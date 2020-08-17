鄧永成：城鄉二元結構已然逝去 無止境開發漠視共融差異

城鄉共融政策措施在「關愛共融 改善民生」的綱領下，包括以下兩點：

「6.40 在保持香港城、鄉、郊、野的獨特環境下，促成鄉村保育工作，發展生態旅遊，為已近荒置的鄉村注入動力。」

「6.41 充分運用民政事務局和發展局分別與鄉議局建立的溝通平台，商議各項有關鄉事的議題，包括受《基本法》保障的新界原居民合法傳統權益。」

「置疑化」作為政策分析的方法

政策研究一般對比施政前後的差別，考量成效，從而總結出是否超額完成政策。這種做法的例子多的是，包括審視「社會房屋」計劃，再看今日的住房數據，結論是依然未達標。不過，照傅柯（Foucault）的批判，這種分析對理解問題毫無幫助，反隱藏起背後造成現况的社會機制。他因此提出一個更佳的方法：置疑化（problematisation）。我們先要弄清楚社會機制的運作，才可以決定如何應變和構思有效政策。

如果按傅柯的置疑化方法去理解「城鄉共融」政策，首先要問：鄉村保育工作是否只限於生態旅遊？農業發展又怎樣？近年的旅遊業發展藍圖及綠色生活本地遊計劃強調產業發展，把大部分資源投放在鼓勵消費的項目，完全違背可持續發展的宗旨。又自1980年代起，香港政府對本地農業發展施加限制，除以環境污染為由取締本地禽畜養殖場，又容許露天貨倉及劏車場等臨時用途霸佔及污染菜田，使專心農業生產的本地農戶困難重重。

為何城鄉共融只強調與鄉議局商議「原居民」的權益？城鄉共融一詞，先見於鄉議局在其「對2014施政報告及2014/15財政預算案諮詢的建議書」命題為「城鄉共融 深化合作 發展新界 造福香港」，其主旨開宗明義是「聚焦於深化特區政府與鄉議局的合作夥伴關係」；繼而梁振英在2014年9月鄉議局國慶酒會上致辭中，提及與鄉議局在新界合作發展，「締造城鄉共融」。事實上，自董建華在1998年提出「環保城」之名開始，政府已與鄉議局合作大力開發新界邊境土地，只不過近年把這種合作稱為「城鄉共融」而已。

如果從雙方合作而把事情辦好的角度來看，「城鄉共融」政策實施的成效是「有目共睹」的。以「橫洲發展計劃」為例，最初的可行性研究報告在選址上已有保障原居民利益的前設，繼後又把1.7萬個單位的公營房屋計劃縮至第一期的4000個單位，只集中開發在綠化帶的3條非原居民村。隨着橫洲項目工地平整及基礎設施工程撥款在今年3月通過後，7月展開收地，影響258戶居民。此等發展計劃在過去幾年得以落實，全賴政府與鄉議局合作無間。

「城鄉共融」絕非什麼inclusion

「城鄉共融」是怎樣「煉成」的？

自1910年《新界條例》實行後，除非政府以公共目的強徵土地，否則在鄉村長老士紳監督下，村民可以自行交易土地和房屋。此後近80年，經過港英政府及日治的管治，新界漸漸建立了「村代表—鄉事會—鄉議局—區議會—立法會—特首選舉」的一套政治制度，鄉事的影響力可謂無遠弗屆。尤其1960年代起，村代表等鄉事人物經常處理的，是個別村民與政府及地產商土地發展過程的個別周旋、商討換地補償，以及處理由丁屋政策引伸出來的原居民身分證明及有關事宜。從某個角度看，這些只是零碎的空間活動，「保障原居民權益」──圍村範圍的變更、鄉村發展用地的擴張等等。

2000年以後的情况，隨着各方動力的轉移，已是一個嶄新的局面，尤其是時任發展局長林鄭在2012年宣布，新界東北規劃不會以公私合營模式運作，即由政府以傳統新市鎮發展模式統一收地再招標後，遊戲規則立即改變，不再是零碎的空間活動，單打獨鬥，而是由政府以公權力推行大面積的發展。既然已踏入21世紀，既不能不科學，也不能不民主諮詢、高談環保等時髦話語。先提「無煙城」是如何環保，繼而把建築大師Le Corbusier的The Radiant City改頭換面成green town planning。也來個「香港2030」，科學論證香港需要大量土地供應，把新界邊境劃為多個新發展區（NDA）。由於香港人對此等發展計劃深表懷疑，政府發動宣傳機器打輿論戰、騙取民心，說這些都是「香港人的新市鎮」及舉行居民諮詢大會。最後用上法例規定及訴諸法庭，把「佔地居民」趕走。

大規模開發新界要在程序上諮詢非原居民，又涉及法律條文，故不能由村代表說了算，而且現時講求系統，觸碰到環保議題時更涉及科學論證，令情况愈見複雜。因此，從前的「合作」有實際需要過渡去「共融」。鄉議局便在前述建議書提議改善與政府的磋商渠道：

（1）建議設立更高層的跨政策局統籌委員會，由政府考慮政務司長或特首辦領導，每年舉行一至兩次會議；

（2）建議新設立「環境局—鄉議局」聯席委員會；

（3）提升地區政府部門與二十七鄉的關係。

這樣的「城鄉共融」，純粹是在大型房地產開發下的「無縫融合」手段，用來鞏固權力，好使發展按原定計劃完成，決非一般大眾所想像的inclusion的概念與實踐。Inclusion的中文可譯為共融，翻閱《牛津字典》，一個解釋為把某個個人或物件包括在一個組織或結構的行動或狀態。Social inclusion用在實踐或政策上，則指為被排斥或邊緣化的人們提供同等機會與資源的途徑。我們無法從新界各個發展計劃看到這些理解的半點蛛絲馬迹，最低限度，非原居民沒有得到同等機會與資源。

從inclusion到守望「差異的權利」

當我們意識到可持續發展集中在經濟向度，則傾向追加社會和環境向度。在Inclusion的討論也可見同樣軌迹。綠色力量認為，城鄉共融體現多元（diversity）：「一個多元社會，城鄉共融是多元生活的體現。鄉郊土地可以在住屋、文化、環保、糧食供應、生活模式等多方面，與城市配合，為整個香港的環境和市民帶來好處。」

然而，困擾着現今新界的並非多元與否的問題。毫無疑問，社會成員都存在各式各樣的特性，諸如性別、年齡、種族，各有生活方式、習慣或要求，從而引伸滿足各種各樣權利的需要（不單止人，也包括動物及環境）。但是，香港現在面對的是一種嶄新的社會關係。1970年代以降主導着發展命脈的「土地發展體制」，在1997年後被迫在「上、下分治體制」的樊籠裏運行，其表現為在遠離第二代及第三代新市鎮的新界土地上大規模建設。在這個主旋律下，目標單一，再沒有什麼「城」與「鄉」的分別。鄉議局和政府的「城鄉共融」說法卻停留在一個已經逝去的，及物質性的城市與農村的二分法，而現實只有一個個急欲開發的、由新建的基建連接起來的新發展區。而後者的目標也是一致的，只是建屋量的多寡，更甚的是這些多是巧立名目的商品房，並不是人人可以負擔得起的。總的來說，新發展區的開發是一個同質化的過程，沒有你我之分。

沿着這個思路思考，粉嶺北的馬屎埔村及橫洲綠化帶內的3條非原居民村的村民的抗爭經歷，可理解為抗拒同質化的具體行為。這些村民、農戶被排斥於土地開發（或如朱凱廸分析的「官商鄉黑」勾結）之外，其在地的活動被定性為非法佔用官地，或被已收購土地的發展商運用執達吏及法律以外手段逼遷。有別於這個體制盲目追求在高密度建成環境內的商品房，村民、農戶爭取的是沿用一直耕作開的土地，繼續生產本地的農作物，並在原有的聚落社區繼續生活，與身處的自然環境共生共存。他們抗拒被現行的體制吃掉，而強調並繼續保障差異的存在。

照列斐伏爾（Lefebvre）分析，城市本是一個差異的湊合體，資本主義卻製造出抽象空間，使社會嚴重同質化。市民有權利繼續享受差異，亦有權去守望差異。新界近20年的發展經驗說明市民開始實踐這權利（The right to difference），這是大勢所趨。這也是政綱兌現的最重要考核指標。

作者是香港批判地理學會主席、香港浸會大學地理系特邀教授

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[鄧永成]