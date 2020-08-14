Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
觀點
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
偵查報道
圖片看世界
觀點
2020年8月14日星期五
葉蔭聰
筆陣
筆陣：新冷戰下充滿敵意的日常生活／文：葉蔭聰
聞風筆動：政府研「抗疫基金3.0」 財會料9月開特別會議 ／文：李先知
周永新：回歸與移民
姚政希：為何首置樓定價愈變愈貴？
香港中文大學知識轉移項目「可持續社區實驗室」研究團隊：可持續發展：陌生的流行語？
曾志豪：計算錯誤的國安法
朱兆麟：香港再出發 行業再發展
筆陣：新冷戰下充滿敵意的日常生活／文：葉蔭聰
【明報文章】新冷戰已成新常態，街頭巷尾、社交媒體角落，平日對國際新聞沒有多大興趣的小市民，不管立場是黃是藍，也會懂得講上兩句地緣政治、貿易戰、制裁問題等等。
上 / 下一篇新聞
筆陣：新冷戰下充滿敵意的日常生活／文：葉蔭聰
聞風筆動：政府研「抗疫基金3.0」 財會料9月開特別會議 ／文：李先知
周永新：回歸與移民
姚政希：為何首置樓定價愈變愈貴？
香港中文大學知識轉移項目「可持續社區實驗室」研究團隊：可持續發展：陌生的流行語？
曾志豪：計算錯誤的國安法
朱兆麟：香港再出發 行業再發展
聞風筆動：政府研「抗疫基金3.0」 財會料9月開特別會議 ／文：李先知
周永新：回歸與移民
姚政希：為何首置樓定價愈變愈貴？
香港中文大學知識轉移項目「可持續社區實驗室」研究團隊：可持續發展：陌生的流行語？
曾志豪：計算錯誤的國安法
朱兆麟：香港再出發 行業再發展
prev
next