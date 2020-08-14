朱兆麟：香港再出發 行業再發展

桂山島「香港城」方案可成發展契機

香港回歸前推動「玫瑰園計劃」興建新機場、青嶼幹線等核心項目，以及10多年前推行「十大建設計劃」後，便再沒有什麼大型公共工程及基建規劃，此後工程大減，而且數量不均。不少承建商為中標只有壓低入標價，再削減工人收入，導致工人薪金下跌。建造業的困境，亦帶出香港整體問題：政府缺乏長遠規劃，「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，也造成房屋不足、經濟產業發展緩慢等深層次問題。

中港政府若接納並落實「香港城」方案，政府應制定島上未來10到30年的短期及長期基建工程規劃藍圖及時間表，成為未來宏觀發展的新里程碑，包括發展集住房、教育、醫療等的新市鎮工程，以及商業、科研和工業的新經濟中心所需基建，帶動香港產業多元化。建造業從業員可享未來數十年的穩定工程量，既可避免工程不足時失業率大增；亦避免太多工程時，行業人手短缺及建造成本大增。

建造業為大量年輕人提供機會

近年建造業已邁向專業化、年輕化、國際化，多了高學歷的大學生入行外，入行的女性亦有增加趨勢，故更需要穩定的工程量留住人才。例如建造業網紅「築夢女生」，就由6名從事建造業的女子組成，分別擔任地盤勞資、安全主任等不同建造業崗位。行業既可為大量年輕人提供事業發展機會，這些培育出來的人才，將來更可衝出國際，參與「一帶一路」倡議的海外工程，為國家及相關區域發展作出貢獻。

1989年，時任港督衛奕信於香港出現信心危機時，果斷推出了「玫瑰園計劃」，以基建推動經濟，不但穩定人心，更培養出包括建造業在內多個行業的人才，成為此後香港長期繁榮的基石。過去一年本地經歷了各式天災人禍，「香港城」正好成為未來經濟發展復蘇的火車頭，解決住屋、產業發展等深層次問題，釋放香港發展潛力。

作者是香港可持續發展研究中心創辦人

[朱兆麟]