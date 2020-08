【明報文章】中美關係急速惡化,以香港為主戰場,生活在港的人質,深感無奈。美國總統特朗普宣布,因香港已形同「一國一制」,要求所有「Made in Hong Kong」貨物登記為「Made in China」。建制派鍾國斌議員坦承,這符合美國邏輯,但自然引來港府高調反擊,並威脅要到世貿(WTO)投訴。身為港人,自不希望「Made in Hong Kong」品牌成絕唱,這方面我們和港府目標完全一致。問題是香港到WTO投訴美國,會有什麼效果?這就是國際關係101的事。