平示威遊行的基本權利根本已受到侵蝕。但港人的勇敢參與、維護人權的決心,亦引起國際關注和支援。

泛民總辭 建制派會游手好閒嗎?

再其次,透過選舉得到選民授意,而以公職人員身分進入議會的途徑,在艱困時刻,更有特別需要和意識。筆者想指出立法會議員的功能是多方面的,而在現今和可見將來更形重要和有意義。事實上,立法會議員的角色,有爭取市民的生活權益,如房屋、教育、醫療和疫情下的失業保障和援助,對中下階層是非常重要的;其次,《財政預算案》、公務工程如明日大嶼的興建和通過,反對及延緩通過惡法及相關議案,例如基本法23條的立法、政府提出的政改方案,甚至建制派議員對泛民個別議員所提出的譴責提案,均屬重要的事宜。可以說議會內事無大小,每事皆與民眾權益有密切關係。大家試想一下,如果泛民總辭,杯葛延續一年的立法會,全部議員決定不參與將在本年10月召開的立法會,中共中央、特區政府和建制派議員會在議會游手好閒嗎?當建制派議員和特區政府均大施拳腳、有所作為時,屆時民眾可能會問:民選的民意代表在哪裏?為何立法會內無泛民議員去把關?就算泛民議員可爭取到的不多,但總算有民選代表在議會為市民發聲,更不用說會引起本地和國際社會的關注了。

議會抗爭、社會行動可加強連結

根據筆者多年議會經驗,着重社會行動、街頭示威的民主人士,或會覺得泛民人士當選後,進入議會便成為建制部分,走向妥協。但其實泛民於議會的抗爭與議會外的社會行動、街頭抗爭是可以,亦應該加強連結的。最近,大家可能留意,本港法庭正處理一宗司法覆核,是關於丁屋政策。不知大家可曾記得在九七前,本港前立法局議員(九七前的稱號)陸恭蕙女士曾在議會提出討論丁屋政策,認為此政策對女士不公平,附有性別歧視。筆者想指出,社會運動,爭取社會權益,較好的是有議員在議會配合,提出有關議程,讓公眾討論,並迫使政府官員回應問題。近年很多勞工權益和環保運動的爭取,也有政黨議員在議會內通力合作,配合爭取。

凝聚社會加強民心 共同面對逆境

最後,筆者想特別提出,現時本港在國安法的陰影下,中共中央和特區政府,相信都不會隨便將普選提到議程。即是說,本港社會的真普選可謂遙遙無期,而事實上透過人大常委替本港立法的國安法,更破壞了鄧小平當年力主的一國兩制。在中美相爭的環境下,本港的政治、經濟和文化,都起了空前的變化。筆者誠望,泛民政黨本身團結,並與公民社會互相合作,加強溝通。目標亦是爭取港人權益、民主、自由、法治和維護港人核心價值。

在中共中央和特區政府不尊重港人民意,政策倒行逆施下,市民對政府不滿,可謂已「每况愈大」。本港第二次回歸,在一國凌駕兩制,而非高度自治的一國兩制的情况下,掀起一片的移民潮。年輕一代對一國兩制亦失去信心。在港人一片失望聲中,筆者期盼泛民政黨團結一致,更與公民社會加強合作,透過兩路齊發,為港人帶來希望。希望的爭取和落實,會凝聚社會,加強民心,以共同面對逆境。故此議會路線和公民社會的結合,不應輕言放棄。在本港走向一國一制之際,泛民議員在議會內屢被挫敗,但尊嚴和決心仍在。常言道,一隻手掌不易發聲,但兩掌齊拍,及多人齊拍掌時,則聲音響徹四方。

作者是港大榮譽助理教授

■稿例

1.論壇版為公開園地,歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com,傳真:2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限,保留文章刪節權,惟以力求保持文章主要論點及立場為原則;如不欲文章被刪節,請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法(可用筆名發表),請勿一稿兩投;若不適用,恕不另行通知,除附回郵資者外,本報將不予退稿。

4. 投稿者注意:當文章被刊登後,本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權,本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體(包括電子媒體,如互聯網站等)。此外,本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

[楊森]