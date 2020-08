香港中文大學知識轉移項目「可持續社區實驗室」研究團隊：可持續發展：陌生的流行語？

聯合國於2015年所訂立的17項可持續發展目標(Sustainable Development Goals,SDGs)以2030年為願景,取代了千年發展目標。2016年的第三屆世界人居大會上,各國同意以《新城市議程》為全球未來的發展目標,希望在20年間不讓任何人、任何地方及生態在城市發展中掉隊。

聯合國17目標與「冬甩經濟理論」

這些目標改變了自工業革命以來,人類以增長為本的發展思維。在各國盲目追求經濟增長的發展過程之中,環境以至人民和社區皆置於次要,終致貧富兩極分化、資源分配不公及氣候危機等。

有見及此,牛津學人凱特.拉沃斯於2012年提倡「冬甩經濟理論」(Doughnut Economics)。論者指可持續經濟發展應以可再生和可分配為目標,突破以國內生產總值為本的樊籬,而人類經濟活動不應超越生態極限,目的是創造公平的社會基礎。這種以人為本的經濟模式更能有效分配資源,以滿足人類需要和才能發展。冬甩經濟理論亦反映我們應以環境為依歸,正與可持續發展的目標及新城市議程的指向不謀而合。

我們可以從經濟、空間與社區、環境,以及制度4方面的可持續性實踐上述框架與概念。

要「不讓任何人掉隊」,我們當在經濟發展進程中消滅一切形式的貧困與飢餓(SDG1、2),同時在平等原則下保障所有人的健康(SDG3),提供優質教育及消融社會的性別歧視(SDG4、5)。要「不讓任何一個地方掉隊」,我們應提供可負擔、可靠及可持續的能源(SDG7)、包容的經濟發展讓人人工作得有體面(SDG8)、建造具備抵禦災害能力的基礎設施(SDG9)、減少不平等(SDG10)與採用可持續的消費和生產模式(SDG12),以營造包容、安全、有抵禦災害能力的可持續城市(SDG11)。同一時間,我們更要採取緊急行動應對氣候危機(SDG13),保護和可持續地利用水、海洋資源及陸地生態系統(SDG6、14、15),以至「不讓生態掉隊」。要達至這些目標,我們要建立和平、包容的社會制度及有效的協作執行機制(SDG16、17)。這些環環緊扣的目標當如何在香港實行?

香港:邁向可持續發展的路?

6月初,香港中文大學「豐盛生命:可持續社區實驗室」項目的大學研究團隊與「非常香港」下的「非常協作」(Collaborate HK)及社區客廳(Community Living Room)舉辦了一場知識分享交流會,藉此向地方人士及區議員分享可持續發展的理論與知識,並集思不同地區的問題和在香港實踐可持續發展的方法。與會者所提出的不少問題皆與可持續發展目標和新城市議程息息相關。

在經濟方面,不同地區都有缺乏本土經濟、小店難抵貴租、經濟發展單一、社區欠缺小本經營和讓人自力更生機會,以及工作機會難以讓所有人發揮所長等問題。

「貴、細、擠」成為房屋「常態」,據Demographia研究(註1),香港一個收入中位數家庭需要不吃不喝20.8年才能購入一個樓價中位數的單位。貧富懸殊情况嚴重,近年堅尼系數更高達0.539。舊區中最貧窮的一群更居於猶如「垂直的貧民窟」(註2)的劏房之中,引發公共衛生的潛在危機。

面對人口老化,社區設施亦難以滿足長者及不同年齡人士的需要。在舊區如灣仔,樓宇間缺乏公共及綠化空間,整體道路設計為汽車主導,城市不「易行」,遑論兒童擁有到街上玩樂的權利。

香港的城市空間亦為人詬病,於設計上缺乏整體性和與自然的連繫,同時大廈林立,導致熱島效應。公私營房屋區隔形成無形貧富分界,不利營造地方感。城市也缺乏真正讓不同背景人士共享的公共空間。與會者更舉例少數族裔與華裔兒童雖無語言障礙,在兒童中心中卻「各有各玩」,欠缺跨種族互動和溝通。赤貧者和少數族裔亦缺乏教育與地方醫療資訊,造成社群間的信息差距。

在機制方面,非政府組職缺乏協作平台,政府和區議會則較少聚焦社區營造,一直大興土木,卻似乎對環境及文化、社區健康等以人為本的議題漠不關心。

解決上述種種問題既合乎聯合國可持續發展目標及新城市議程的倡議,亦印證「冬甩經濟理論」的可取。

如何實踐可持續社區發展?

要實踐可持續發展目標,由政府主導的執行和由下至上的社區充權同樣重要。

若政府部門認真看待可持續發展目標及新城市議程,並以此為政策制定基礎,香港現時的社區問題或能大為改善。政府亦需要民間力量,才能了解不同層面的社區問題及制定官民合作的方向。社區中亦有不少有心人為香港可持續發展出一分力,並以新穎提案試行不同建設宜居城市的方向。現時社區發展最需要的是統籌平台,以結合地區資源及讓地方團體共同締造多合一的解決方案。要持續社區動員,政府及區議會都可以在機制上及資源上提供協助。

政府應該設置建構社區規劃的制度。規劃署雖主導城市規劃方向,卻沒有職能為香港的社區制定長遠規劃策略。由此可見,以地理界限所設立的區議會正可填補現時行政體制內的漏洞。區議員正好擔當一個主導角色,統籌及協調不同地區團體,理解社區所擁有的資源及和面對的議題,與政府建立溝通橋樑,為地區團體爭取更多的資源,以實踐社區可持續發展。

面對不斷改變的未來,大家必須透過跨界別協作,共同解決種種棘手問題。我們需要透過對話集思廣益、尋找出路。透過以人為本,主張系統思考、以不同有識之士的思維為用,為不同社會問題提供「出奇蛋」般的解決方案。例如,我們可否將社區內的不同空地化身成為社區園圃,提供部分本地農業之餘,亦可藉此促進大家的心身靈發展?我們沒有既定答案。我們相信,只要透過對話與協作,更好的答案便能付諸實行。「豐盛生命:可持續社區實驗室」(註3)研究團隊將在8月15日及11月14日舉辦兩場工作坊,在此誠邀各位出席,為香港尋找可持續發展新出路出一分力。

(作者按:此項目由社創基金資助)

[香港中文大學知識轉移項目「可持續社區實驗室」研究團隊]