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葉蔭聰

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筆陣：新冷戰下充滿敵意的日常生活／文：葉蔭聰

【明報文章】新冷戰已成新常態，街頭巷尾、社交媒體角落，平日對國際新聞沒有多大興趣的小市民，不管立場是黃是藍，也會懂得講上兩句地緣政治、貿易戰、制裁問題等等。

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